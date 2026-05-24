Ruperea florilor din parcuri poate aduce amenzi de până la 500 de lei. Autoritățile locale pot aplica sancțiuni, iar amenzile pentru astfel de fapte se situează între 100 și 500 de lei, inclusiv pentru acțiuni aparent minore, precum ruperea unei lalele sau a unei crengi de liliac.

Situația devine mult mai gravă atunci când sunt afectate plante protejate de lege sau declarate monumente ale naturii. În astfel de cazuri, sancțiunile cresc semnificativ, iar în 2026 amenzile pentru ruperea, distrugerea sau recoltarea acestora sunt mult mai ridicate.

Pentru persoanele fizice, amenzile pot ajunge între 5.000 și 10.000 de lei. În cazul persoanelor juridice, sancțiunile sunt și mai severe, mai ales dacă distrugerea are loc în timpul unor lucrări sau amenajări realizate de companii, unde amenzile pot varia între 30.000 și 60.000 de lei.

Gestul de a rupe flori sau plante ornamentale din parcuri și spații verzi este mai des întâlnit decât pare, însă rămâne o încălcare a regulilor de protecție a domeniului public. Chiar dacă multe persoane îl consideră inofensiv sau lipsit de consecințe, legislația locală îl tratează ca pe o contravenție, deoarece afectează spațiile amenajate de autorități și întreținute din bani publici. În practică, chiar și acțiuni aparent minore, precum ruperea unei flori sau a unei crenguțe decorative, pot fi sancționate cu amenzi.

Autoritățile locale intervin mai ales în situațiile în care astfel de comportamente sunt observate în mod repetat sau produc pagube vizibile în parcuri și zone verzi. Scopul sancțiunilor nu este doar punitiv, ci și preventiv, pentru a descuraja deteriorarea spațiilor verzi care contribuie la calitatea mediului urban. În cazul plantelor obișnuite, amenzile pot ajunge până la câteva sute de lei, însă situația se schimbă radical atunci când sunt afectate specii protejate sau declarate monumente ale naturii.

În aceste cazuri, sancțiunile cresc semnificativ, iar amenzile pot ajunge la mii sau chiar zeci de mii de lei, mai ales dacă faptele sunt comise de persoane juridice în cadrul unor activități economice sau de amenajare. Astfel, legislația încearcă să protejeze atât patrimoniul natural, cât și aspectul și funcționalitatea spațiilor publice, subliniind importanța respectării regulilor de conviețuire urbană.