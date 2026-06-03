Ucraina trimite experți în apărarea anti-dronă în România după incidentul de la Galați. Volodimir Zelenski: Am convenit asupra acestui lucru

Ucraina va trimite în România grupuri de experți specializați în drone, ca parte a unui program de sprijin destinat consolidării apărării împotriva amenințărilor venite din Federația Rusă. Anunțul a fost făcut de președintele Volodimir Zelenski în cadrul unei conferințe de presă comune cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Potrivit liderului ucrainean, inițiativa nu vizează doar România, ci și Letonia, Estonia și Lituania, state afectate sau expuse unor incidente similare legate de drone atribuite Federației Ruse. Experții ucraineni urmează să împărtășească experiența acumulată în gestionarea acestor amenințări și să contribuie la prevenirea unor incidente viitoare.

Zelenski a precizat că Ucraina va sprijini statele partenere atât prin trimiterea de specialiști, cât și prin furnizarea de drone interceptoare. Misiunea acestora este de a ajuta la dezvoltarea unor soluții eficiente pentru prevenirea și neutralizarea provocărilor generate de dronele utilizate în conflictele actuale.

Conform declarațiilor oficiale, experții sunt deja în proces de pregătire, iar datele privind deplasarea lor în statele vizate au fost stabilite. Sprijinul este comparat cu experiențele anterioare de cooperare internațională, inclusiv din Orientul Mijlociu, unde Ucraina a oferit expertiză similară.

„Pentru Letonia, Lituania, Estonia și, de asemenea, pentru România, cred că am convenit asupra acestui lucru, vom pregăti experți. Aceștia se pregătesc deja. Și există date la care experții noștri vor veni acolo și vor împărtăși experiența, la fel cum am făcut în Orientul Mijlociu. (n.red. sarcina lor) este de a ajuta la prevenirea provocărilor viitoare, dacă acestea vor apărea, provocări precum cele cauzate de dronele care au fost înregistrate de țările respective”, a declarat Zelenski.

Decizia vine după ce o dronă de tip Geran-2, fabricată în Rusia, s-a prăbușit asupra unui bloc de locuințe din Galați. Aparatul a pătruns prin acoperiș și a ajuns până în holul unui apartament situat la etajul 10, unde a explodat la impact.

În apartament se aflau un adolescent de 14 ani și mama sa, care au suferit răni ușoare în urma incidentului. Potrivit relatărilor de la fața locului, aceștia se aflau în camere în momentul în care drona a lovit clădirea.

Incidentul a determinat autoritățile române să analizeze măsuri suplimentare de protecție împotriva dronelor, în contextul riscurilor generate de conflictul din Ucraina.

Nu este prima dată când Ucraina oferă sprijin internațional în domeniul apărării anti-dronă. În luna martie, specialiștii ucraineni au asistat Qatarul, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită în dezvoltarea unor sisteme de protecție împotriva dronelor iraniene Shahed.

De asemenea, Zelenski a discutat recent cu Nicușor Dan, confirmând disponibilitatea Ucrainei de a sprijini România în consolidarea apărării sale aeriene după incidentul de la Galați.