Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a transmis că intervențiile tehnice programate la infrastructura Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări vor avea impact asupra serviciilor utilizate pentru verificarea datelor necesare emiterii documentelor de taxare rutieră.

Potrivit CNAIR, perioada în care pot apărea disfuncționalități este cuprinsă între 22 mai 2026, ora 17:00, și 23 mai 2026, ora 00:30. În acest interval, serviciile folosite pentru interogarea bazelor de date administrate de instituția din subordinea Ministerului Afacerilor Interne vor funcționa cu intermitență.

În aceste condiții, emiterea rovinietei și a peajului prin intermediul Sistemului Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei – SIEGMCR poate deveni mai dificilă pentru șoferi și operatorii economici care utilizează platformele electronice de plată.

„CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că în perioada 22.05.2026, ora 17:00 – 23.05.2026, ora 00:30, din cauza efectuării unor operațiuni de optimizare a infrastructurii tehnice a Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, serviciile utilizate pentru interogarea datelor deținute de aceasta vor funcționa cu intermitență”, au transmis reprezentanții CNAIR.

Autoritățile atrag atenția că problemele tehnice nu vizează doar emiterea rovinietei, ci și serviciile conexe asociate platformei electronice SIEGMCR. În anumite intervale, utilizatorii pot întâmpina dificultăți în procesarea plăților sau în confirmarea taxelor deja achitate.

CNAIR precizează că intervențiile fac parte dintr-un proces de optimizare a infrastructurii tehnice utilizate pentru validarea datelor vehiculelor și ale proprietarilor acestora. Din acest motiv, anumite operațiuni automate pot răspunde cu întârziere sau pot deveni temporar indisponibile.

„În aceste condiții, emiterea rovinietelor și peajelor prin intermediul Sistemului Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei – SIEGMCR poate fi îngreunată, iar serviciile conexe acestuia pot înregistra perioade de indisponibilitate pe parcursul intervenției”, au mai precizat reprezentanții companiei.

Sistemul SIEGMCR este utilizat la nivel național pentru emiterea și monitorizarea rovinietelor obligatorii pentru circulația pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din România. Tot prin intermediul acestuia sunt gestionate și taxele de pod sau alte tipuri de peaj administrate electronic.

În contextul posibilelor întârzieri, CNAIR le recomandă șoferilor să își achiziționeze din timp rovinieta și să verifice validitatea acesteia înainte de a intra pe drumurile naționale.

Compania reamintește că legislația actuală permite achitarea rovinietei până la ora 24:00 a zilei în care vehiculul a circulat fără taxă valabilă pe rețeaua rutieră națională. Astfel, utilizatorii care întâmpină probleme temporare în emiterea documentului pot efectua plata ulterior, în limitele prevăzute de lege.

De asemenea, în cazul peajului, plata poate fi realizată până la ora 24:00 a zilei următoare efectuării trecerii prin punctul taxabil, fără aplicarea sancțiunilor.

„Reamintim utilizatorilor că, în cazul în care circulă pe rețeaua națională rutieră fără a deține rovinietă valabilă, aceasta poate fi achiziționată până la ora 24:00 a zilei respective. De asemenea, peajul poate fi achitat cel târziu până la ora 24:00 a zilei următoare celei în care a fost efectuată trecerea”, au transmis reprezentanții CNAIR.

