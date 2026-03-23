Unele primării din Prahova au achiziționat tocătoare, iar altele colaborează cu firme private care adună crengile și le transformă în compost. Resturile provenite de la tufele de trandafiri, pomi sau vița de vie sunt stivuite la marginea drumului, iar în localități precum Târgșorul Vechi acestea sunt tocate chiar în fața caselor.

Firmelor li se plătește aproximativ 200 de lei pentru fiecare metru cub tocat, plus transportul la rampa din localitate, iar compostul rezultat este folosit ulterior în plantații, cum ar fi cele de meri.

Pentru a beneficia de acest serviciu, cetățenii trebuie să depună o cerere la primărie, fie fizic, la registratură, fie prin e-mail. Firma privată preia resturile de la poartă, conform listei întocmite de primărie, și le procesează pentru a fi transformate în compost.

„Trebuie depusă la primărie o cerere, ori fizic, la registratură, ori un mail online, se va face o listă, toți cetățenii care se înscriu o să scoată crengile la poartă și o să vină firma privată să le strângă, pentru a face compost”, a explicat viceprimarul Adrian Drăgan.

Reprezentanții ISU Prahova avertizează că nerespectarea interdicției privind arderea vegetației constituie contravenție. Persoanele fizice pot fi amendate cu sume între 7.500 și 15.000 de lei, iar persoanele juridice între 50.000 și 100.000 de lei.

„Nerespectarea prevederilor legale privind interzicerea arderilor miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărișului sau vegetației ierboase constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 7.500 de lei la 15.000 de lei pentru persoane fizice și între 50.000 de lei la 100.000 de lei pentru persoane juridice”, a spus Andreia Ursachi, purtătorul de cuvânt al ISU Prahova.

Anul trecut, în județul Prahova, sute de incendii de vegetație au afectat peste 1.000 de hectare, fiind frecvent cauzate de arderea necontrolată a resturilor vegetale. Măsurile implementate de primării și colaborarea cu firmele private au rolul de a preveni astfel de situații și de a proteja atât mediul, cât și siguranța comunităților locale.

În același timp, Garda de Mediu Sălaj a desfășurat recent o acțiune de control în zona Pusta Vale, care a dus la aplicarea de amenzi în valoare totală de 90.000 de lei. Operațiunea a vizat combaterea depozitării ilegale a deșeurilor, a arderilor neautorizate și a gestionării necorespunzătoare a vehiculelor scoase din uz.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Poliției, al Jandarmeriei și al Primăriei Șimleu Silvaniei, iar Garda de Mediu a utilizat o dronă de ultimă generație, DJI M350 RTK, echipată cu cameră termică și senzori de detecție, pentru localizarea rapidă a focarelor de poluare. Monitorizarea aeriană a permis identificarea precisă a zonelor cu risc de poluare și incendiere, demonstrând eficiența tehnologiilor moderne în aplicarea legislației de mediu.

„Acţionăm ferm împotriva poluării şi a oricăror activităţi care afectează mediul. Mulţumim instituţiilor partenere şi cetăţenilor care semnalează astfel de situaţii”, a explicat comisarul-şef al Gărzii de Mediu Sălaj, George Ionuţ Răzvan Fazacaş.

Echipele de control au fost formate din reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Sălaj, IPJ Sălaj (Ordine Publică), Poliția Șimleu Silvaniei și Jandarmeria Sălaj. Aceste acțiuni au vizat sancționarea abaterilor de mediu și au inclus mai multe categorii de încălcări: depozitarea neautorizată a deșeurilor, arderea ilegală și gestionarea defectuoasă a vehiculelor scoase din uz.

Autoritățile au subliniat că supravegherea aeriană nu este o măsură singulară, ci va rămâne un instrument de bază în combaterea infracțiunilor de mediu. Controalele vor continua, iar tehnologia avansată va fi folosită pentru a identifica rapid zonele cu depozitări ilegale și risc de incendiere, asigurând respectarea legislației și protecția mediului.

