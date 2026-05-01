Regula principală vine din Legea nr. 54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic, cunoscută popular drept „Legea Picnicului” sau „Legea grătarului”.

Aceasta stabilește că activitățile de picnic nu pot fi făcute oricum și oriunde. Legea face o diferență clară între zonele special amenajate pentru picnic și cele unde simpla prezență în natură este permisă, dar fără aprinderea focului.

Asta înseamnă că grătarul este legal doar în spațiile amenajate de autorități pentru această activitate, acolo unde există locuri destinate preparării hranei și, în mod normal, infrastructură pentru colectarea deșeurilor.

Grătarul făcut în pădure, pe marginea unui lac, pe câmp sau în alte zone neamenajate este interzis, chiar dacă locul pare „tradițional” pentru astfel de ieșiri.

Mulți pornesc de la ideea că dacă nu există un semn de interdicție, grătarul este permis. Legea funcționează invers. Focul este permis doar acolo unde spațiul este special destinat pentru asta.

Legea nu se oprește la locul unde faci grătar. Există obligații clare și pentru comportamentul din timpul picnicului.

Focul trebuie aprins doar în locurile permise și trebuie supravegheat permanent. Aruncarea țigărilor aprinse în iarbă, lăsarea jarului nesupravegheat sau abandonarea focului fără stingere completă sunt abateri serioase.

La fel de importantă este gestionarea deșeurilor. Ambalajele, sticlele, resturile alimentare și orice alte gunoaie trebuie aruncate în spațiile special amenajate. Legea impune inclusiv colectarea selectivă acolo unde aceasta este prevăzută.

Nu sunt permise nici spălarea obiectelor în ape naturale, distrugerea vegetației sau afectarea infrastructurii din zonă. Inclusiv zgomotul excesiv și tulburarea ordinii publice pot atrage intervenția autorităților.

În practică, multe sancțiuni nu apar din simplul fapt că cineva a făcut grătar, ci din felul în care locul este lăsat după plecare.

Nerespectarea regulilor nu înseamnă că scapi doar cu un avertisment. Pentru persoanele fizice, amenzile prevăzute pot varia de la câteva sute de lei până la câteva mii, în funcție de abatere și de gravitatea situației.

Aprinderea focului în locuri nepermise, lăsarea gunoaielor în natură, distrugerea vegetației sau nerespectarea regulilor privind prevenirea incendiilor pot duce la sancțiuni între 100 și 3.000 de lei, iar în anumite situații se poate ajunge și la 5.000 de lei.

Dacă din neglijență apare un incendiu de vegetație sau sunt produse pagube importante, situația nu mai rămâne doar contravențională. Se poate ajunge la răspundere penală, mai ales dacă există consecințe grave asupra mediului sau a bunurilor din zonă.

Aici lucrurile devin mult mai serioase decât simpla amendă pentru un grătar făcut într-un loc nepotrivit.

Mulți cred că pe proprietatea proprie nu există nicio limită. În realitate, grătarul făcut în curte este permis, dar trebuie respectate regulile privind prevenirea incendiilor și obligațiile față de vecini.

Focul deschis trebuie amplasat la distanță sigură față de casă, garduri, anexe și materiale inflamabile. Nu trebuie făcut în condiții de vânt puternic și trebuie supravegheat permanent.

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor poate duce la sancțiuni dacă aceste reguli sunt încălcate. În unele situații, amenzile pot ajunge până la 2.500 de lei.

În plus, fumul excesiv, zgomotul sau disconfortul creat vecinilor pot genera reclamații și intervenția autorităților locale. Așadar, faptul că grătarul este în propria curte nu înseamnă că orice este permis.

Amenzile nu sunt aplicate de o singură autoritate. În astfel de cazuri pot interveni Garda Națională de Mediu, Poliția Română, Jandarmeria, Poliția Locală sau autoritățile locale competente, în funcție de loc și de tipul abaterii.

În perioade precum minivacanța de 1 Mai, verificările sunt mai frecvente tocmai în zonele cunoscute pentru ieșiri la grătar. Lacuri, păduri, margini de pădure, zone turistice și spații verzi intens circulate sunt printre cele mai controlate locuri.

Mulți consideră că amenzile apar rar, dar exact în aceste perioade autoritățile fac acțiuni dedicate și sancțiunile sunt aplicate constant.

Așa că dacă ai decis să ieși la un grătar de 1 mai, nu uita că legea permite activitățile de picnic, dar doar în spații special amenajate și cu respectarea unor obligații clare. Focul făcut la întâmplare, gunoaiele lăsate în urmă sau ignorarea regulilor de siguranță pot transforma rapid o zi de relaxare într-o amendă serioasă.