Guvernul accelerează lucrările la Autostrada Sibiu–Făgăraș. Au fost aprobate noi exproprieri pentru Tronsonul 3

Guvernul României a aprobat o nouă etapă necesară pentru continuarea lucrărilor la Autostrada Sibiu–Făgăraș, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră aflate în prezent în implementare. Hotărârea adoptată de Executiv vizează exproprieri suplimentare necesare relocării unor utilități de pe traseul Tronsonului 3 și reprezintă un pas administrativ esențial pentru menținerea ritmului lucrărilor și evitarea unor întârzieri care ar putea afecta calendarul investiției.

Executivul a aprobat alocarea sumei de 14.940 de lei pentru exproprierea unor imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar necesar relocării utilităților aferente obiectivului de investiții „Autostrada Sibiu–Făgăraș”, Tronsonul 3.

Terenurile vizate se află pe raza localităților Ucea, Viștea și Drăguș din județul Brașov și sunt necesare pentru desfășurarea unor lucrări tehnice care trebuie realizate înainte de continuarea construcției autostrăzii.

Deși valoarea despăgubirilor este relativ redusă, autoritățile subliniază că măsura are o importanță majoră pentru evoluția proiectului. În cazul marilor investiții de infrastructură, relocarea utilităților reprezintă una dintre etapele obligatorii înaintea desfășurării lucrărilor propriu-zise, iar orice întârziere poate genera decalaje în întregul calendar de execuție.

Potrivit documentului aprobat de Guvern, suma totală de 14.940 de lei reprezintă despăgubirile acordate proprietarilor terenurilor afectate de această etapă a proiectului.

Exproprierile sunt necesare pentru realizarea lucrărilor de relocare a rețelelor de utilități aflate pe traseul viitoarei autostrăzi. Astfel de operațiuni sunt frecvente în cazul proiectelor majore de infrastructură și permit eliberarea coridorului de construcție înainte de începerea lucrărilor de terasamente și de realizare a structurilor rutiere.

Prin adoptarea acestei hotărâri, autoritățile urmăresc să elimine un nou obstacol administrativ și să permită continuarea investiției fără blocaje birocratice.

Potrivit documentului adoptat de Executiv, Autostrada Sibiu–Făgăraș este inclusă în rețeaua europeană de transport TEN-T Core, ceea ce îi conferă statutul de proiect strategic atât pentru România, cât și pentru infrastructura de transport europeană.

Investiția este prevăzută și în Master Planul General de Transport al României și este considerată una dintre cele mai importante lucrări rutiere aflate în dezvoltare în acest moment.

Prin realizarea acestei autostrăzi, autoritățile urmăresc îmbunătățirea conectivității dintre regiunile istorice ale țării și integrarea mai eficientă a rețelei rutiere naționale în marile coridoare europene de transport.

Autostrada Sibiu–Făgăraș este văzută și ca o verigă importantă pentru dezvoltarea infrastructurii din centrul țării și pentru facilitarea legăturilor dintre Transilvania și restul rețelei naționale de autostrăzi.

Autoritățile estimează că finalizarea proiectului va aduce beneficii semnificative atât pentru șoferi, cât și pentru mediul de afaceri.

Printre efectele așteptate se numără reducerea timpilor de deplasare, creșterea siguranței rutiere, diminuarea costurilor de transport și îmbunătățirea mobilității între județele traversate de noua autostradă.

În plus, proiectul este considerat un factor important pentru dezvoltarea economică regională. O infrastructură rutieră modernă poate atrage investiții noi, poate facilita dezvoltarea zonelor industriale și logistice și poate contribui la crearea de noi locuri de muncă.

De asemenea, autoritățile apreciază că noua autostradă va avea un rol important în fluidizarea transportului de mărfuri și în creșterea competitivității economice a regiunilor pe care le traversează.

Aprobarea exproprierilor reprezintă una dintre numeroasele etape administrative necesare pentru implementarea unui proiect de infrastructură de asemenea dimensiuni.

Deși este vorba despre o suprafață redusă de teren și despre despăgubiri relativ mici, hotărârea adoptată de Guvern este esențială pentru continuarea lucrărilor și pentru respectarea calendarului stabilit.

Prin această decizie, Executivul încearcă să mențină ritmul investiției și să evite apariția unor întârzieri care ar putea afecta unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră aflate în derulare în România