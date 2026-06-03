Miliardarii își construiesc planuri de rezervă: Țările unde doresc să se „adăpostească”

Americanii cu averi uriașe își diversifică tot mai des nu doar investițiile, ci și locul în care ar putea trăi în viitor. Obținerea unor cetățenii alternative și accesul la programe de rezidență în alte state devin instrumente de protecție în fața unor riscuri globale percepute, de la pandemii și conflicte armate până la posibile tensiuni geopolitice.

În acest context, strategiile de mobilitate internațională sunt privite ca o formă de asigurare personală cu costuri ridicate. Un exemplu recent este Peter Thiel, miliardar și cofondator al PayPal și Palantir, care s-a mutat temporar în Argentina, potrivit relatărilor din presa internațională.

Discuțiile din cercurile financiare de elită includ tot mai des scenarii legate de escaladări nucleare, dezvoltarea necontrolată a inteligenței artificiale și posibile tensiuni sociale în emisfera nordică.

„Sună melodramatic până când nu ai asistat la conversațiile neoficiale de la cină: escaladarea nucleară, inteligența artificială care o ia razna și tulburări civile generalizate în emisfera nordică. Pentru acea mulțime, Conul Sud pare o distanță sigură, la propriu și la figurat”, a spus Charlie Garcia, fondatorul clubului de membri R360, potrivit finance.yahoo.com.

Un sondaj UBS din 2025 realizat pe un eșantion de 87 de miliardari arată că 36% dintre respondenți s-au mutat cel puțin o dată, în timp ce alți 9% iau în calcul această opțiune. Un raport din 2026 al companiei Altrata indică faptul că miliardarii și centimilionarii nu mai depind de un singur sistem economic, o singură piață sau un singur pașaport.

Dacă anterior interesul pentru pașapoarte secundare era dominat de investitori din Rusia și China, datele recente arată o schimbare de direcție, americanii devenind principalii solicitanți. Fenomenul este susținut și de creșterea cererilor pentru programe de rezidență și cetățenie alternative.

„Un plan de rezervă este destul de scump”, a declarat pentru Business Insider Basil Mohr-Elzeki, reprezentant al unei firme specializate în migrație investițională. El a precizat că aceste decizii nu sunt motivate în principal de fiscalitate, ci de factori precum instabilitatea politică și experiențele recente din perioada restricțiilor de călătorie.

Creșterea interesului pentru mobilitate internațională este alimentată și de polarizarea politică din Statele Unite, de amintirea restricțiilor din pandemie și de intensificarea discursurilor anti-elitiste. Aceste elemente contribuie la reevaluarea strategiilor de securitate personală în rândul celor foarte bogați.

„Oamenii spun că miliardarii nu ar trebui să existe”, a declarat Winston Chesterfield, fondator al unei firme de consultanță în domeniul luxului. El a subliniat că astfel de percepții determină o parte dintre cei ultra-bogați să își extindă opțiunile de relocare.

În paralel, specialiștii în relocare observă că nu există o direcție unică de migrație, iar deciziile sunt influențate de factori individuali și de disponibilitatea programelor de rezidență.

Datele industriei arată că Europa rămâne principala destinație pentru cetățenii americani care solicită rezidență sau cetățenie alternativă. Peste jumătate dintre aplicațiile procesate de firmele specializate vizează programe europene, atrase de libertatea de circulație și accesul la servicii publice.

„Programele de rezidență europene continuă să atragă un interes puternic, în special din partea investitorilor americani, atrași de drepturile de călătorie solide și de promisiunea unui stil de viață luxos pe continent”, a declarat Armand Arton, CEO al Arton Capital.

În același timp, Caraibele oferă rute rapide către cetățenie, prin programe bazate pe investiții sau donații, ceea ce le menține atractivitatea pentru segmentul de ultra-bogați.

Malta rămâne una dintre puținele state europene cu un sistem de acordare a cetățeniei pe bază de contribuție economică sau merit. Statul oferă acces la Uniunea Europeană și la infrastructură publică extinsă, fiind considerat o opțiune stabilă pentru investiții pe termen lung.

St. Kitts și Nevis continuă să fie una dintre destinațiile din Caraibe cu proceduri rapide de obținere a cetățeniei, în schimbul unei contribuții financiare sau al unei investiții imobiliare. Antigua și Barbuda funcționează pe un model similar, cu programe de cetățenie prin investiții.

Noua Zeelandă este menționată frecvent ca destinație sigură, cu economie stabilă și programe de rezidență destinate investitorilor, inclusiv opțiuni care nu impun relocarea imediată.

Austria oferă, la rândul său, o formă restrânsă de cetățenie acordată pe criterii excepționale, apreciată pentru accesul direct la spațiul Uniunii Europene.