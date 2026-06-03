OCDE avertizează asupra riscurilor economice ale conflictului din Orientul Mijlociu. Creșterea globală ar putea încetini puternic

Conflictul din Orientul Mijlociu începe să își facă simțite efectele asupra economiei mondiale. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) avertizează că prelungirea tensiunilor ar putea afecta creșterea economică globală, alimenta inflația și pune presiune suplimentară asupra economiilor dependente de importurile de energie.

În cel mai recent raport trimestrial, OCDE a redus estimările privind avansul economiei mondiale și avertizează că un conflict prelungit până în 2027 ar putea împinge mai multe state către recesiune.

Potrivit noilor estimări, economia globală ar urma să crească cu 2,8% în 2026, sub prognoza anterioară de 2,9%. OECD atrage însă atenția că situația s-ar putea deteriora semnificativ dacă nu va fi obținut un armistițiu eficient în Orientul Mijlociu.

În scenariul în care conflictul continuă și în 2027, creșterea economică mondială ar putea coborî la doar 2,1%, mult sub media anuală de 3,4% înregistrată în perioada 2013-2019, înainte de pandemia de COVID-19.

Economistul-șef al OCDE, Stefano Scarpetta, avertizează că prelungirea perturbărilor va genera costuri economice și sociale tot mai mari. Potrivit raportului, investițiile ar putea încetini, inclusiv în industriile cu consum ridicat de energie și în domeniul inteligenței artificiale, iar șomajul ar putea crește în numeroase economii.

Unul dintre principalele motive de îngrijorare identificate de OCDE este creșterea accentuată a prețurilor la energie și materii prime.

Raportul indică scumpiri importante pentru gazele naturale din Asia, unde prețurile au urcat cu peste 80%, dar și pentru gazele naturale din Europa, care au înregistrat o creștere de peste 43%. În același timp, s-au înregistrat majorări și la petrol, produse asociate industriei îngrășămintelor și alte materii prime legate de producția de hidrocarburi din zona Golfului.

OCDE avertizează că aceste evoluții vor afecta în special economiile importatoare de energie și statele în care populația alocă o parte importantă din venituri pentru alimente și utilități.

Chiar și în cazul în care conflictul s-ar încheia în următoarele săptămâni, OCDE estimează că inflația globală va urca la 4% în acest an, comparativ cu 3,4% în 2025.

Organizația explică faptul că prețurile mai mari la energie, costurile industriale în creștere, problemele din lanțurile de aprovizionare și scumpirea îngrășămintelor vor continua să exercite presiuni asupra prețurilor de consum.

În acest context, băncile centrale sunt puse în fața unei decizii dificile. Pe de o parte, economiile au nevoie de dobânzi mai mici pentru a susține creșterea economică. Pe de altă parte, relaxarea prematură a politicii monetare ar putea alimenta inflația. OCDE consideră că majoritatea băncilor centrale vor menține dobânzile relativ stabile pe parcursul anului 2026.

Potrivit scenariului de bază al OCDE, reducerea presiunilor din piața energiei ar putea permite scăderea dobânzilor în mai multe state începând cu anul 2027.

Printre țările menționate de organizație se numără și România, alături de Regatul Unit, Australia, Brazilia, Ungaria, Africa de Sud și Turcia.

Totuși, OCDE avertizează că orice decizie privind relaxarea politicii monetare va depinde de evoluția inflației și de stabilitatea piețelor energetice.

Raportul evidențiază și un element pozitiv pentru economia mondială. Investițiile în infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale au continuat să susțină producția, comerțul și investițiile chiar înainte de izbucnirea conflictului.

OCDE consideră că dezvoltarea tehnologiilor AI ar putea genera câștiguri de productivitate mai mari decât se estimează în prezent, mai ales dacă adoptarea acestor tehnologii se va extinde și în afara Statelor Unite.

Cu toate acestea, organizația atrage atenția că infrastructura AI depinde de accesul la surse stabile de energie și de lanțuri de aprovizionare funcționale. Un conflict prelungit în Orientul Mijlociu ar putea afecta atât alimentarea centrelor de date, cât și producția unor componente esențiale, precum semiconductorii.

În concluziile raportului, OCDE arată că economia mondială pornește de la o bază relativ solidă, însă evoluția conflictului din Orientul Mijlociu va avea un rol important în determinarea ritmului de creștere economică din următorii ani.