În România, nu există nicio lege care să interzică montarea și utilizarea unei camere de bord într-un autoturism personal. Filmarea drumului public este permisă, atâta timp cât camera este folosită în scop personal, cum ar fi protecția șoferului sau documentarea unui incident rutier.

Din perspectiva protecției datelor, imaginile surprinse pot conține date cu caracter personal, cum ar fi fețe, numere de înmatriculare sau alte elemente de identificare. Atât timp cât filmarea este realizată pentru uz personal și nu este distribuită public, nu intră sub incidența sancțiunilor GDPR. Problemele pot apărea în momentul în care imaginile sunt publicate online fără anonimizare sau fără un scop justificat.

Cu alte cuvinte, este legal să filmezi traficul, dar nu este legal să folosești acele imagini pentru expunerea publică a altor persoane, fără un motiv clar și fără respectarea regulilor de confidențialitate.

Filmările realizate cu o cameră de bord pot fi extrem de utile în cazul unui accident rutier, mai ales atunci când există dispute legate de vină. Poliția poate lua în considerare aceste imagini ca mijloc de probă, iar societățile de asigurare le folosesc frecvent în analiza dosarelor de daună.

În plus, legislația rutieră a fost actualizată astfel încât polițiștii pot analiza și sancționa comportamente agresive în trafic inclusiv pe baza înregistrărilor video realizate de alți participanți la trafic, dacă imaginile sunt clare și relevante.

Astfel, potrivit modificărilor Codului Rutier (inclusiv OUG 84/2024), poliției i se recunoaște dreptul de a utiliza filmări ale altor participanți la trafic — inclusiv cele din camera de bord — pentru sancționarea unor comportamente agresive în trafic atunci când acestea sunt relevante.

Acest lucru este valabil în special pentru fapte precum șicanarea, frânarea intenționată, depășirile periculoase sau alte manevre agresive.

Important este ca filmarea să surprindă clar momentul incidentului, să aibă data și ora vizibile și să permită identificarea vehiculului implicat. Filmările tăiate, editate sau scoase din context pot fi ignorate.

După un incident, este recomandat să salvezi imediat clipul video și să îl păstrezi în forma originală. Este bine să nu editezi filmarea și să nu ștergi părți din ea, deoarece autenticitatea contează. Dacă trimiți imaginile către poliție sau asigurator, acestea trebuie să fie clare și complete.

Publicarea pe rețelele sociale ar trebui evitată sau făcută doar după anonimizarea elementelor de identificare. Scopul camerei de bord este protecția ta și clarificarea situațiilor din trafic, nu expunerea publică a altor participanți la trafic.

În România există o platformă oficială prin care poți transmite filmări cu șoferi care încalcă regulile de circulație. Aceasta este hub.mai.gov.ro, platforma Ministerului Afacerilor Interne, unde funcționează secțiunea dedicată Sesizărilor privind abaterile rutiere.

Pentru a face o sesizare, trebuie să îți creezi un cont pe platformă, folosind datele tale reale. După autentificare, poți completa un formular în care menționezi data, ora și locul incidentului, numărul de înmatriculare al vehiculului, descrierea faptei și poți atașa filmarea realizată cu camera de bord.

Sesizarea presupune și o declarație pe propria răspundere privind veridicitatea celor transmise. După trimitere, cazul este analizat de polițiști, iar dacă fapta se confirmă și există temei legal, pot fi dispuse sancțiuni. Platforma nu garantează automat amendarea șoferului reclamat, dar oferă un cadru legal prin care astfel de comportamente pot fi analizate oficial.