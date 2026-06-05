Încrederea directorilor generali ai marilor companii din Europa scade treptat din cauza riscurilor geopolitice și a perspectivelor economice negative (sondaj)

Încrederea directorilor generali ai marilor companii din Europa continuă să scadă, potrivit unui sondaj realizat la sfârșitul lunii aprilie în rândul a 57 de lideri de afaceri membri ai ERT. Evoluția este determinată de riscurile geopolitice, insecuritatea energetică și perspectivele economice tot mai slabe, care afectează mediul de afaceri din Europa.

Riscurile geopolitice în creștere, slăbirea așteptărilor economice și îngrijorările persistente cu privire la condițiile de afaceri pe termen lung din Europa continuă să erodeze încrederea în rândul liderilor de afaceri de top din Europa, conform celui mai recent raport The Conference Board Measure of CEO Confidence™ for Europe, realizat de ERT.

Sondajul realizat în rândul celor 57 de directori generali și președinți ai principalelor firme multinaționale din Europa care alcătuiesc membrii ERT a fost realizat la sfârșitul lunii aprilie. Rezultatele sale arată o scădere suplimentară a încrederii în comparație cu un nivel deja negativ de acum șase luni, al patrulea sondaj consecutiv sub pragul neutru de 50.

Două treimi dintre respondenți spun că condițiile economice actuale sunt mai proaste decât acum șase luni și mai mult de jumătate se așteaptă ca acestea să se deterioreze și mai mult în următoarele șase luni. Această perioadă susținută de doi ani de încredere negativă este fără precedent în istoria măsurătorii, reflectând un pesimism crescând atât cu privire la condițiile actuale, cât și la perspectivele pe termen scurt.

„Faptul că încrederea directorilor generali a rămas negativă pentru o perioadă atât de lungă este neobișnuit și îngrijorător.

Mai mult decât atât, aceasta reflectă o trecere îngrijorătoare de la încetinirea ciclică la o derivă structurală. După ani de analiză și dezbateri, liderii de afaceri europeni așteaptă rezultate: o piață unică pe deplin funcțională, o agendă de competitivitate mai puternică și un cadru energetic stabil. Prioritățile nu sunt puse sub semnul întrebării – execuția este provocarea. Odată cu alinierea care se dezvoltă între instituțiile UE, există o șansă reală de a face progrese, dar este o fereastră de oportunitate strânsă. A doua jumătate a acestui an va fi critică pentru misiune. Sperăm că planurile ambițioase ale guvernului irlandez pentru președinția sa a UE vor produce un descoperire în ceea ce privește piața unică, iar ERT este pregătită să ofere sprijinul său”, a spus Sir Jonathan Symonds, președintele ERT și președintele GSK.

Așteptările privind condițiile economice în următoarele șase luni au scăzut brusc, în timp ce evaluările condițiilor actuale au atins niveluri deosebit de slabe. În același timp, insecuritatea energetică a devenit principalul risc geopolitic, alături de îngrijorări tot mai mari cu privire la fragmentarea piețelor globale, rutele comerciale nesigure și înarmarea materiilor prime critice.

Războiul continuu din Orientul Mijlociu agravează aceste presiuni: aproape trei sferturi dintre directorii generali raportează un impact negativ asupra perspectivelor de afaceri pe termen scurt, ceea ce determină în principal răspunsuri tactice axate pe gestionarea costurilor și reziliența lanțului de aprovizionare.

„Insecuritatea energetică este riscul geopolitic numărul unu pentru companiile din Europa. Pentru a concura, acestea trebuie să asigure energie fiabilă și accesibilă. Acest lucru necesită ca Europa să accelereze eforturile de a crea și finaliza Piața unică a energiei, susținută de o Uniune bazată pe integrare, coerență în reglementări, investiții esențiale pe termen lung și eliminarea tuturor barierelor și obstacolelor”, a spus Anthony Gooch Gálvez, secretar general al ERT.

Deși așteptările de afaceri din Europa s-au îmbunătățit modest, acestea rămân sub nivelul neutru și continuă să fie în urma condițiilor din afara continentului. Așteptările privind vânzările reprezintă o excepție notabilă, indicând o redresare la cel mai înalt nivel din 2021. Cu toate acestea, proiecțiile privind ocuparea forței de muncă și investițiile (în ciuda unor îmbunătățiri) rămân modeste, multe companii anticipând reduceri de forță de muncă și cheltuieli de capital limitate în Europa.

Privind mai departe, directorii generali își exprimă îngrijorarea clară cu privire la perspectivele structurale ale Europei. Un factor cheie al acestui pesimism este lipsa percepută de progres în finalizarea Pieței Unice: 65% dintre respondenți nu se așteaptă ca aceasta să fie finalizată până în 2030.

O parte semnificativă au opinii negative cu privire la condițiile de afaceri pe termen lung din Europa Mare și UE, directorii generali fiind deosebit de pesimiști cu privire la Regatul Unit. În schimb, aceștia identifică India ca fiind cel mai clar punct luminos pe termen lung la nivel global, alături de o perspectivă moderat pozitivă pentru SUA și China.

În ciuda fragmentării geopolitice, liderii de afaceri europeni subliniază importanța unor parteneriate internaționale puternice. Dincolo de economiile avansate, India apare ca partener prioritar pentru membrii ERT, față de SUA și China, reflectând importanța sa strategică și perspectivele de creștere percepute mai puternic.

În ciuda pesimismului din jurul condițiilor economice pe termen lung, aproape 70% dintre directorii generali consideră că UE ar trebui să acorde prioritate ridicată aprofundării relației sale strategice cu Regatul Unit.

„Încrederea directorilor generali în Europa este negativă de doi ani, transmițând un semnal de avertizare clar pentru perspectivele de afaceri din regiune. Companiile cu sediul în Europa rămân mai optimiste în ceea ce privește perspectivele de creștere în afara Europei decât în ​​țările lor de origine. Există câteva contraargumente: așteptările de vânzări în Europa s-au îmbunătățit, iar încrederea în investiții în Europa este acum aproape de neutră. Însă imaginea de ansamblu rămâne îngrijorătoare, în special în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, unde directorii generali continuă să aibă o perspectivă puternic negativă asupra perspectivelor din Europa”, a adăugat Sara Murray, director general internațional la The Conference Board.

Raportul complet al Conference Board este AICI.

The Conference Board Europe și ERT au colaborat la un instrument de măsurare a încrederii directorilor generali (CEO) pentru Europa încă din 2020. Sondajele semestriale intervievează membrii Mesei Rotunde Europene pentru Industrie (ERT) – directorii generali și președinții unor companii industriale și tehnologice de top din Europa, cu operațiuni la nivel mondial.

Măsurarea se bazează pe rezultatele a trei întrebări din sondaj despre: condițiile economice și de afaceri actuale, condițiile în șase luni și perspectivele propriilor industrii ale respondenților. Aceste întrebări au fost adresate de The Conference Board într-un sondaj echivalent din Statele Unite ale Americii, trimestrial, încă din 1976. Sondajul este realizat de două ori pe an, atât în ​​Europa, cât și în China.

Pe lângă măsurarea încrederii, directorii generali și președinții evaluează, de asemenea, perspectivele propriei companii prin întrebări despre ocuparea forței de muncă, vânzări și investiții de capital, în interiorul și în afara Europei. ERT a răspuns la aceste întrebări din sondaj încă din a doua jumătate a anului 2017. Întrebări speciale de semnificație actuală sunt incluse în fiecare sondaj. Rata de răspuns la acest ultim sondaj a fost de 98%.