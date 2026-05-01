Proprietarii de câini din orașul portuar Livorno, Italia, vor fi obligați să curețe urina animalelor de companie din spațiile publice, sub amenințarea unor amenzi care pot ajunge până la 500 de euro. Măsura a fost introdusă de primarul orașului Livorno, Luca Salvetti, situat pe coasta Toscanei, ca răspuns la plângerile locuitorilor privind mirosurile neplăcute resimțite mai ales în parcuri și în zonele de joacă pentru copii.

Conform noilor reguli, persoanele care plimbă câini vor trebui să aibă asupra lor sticle cu apă și pulverizatoare pentru a curăța urmele lăsate de animale pe trotuare, bănci sau chiar pe roțile mașinilor și scuterelor parcate. De asemenea, este interzis ca animalele de companie să urineze în apropierea ușilor și ferestrelor, precum și în zonele din jurul intrărilor în magazine, birouri și locuințe.

Consiliul Local a reamintit faptul că spațiile publice sunt considerate bunuri ale comunității și trebuie protejate pentru a asigura decența, igiena și o calitate bună a vieții urbane. Măsura vine ca răspuns la numeroase sesizări ale locuitorilor, care au semnalat disconfortul cauzat de mirosuri și problemele de igienă generate de deșeurile lichide ale animalelor în zonele destinate socializării.

Autoritățile locale au subliniat că decizia este necesară și din cauza creșterii semnificative a numărului de animale de companie, în special a câinilor. Regulile se aplică tuturor persoanelor care plimbă un câine, fie că sunt proprietari sau îngrijitori, și vor fi valabile între 20 mai și 31 octombrie, perioadă considerată cea mai problematică din cauza temperaturilor ridicate și a precipitațiilor reduse. Cei care nu respectă prevederile riscă amenzi cuprinse între 25 și 500 de euro.

Identificarea și înregistrarea animalelor de companie sunt reglementate prin norme stricte, în special în ceea ce privește microciparea și evidența oficială a acestora. În cazul câinilor, lipsa microcipului sau neînregistrarea în registrul canin se sancționează cu amenzi cuprinse între 150 și 900 de euro.

În ceea ce privește pisicile, din anul 2026 microciparea a devenit obligatorie în numeroase regiuni, iar neînregistrarea în sistemul SINAC poate atrage sancțiuni similare, care pot ajunge până la 900 de euro.

În provincia Bolzano, din regiunea Tirolul de Sud, au fost introduse reguli deosebit de stricte privind identificarea câinilor prin profil ADN, începând tot cu anul 2026. Proprietarii care refuză să se prezinte la medicul veterinar pentru recoltarea probei de sânge necesare testului ADN riscă amenzi între 292 și 1.048 de euro, fiind obligați totodată să finalizeze imediat procesul de înregistrare. Această măsură de identificare genetică este aplicată în anumite provincii tocmai pentru a facilita depistarea proprietarilor care nu respectă obligația de a curăța după animalele lor în spațiile publice, întărind astfel controlul și responsabilitatea deținătorilor de animale.

Cruzimea și maltratarea animalelor sunt sancționate sever de legislația în vigoare, fiind considerate fapte grave. Actele de cruzime față de animale pot atrage amenzi cuprinse între 5.000 și 30.000 de euro, precum și pedepse privative de libertate de la 6 luni până la 3 ani. În situațiile deosebit de grave, în care sunt constatate acte de sevraj sau violență extremă, amenzile pot ajunge chiar până la 60.000 de euro.

Abandonul animalelor este, de asemenea, sancționat dur. Pe lângă amenzile penale aplicate, persoanele responsabile riscă inclusiv retragerea permisului de conducere, măsură menită să descurajeze acest comportament și să crească responsabilitatea față de animalele de companie.

Totodată, ținerea animalelor în lanț este interzisă în mod permanent, fiind considerată o formă de maltratare. Încălcarea acestei reguli se sancționează cu amenzi de până la 5.000 de euro.

În mai multe orașe din Italia, inclusiv în Bolzano, au fost introduse taxe locale și reguli specifice pentru turiștii care călătoresc împreună cu animale de companie. În aceste zone, vizitatorii care sunt însoțiți de câini pot fi obligați să plătească o taxă turistică zilnică de aproximativ 1,50 euro per animal, în special dacă sunt cazați în unități care aplică astfel de reguli.

În schimb, localnicii achită o taxă anuală de aproximativ 100 de euro pentru fiecare câine deținut.

Pentru intrarea pe teritoriul Italiei, câinii trebuie să îndeplinească anumite condiții obligatorii. Este necesar un pașaport european pentru animale, emis de un medic veterinar autorizat, precum și un microcip implantat înainte de vaccinarea antirabică. De asemenea, vaccinul antirabic trebuie să fie valabil și efectuat cu cel puțin 21 de zile înainte de călătorie. Câinii cu vârsta sub 15 săptămâni nu sunt admiși pe teritoriul Italiei.

În ceea ce privește regulile de comportament în spațiul public, nerespectarea obligației de a strânge excrementele este sancționată cu amenzi cuprinse între 200 și 600 de euro, iar turiștii pot fi amendați pe loc dacă sunt surprinși încălcând această regulă.

De asemenea, lesa este obligatorie în spațiile publice, cu o lungime maximă de 1,5 metri, iar proprietarii trebuie să aibă întotdeauna asupra lor o botniță, care poate fi impusă în locuri aglomerate sau la solicitarea autorităților, inclusiv în mijloacele de transport sau lifturi.

Transportul câinilor în autovehicule trebuie realizat în condiții de siguranță, fie cu ajutorul unei centuri speciale, fie într-o cușcă, astfel încât animalul să nu distragă atenția șoferului. Nerespectarea acestor reguli de transport poate duce la amenzi de peste 300 de euro.