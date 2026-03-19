Campania de cereri se desfășoară între 16 martie și 5 iunie, iar actele necesare diferă în funcție de tipul de teren și modul de utilizare a pășunii, fie că este închiriată de la primării, ADS, concesionată sau proprietate privată.

Fermierii trebuie să prezinte dovada utilizării pajiștilor permanente prin contracte de concesiune, închiriere sau comodat, valabile la data depunerii cererii, precum și prin verificarea în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor (SNIIA) din Baza Națională de Date (BND). În cazul în care nu dețin card de exploatație, este necesară adeverința emisă de un medic veterinar autorizat, conform informațiilor publicate de Agrointel.

Pentru asociațiile de crescători care gestionează suprafețe comune și asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, documentele includ tabelul centralizator anual, contractele de concesiune și hotărârile adunării generale privind utilizarea fondurilor.

Codurile de exploatație și animalele declarate nu pot fi înscrise în mai multe cereri de plată pentru același scop. Membrii asociațiilor care depun cereri individuale pentru animalele pe care le-au folosit pentru pășunatul comun trebuie să respecte proporționalitatea suprafețelor și încărcătura cu animale, iar sancțiunile se aplică proporțional cu suprafața neconformă.

Formele asociative de proprietate, precum obști, composesorate sau cooperative, pot depune cererea de plată prin reprezentantul legal și trebuie să prezinte titlul de proprietate, centralizatorul cu acordul membrilor și hotărârile adunării generale privind utilizarea fondurilor. Dacă încărcătura minimă nu este asigurată, activitatea agricolă minimă constă în cosirea anuală a pajiștilor permanente și prezentarea documentelor contabile sau facturilor privind valorificarea fânului până la 15 octombrie. Membrii acestor forme asociative pot depune cereri individuale pentru animalele utilizate în asigurarea încărcăturii.

Persoanele fizice sau juridice de drept privat care utilizează pajiști permanente trebuie să fie fermieri activi și să prezinte documente care atestă codul exploatației sau depozitarea și valorificarea fânului și altor plante erbacee furajere. Recoltarea anuală se face între 15 iunie și 1 octombrie, cu excepția plantelor erbacee furajere care pot fi recoltate în fazele de debut ale ciclului de vegetație, iar dovezile sunt furnizate sub formă de fotografii geoetichetate sau documente contabile/facturi. Orice modificare a datelor declarate trebuie notificată APIA în termen de 15 zile de la apariția modificării.