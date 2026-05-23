Prima reacție după un accident soldat doar cu pagube materiale este, de regulă, completarea formularului de constatare amiabilă. Această procedură este simplă și permite evitarea deplasării la Poliție.

Totuși, există o condiție esențială: ambii șoferi trebuie să fie de acord atât cu folosirea formularului, cât și cu împrejurările producerii accidentului.

Dacă unul dintre conducătorii auto refuză să completeze documentul, nu este de acord cu descrierea evenimentului sau contestă vinovăția, constatarea amiabilă nu mai poate fi folosită.

Mulți șoferi cred că îl pot obliga pe celălalt să semneze formularul. În realitate, semnarea este voluntară și presupune acordul ambelor părți. Tocmai de aceea, atunci când apar neînțelegeri, trebuie urmată procedura legală alternativă.

Atunci când șoferii nu ajung la o înțelegere privind vinovăția sau unul dintre ei refuză constatarea amiabilă, cazul trebuie declarat la Poliția Rutieră. Acesta este mecanismul prevăzut tocmai pentru situațiile în care fiecare persoană susține altceva.

Polițiștii vor analiza declarațiile celor implicați și toate probele disponibile pentru a stabili împrejurările producerii accidentului.

Pot fi avute în vedere fotografiile realizate la fața locului, imaginile surprinse de camerele de bord, înregistrările de pe camerele de supraveghere din zonă, urmele existente pe carosabil sau alte elemente relevante.

Faptul că celălalt șofer nu recunoaște vina nu înseamnă că situația rămâne fără rezolvare. Tocmai pentru asemenea cazuri există procedura de constatare efectuată de Poliție.

Mulți șoferi fac aceeași greșeală. Pleacă de la locul accidentului cu promisiunea că vor discuta ulterior și că vor încerca să rezolve situația amiabil în zilele următoare. Între timp însă poate expira termenul legal.

Pentru accidentele soldate exclusiv cu pagube materiale, dacă nu se completează constatarea amiabilă, persoanele implicate trebuie să se prezinte la Poliție în termen de 24 de ore de la producerea evenimentului.

Termenul este extrem de important și nu ar trebui ignorat. În practică, multe probleme apar nu din cauza accidentului în sine, ci pentru că una dintre părți a așteptat prea mult înainte de a merge la Poliție.

Un aspect mai puțin cunoscut este că obligația de declarare există indiferent de cine a provocat accidentul. Dacă evenimentul nu este declarat în termenul legal și nu există o constatare amiabilă valabilă, șoferul poate fi sancționat contravențional.

Potrivit regulilor aplicabile în astfel de situații, nerespectarea obligației de prezentare la Poliție poate duce la amendă și la suspendarea dreptului de a conduce pentru 30 de zile.

Mulți cred că doar persoana vinovată are obligații legale după accident. În realitate, și conducătorul auto care consideră că nu are nicio culpă trebuie să respecte procedura.

De aceea, este riscant să te bazezi exclusiv pe promisiunea celuilalt șofer că situația va fi rezolvată ulterior.

Atunci când fiecare șofer susține o versiune diferită a accidentului, probele devin esențiale.

Fotografiile făcute imediat după impact pot surprinde poziția vehiculelor, urmele de frânare, semnalizarea rutieră și alte elemente importante. La fel de utile pot fi imaginile înregistrate de camerele de bord sau de camerele de supraveghere din zonă.

În multe cazuri, exact aceste înregistrări clarifică situația și permit stabilirea modului în care s-a produs accidentul.

Este recomandat ca fotografiile să fie realizate din mai multe unghiuri înainte ca vehiculele să fie mutate, dacă acest lucru este posibil și nu există persoane rănite. Cu cât probele sunt mai complete, cu atât este mai ușor pentru autorități să stabilească situația reală.

Însă nu întotdeauna există camere video sau alte mijloace de înregistrare. În astfel de situații, martorii oculari pot deveni foarte importanți.

Persoanele care au asistat la producerea accidentului pot oferi informații utile despre manevrele efectuate, poziția vehiculelor sau circumstanțele în care s-a produs impactul.

Dacă există persoane dispuse să ofere date de contact, este recomandat ca acestea să fie notate. Ulterior, declarațiile martorilor pot fi analizate împreună cu celelalte probe existente.

Toate regulile privind constatarea amiabilă se aplică doar accidentelor soldate exclusiv cu pagube materiale. În momentul în care există persoane rănite, chiar și aparent ușor, procedura este diferită.

Autoritățile trebuie anunțate imediat, iar accidentul va fi cercetat conform regulilor aplicabile evenimentelor cu victime.

Tocmai de aceea, primul lucru care trebuie verificat după orice impact este dacă există persoane care au suferit leziuni și au nevoie de îngrijiri medicale.

În astfel de situații nu se mai discută despre constatare amiabilă.

Mulți șoferi cred că dosarul de daună va fi suficient pentru clarificarea situației. În realitate, atunci când există dispute serioase privind vinovăția, documentele emise de Poliție pot deveni esențiale.

Asiguratorul poate analiza documentația existentă, însă stabilirea oficială a împrejurărilor accidentului are o importanță majoră atunci când există declarații contradictorii.

Din acest motiv, procedura de constatare la Poliție este importantă nu doar pentru stabilirea vinovăției, ci și pentru recuperarea ulterioară a prejudiciului.