CNAIR oprește temporar aplicația e-Tarifare pe 19 iunie. Activitatea din unele puncte de frontieră va fi afectată

CNAIR a informat că aplicația e-Tarifare va intra într-un proces de mentenanță programată în noaptea de 19 spre 20 iunie 2026. Lucrările vor începe vineri, la ora 22:00, și sunt estimate să dureze între una și două ore. Perioada de intervenție va afecta activitatea unor Agenții de Control și Încasare din punctele de frontieră ale României. De asemenea, vor exista restricții temporare privind emiterea Autorizațiilor Speciale de Transport în anumite zone de graniță.

CNAIR a anunțat că, în cadrul unui program de mentenanță tehnică, aplicația e-Tarifare va fi indisponibilă parțial în intervalul în care se desfășoară lucrările. Intervenția este programată pentru vineri, 19 iunie 2026, începând cu ora 22:00.

Potrivit companiei, operațiunile vor afecta activitatea desfășurată în Agențiile de Control și Încasare (ACI) din punctele de trecere a frontierei situate la granița externă a Uniunii Europene, respectiv cu Serbia, Republica Moldova și Ucraina.

Totodată, în timpul lucrărilor vor fi influențate și activitățile de emitere, la cerere, a Autorizațiilor Speciale de Transport (AST), desfășurate în agențiile aflate în zona frontierei interne a Uniunii Europene, respectiv la granițele cu Ungaria și Bulgaria.

Într-un comunicat transmis utilizatorilor rețelei rutiere naționale, compania precizează că „vineri, 19.06.2026, începând cu ora 22:00, pentru un interval de timp estimat între 1 h și 2 h, vor fi efectuate lucrări de mentenanță la aplicația e-Tarifare”.

Aplicația e-Tarifare reprezintă platforma oficială administrată de CNAIR pentru gestionarea principalelor taxe rutiere percepute pe rețeaua națională de drumuri. Sistemul este accesibil atât prin portalul online, cât și prin aplicațiile mobile dedicate.

Prin intermediul acestei soluții digitale, șoferii pot achita rovinieta, taxa obligatorie pentru utilizarea drumurilor naționale, precum și peajele aferente anumitor infrastructuri rutiere, inclusiv traversarea podurilor peste Dunăre. Platforma permite, de asemenea, verificarea în timp real a valabilității rovinietei și consultarea istoricului tranzacțiilor efectuate.

Pentru operatorii economici și administratorii de flote auto, sistemul oferă instrumente suplimentare de gestionare simultană a unui număr mare de vehicule, facilitând monitorizarea și plata obligațiilor de taxare rutieră dintr-un singur cont.

Rolul platformei a devenit tot mai important în contextul digitalizării serviciilor publice și al extinderii sistemelor electronice de colectare a taxelor. Utilizarea e-Tarifare permite reducerea timpilor de procesare și eliminarea necesității deplasării la punctele fizice de încasare pentru majoritatea operațiunilor.

Compania precizează că intervenția tehnică este necesară pentru menținerea funcționării în condiții optime a aplicației și pentru asigurarea continuității serviciilor oferite utilizatorilor rețelei rutiere naționale.

Reprezentanții CNAIR au transmis că echipele implicate în operațiune vor încerca să limiteze cât mai mult impactul asupra utilizatorilor și să reducă durata întreruperilor generate de lucrările programate.

„Echipele tehnice vor depune toate eforturile pentru reducerea timpilor necesari efectuării lucrărilor de mentenanță!”, au transmis reprezentanții companiei.

Pe durata intervenției, utilizatorii care intenționează să efectueze operațiuni în agențiile afectate sau să solicite emiterea unor Autorizații Speciale de Transport sunt sfătuiți să ia în calcul intervalul anunțat de companie și eventualele întârzieri generate de lucrările tehnice.