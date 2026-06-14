Pleci în vacanță în această vară? Poliția de Frontieră vine cu recomandări importante pentru români

Sezonul concediilor aduce un număr tot mai mare de români în punctele de trecere a frontierei și în aeroporturile din țară. Poliția de Frontieră recomandă celor care pleacă în vacanță să își pregătească din timp călătoria și să verifice toate documentele necesare pentru a evita întârzierile sau alte probleme la ieșirea din țară.

Reprezentanții Poliției de Frontieră au transmis că, odată cu începutul sezonului estival, se înregistrează o creștere semnificativă a numărului de persoane care tranzitează frontierele României. Cele mai aglomerate perioade sunt sfârșiturile de săptămână și intervalele în care sunt acordate minivacanțe.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să își planifice deplasările din timp și să se informeze înainte de plecare cu privire la condițiile de călătorie din statele de destinație sau din țările tranzitate.

Pentru cei care aleg transportul aerian, Poliția de Frontieră recomandă respectarea intervalului de prezentare la aeroport comunicat de compania aeriană și de administrația aeroportului. Acest lucru poate contribui la desfășurarea mai rapidă a formalităților și la evitarea situațiilor neplăcute generate de aglomerație.

Autoritățile atrag atenția că verificarea valabilității documentelor de călătorie trebuie făcută înainte de începerea vacanței. Cetățenii sunt sfătuiți să consulte regulile de intrare aplicabile statului în care călătoresc, precum și eventualele condiții impuse de țările prin care tranzitează.

În cazul deplasărilor în afara Spațiului Schengen, Poliția de Frontieră recomandă folosirea tuturor punctelor de trecere a frontierei deschise în regim internațional, astfel încât traficul să fie distribuit cât mai eficient și să fie reduși timpii de așteptare.

Totodată, instituția recomandă informarea exclusiv din surse oficiale pentru a evita informațiile eronate care pot circula în mediul online.

Polițiștii de frontieră reamintesc că regulile privind ieșirea din România a cetățenilor români minori nu s-au modificat după aderarea completă a țării la Spațiul Schengen.

Astfel, documentele și condițiile prevăzute de legislația în vigoare continuă să fie obligatorii. În funcție de situație, pot fi necesare declarațiile de acord ale părinților, hotărâri judecătorești sau alte documente stabilite de lege.

Poliția de Frontieră precizează și că noile cărți electronice de identitate reprezintă documente valabile pentru ieșirea din România. Minorii care dețin astfel de documente pot călători în afara țării și pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute de legislație.

Autoritățile subliniază însă că prezentarea cărții electronice de identitate nu elimină obligația prezentării documentelor suplimentare necesare în cazul minorilor.

O altă modificare anunțată de Poliția de Frontieră vizează cetățenii care călătoresc în afara țării împreună cu minori.

În aceste situații nu mai este necesară prezentarea certificatului de cazier judiciar în format fizic. Verificarea existenței acestuia este realizată electronic de către polițiștii de frontieră în momentul controlului.

Potrivit instituției, măsura simplifică procedurile de călătorie și reduce numărul documentelor pe care cetățenii trebuie să le prezinte la frontieră.