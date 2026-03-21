Subvențiile APIA 2026 sunt acordate doar fermierilor care respectă normele de condiționalitate stabilite la nivel european, acestea fiind obligatorii pentru accesarea fondurilor agricole. Sprijinul financiar provine din Fondul European de Garantare Agricolă și din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, scriu cei de la agrointel.ro.

Sistemul de condiționalitate include două componente majore: cerințele legale în materie de gestionare (SMR) și standardele privind bunele condiții agricole și de mediu (GAEC). Acestea sunt grupate pe domenii-cheie, precum clima și mediul, sănătatea publică și a plantelor, dar și bunăstarea animalelor.

În ceea ce privește standardele de mediu, GAEC 1 impune menținerea pajiștilor permanente prin păstrarea unui raport stabil față de suprafața agricolă națională, raportată la anul de referință 2018. Reducerea acestor suprafețe nu poate depăși 10%, obiectivul fiind protejarea rezervelor de carbon din sol.

GAEC 2 vizează protejarea zonelor umede și a turbăriilor, inclusiv cele aflate în arii naturale protejate sau în situri Ramsar. Aceste terenuri sunt considerate esențiale pentru conservarea solurilor bogate în carbon și pentru echilibrul ecologic.

GAEC 3 stabilește interdicția de a incendia miriștile și resturile vegetale rezultate după recoltare. Fermierii nu au voie să ardă paiele, cocenii sau alte resturi agricole, cu excepția unor situații justificate din punct de vedere fitosanitar.

GAEC 4 introduce obligația de a crea zone tampon în apropierea cursurilor de apă, pentru a preveni poluarea și scurgerile de substanțe nocive. În același timp, GAEC 5 impune reguli clare privind lucrările solului, pentru reducerea eroziunii și menținerea terenurilor în condiții bune, inclusiv întreținerea teraselor agricole.

Subvențiile APIA 2026 includ cerințe suplimentare care vizează protecția solului și conservarea biodiversității, dar și obligații detaliate pentru fermierii care cresc animale. GAEC 6 prevede acoperirea minimă a solului în perioadele sensibile, în special între 15 iunie și 30 septembrie, când temperaturile ridicate și seceta pot duce la degradarea terenurilor.

Această regulă se aplică exploatațiilor cu teren arabil și culturi permanente, însă nu este obligatorie pentru terenurile aflate în pregătire pentru livezi sau vii, pentru o perioadă de maximum trei ani. De asemenea, nu se aplică suprafețelor ocupate cu sere și solarii.

GAEC 7 obligă fermierii să aplice rotația culturilor sau diversificarea acestora pe terenurile arabile, pentru menținerea fertilității solului. Exploatațiile mai mici de 30 de hectare sunt exceptate de la sancțiunile administrative aferente acestui standard.

GAEC 8 impune protejarea elementelor de peisaj, prin interzicerea tăierii arborilor și gardurilor vii în perioada de reproducere a păsărilor și prin limitarea extinderii speciilor invazive.

GAEC 9 stabilește interdicția de a transforma sau ara pajiștile permanente sensibile din siturile Natura 2000, care însumează aproximativ 764.393 de hectare. Lucrările agricole în aceste zone trebuie realizate strict în conformitate cu măsurile de conservare stabilite.

GAEC 10 completează regulile existente prin interzicerea arderii vegetației de pe pajiștile permanente, pentru menținerea materiei organice din sol.

Subvențiile APIA 2026 presupun, pe lângă standardele GAEC, respectarea cerințelor legale în materie de gestionare (SMR), care acoperă domenii esențiale precum apa, biodiversitatea, siguranța alimentară și utilizarea produselor fitosanitare.

În domeniul apei, SMR 1 face referire la Directiva-cadru privind apa și impune controlul poluării din surse agricole, inclusiv al fosfaților. SMR 2 vizează protecția apelor împotriva poluării cu nitrați, fermierii fiind obligați să respecte „Programul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole”.

În ceea ce privește biodiversitatea, SMR 3 și SMR 4 stabilesc măsuri pentru protejarea păsărilor sălbatice și a habitatelor naturale, inclusiv respectarea cerințelor din siturile protejate.

SMR 5 introduce reguli privind siguranța alimentară, obligând fermierii să respecte standardele privind producția și trasabilitatea produselor alimentare.

SMR 6 interzice utilizarea anumitor substanțe hormonale sau betaagoniste în creșterea animalelor, pentru protejarea sănătății consumatorilor și a animalelor.

În domeniul produselor de protecție a plantelor, SMR 7 impune utilizarea exclusivă a produselor fitosanitare autorizate, în timp ce SMR 8 vizează utilizarea durabilă a pesticidelor, inclusiv instruirea utilizatorilor și reducerea riscurilor asupra mediului și sănătății.

Subvențiile APIA 2026 includ și cerințe specifice pentru fermierii care cresc animale, prin aplicarea standardelor SMR dedicate bunăstării acestora. Aceste reguli sunt obligatorii pentru obținerea sprijinului financiar.

SMR 9 stabilește norme minime pentru protecția vițeilor, iar fermierii trebuie să asigure condiții adecvate de creștere și îngrijire.

SMR 10 impune standarde pentru protecția porcinelor, inclusiv condiții generale de întreținere și bunăstare.

SMR 11 vizează protecția tuturor animalelor de fermă, fermierii fiind obligați să respecte cerințele minime privind adăpostirea, hrănirea și îngrijirea acestora.

Campania pentru subvențiile APIA 2026 a început la 16 martie, iar fermierii pot depune cererile până la 5 iunie, conform programărilor stabilite de APIA. Respectarea tuturor standardelor GAEC și SMR este obligatorie pentru acordarea integrală a plăților.

