Guvernul pune bani în plus pentru exproprieri. Proprietarii afectați de centura Galați vor primi despăgubiri mai mari

Executivul a aprobat vineri suplimentarea fondurilor destinate despăgubirilor acordate proprietarilor afectați de proiectul „Varianta de Ocolire Galați”. Decizia vine după actualizarea datelor cadastrale și identificarea unor noi imobile care trebuie incluse în procedura de expropriere. Fondurile suplimentare vor fi asigurate din bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Guvernul a adoptat o hotărâre prin care majorează suma alocată despăgubirilor pentru proprietățile afectate de lucrările la Varianta de Ocolire Galați, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din estul țării.

Potrivit unui comunicat al Executivului, valoarea despăgubirilor va fi suplimentată cu aproximativ 490.000 de lei. Măsura a fost necesară în urma actualizării informațiilor cadastrale și a reevaluării situației terenurilor și imobilelor aflate pe coridorul de expropriere.

Noile sume urmează să fie acordate proprietarilor ale căror bunuri sunt afectate de lucrările necesare realizării investiției.

Autoritățile explică faptul că suplimentarea fondurilor este rezultatul unor modificări apărute după analiza documentației cadastrale și juridice.

„Necesitatea suplimentării rezultă din actualizarea situaţiei pentru 79 de imobile incluse în coridorul de expropriere, precum şi din identificarea a două imobile care fac parte din amplasamentul lucrării şi pentru care este necesară declanşarea procedurii de expropriere”, se arată în comunicatul Guvernului.

Astfel, pe lângă proprietățile deja incluse în procedură, au fost identificate și alte terenuri care intră în zona necesară realizării proiectului și pentru care trebuie inițiate formalitățile legale de expropriere.

Varianta de Ocolire Galați este considerată una dintre investițiile importante pentru fluidizarea circulației în regiune și pentru reducerea traficului greu care tranzitează municipiul.

Prin realizarea acestei centuri ocolitoare, autoritățile urmăresc să scoată o parte semnificativă a traficului de tranzit din oraș, să reducă timpul de deplasare și să îmbunătățească legăturile rutiere din zonă.

Totodată, proiectul este văzut ca o investiție esențială pentru dezvoltarea economică a regiunii, având în vedere poziția strategică a municipiului Galați și rolul acestuia în transportul de mărfuri și în conexiunile comerciale din estul României.

Potrivit Executivului, banii necesari pentru plata despăgubirilor vor fi asigurați de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Finanțarea este realizată în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2026 și are rolul de a permite continuarea procedurilor de expropriere fără întârzieri care ar putea afecta implementarea proiectului.

Procedurile de expropriere reprezintă una dintre etapele obligatorii în realizarea marilor investiții publice, în special în domeniul infrastructurii rutiere. Actualizarea documentațiilor cadastrale și identificarea unor noi proprietăți afectate de lucrări sunt situații frecvente în cadrul proiectelor de amploare.

Prin aprobarea suplimentării fondurilor pentru Varianta de Ocolire Galați, Guvernul încearcă să asigure continuitatea lucrărilor și să evite blocajele administrative care ar putea întârzia finalizarea investiției.

Decizia adoptată vineri permite continuarea procesului de despăgubire a proprietarilor și avansarea etapelor necesare realizării unuia dintre proiectele importante de infrastructură rutieră din regiunea de est a țării.