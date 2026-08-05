Un nou tip de pasager urcă în avion: Se schimbă regulile pentru câinii de talie mare

Câinii cu greutatea de până la 30 de kilograme vor putea călători alături de proprietarii lor în cabina avionului, pe anumite curse interne din Italia, după introducerea unui nou serviciu destinat animalelor de companie de talie mare.

Transportul animalelor în timpul vacanțelor reprezintă o preocupare pentru mulți proprietari. Potrivit unui sondaj IFOP, 64% dintre persoanele care dețin animale de companie intenționează să plece în concediu împreună cu acestea în această vară. Călătoria cu avionul rămâne însă o provocare pentru proprietarii câinilor de dimensiuni mari, deoarece regulile companiilor aeriene limitează de obicei accesul acestora în cabină.

În general, pisicile și câinii de talie mică pot fi transportați în habitaclul aeronavei, în limitele stabilite de operatori. În schimb, câinii care depășesc greutatea maximă acceptată, de regulă aproximativ 10 kilograme, sunt transportați în cala avionului, o soluție care poate reprezenta o dificultate pentru unii proprietari.

Noua opțiune introdusă de ITA Airways schimbă aceste reguli pentru anumite zboruri interne. Prin serviciul „Large Pet Friendly”, compania permite câinilor de până la 30 de kilograme să rămână în cabină alături de stăpânii lor. Măsura reprezintă o premieră în Italia și a devenit posibilă după ce ENAC, autoritatea italiană pentru aviație civilă, a modificat în 2025 reglementările referitoare la transportul animalelor.

Noua facilitate nu este disponibilă pe toate cursele și presupune respectarea unor condiții stabilite de compania aeriană. Pasagerii care doresc să călătorească împreună cu un câine de talie mare trebuie să facă rezervarea cu cel puțin patru zile înainte de plecare, prin serviciul de relații cu clienții.

Numărul animalelor acceptate în cabină rămâne limitat, pentru a permite respectarea condițiilor de siguranță și organizarea spațiului disponibil în avion.

„Pe fiecare zbor destinat câinilor de talie mare pot fi acceptaţi maximum doi câini în cabină: unul cu greutatea de peste 10 kg şi până la 15 kg şi unul cu greutatea de peste 15 kg şi până la 30 kg”, precizează compania.

Mai exact, câinii trebuie să rămână în apropierea proprietarilor, într-o zonă special pregătită pentru transportul lor, cu respectarea cerințelor impuse pentru călătoria la bord.

Accesul câinilor de talie mare în cabină depinde și de tipul aeronavei utilizate pentru fiecare cursă. Nu toate avioanele din flota companiei pot fi configurate pentru a permite transportul acestor pasageri suplimentari, astfel că disponibilitatea serviciului variază în funcție de caracteristicile fiecărei aeronave.

ITA Airways aplică astfel o procedură care extinde posibilitățile de călătorie pentru proprietarii de animale de companie, dar menține limite clare privind numărul de câini acceptați, condițiile de rezervare și modul de transport pe durata zborului.