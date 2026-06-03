Investiție de peste 10 milioane de euro într-o fabrică din București: devine centru regional de producție

Danone România a finalizat o investiție de peste 10 milioane de euro într-o nouă linie de ambalare, destinată producerii de iaurturi pentru piețele externe, precum Bulgaria, Spania, Franța și Italia. În urma acestei investiții, capacitatea de producție a fabricii crește cu 15%, de la 70.000 de tone la 85.000 de tone anual, potrivit anunțului companiei.

Danone România își continuă strategia de investiții pe termen lung, concentrându-se pe implementarea de soluții moderne, responsabile și eficiente în procesul de producție, menite să răspundă cerințelor consumatorilor. Compania pune accent atât pe creșterea performanței industriale, cât și pe reducerea impactului asupra mediului, integrând proiecte de sustenabilitate în planul său de dezvoltare.

„Credem că viitorul industriei se construiește prin investiții locale și parteneriate pe termen lung cu fermierii români”, a explicat Cătălin Andreica, Director Achiziții Lapte Danone România.

În acest sens, grupul a alocat în ultimii trei ani peste 750.000 de euro pentru proiecte menite să reducă emisiile de metan în fermele partenere. Investițiile vizează și sănătatea și bunăstarea animalelor, în scopul de a susține o producție locală de lapte durabilă și eficientă.

Prin aceste demersuri, Danone urmărește nu doar extinderea capacității de producție, ci și consolidarea relațiilor cu fermierii români, asigurând un lanț de aprovizionare stabil și sustenabil pe termen lung. Strategia reflectă o abordare integrată, care combină inovarea tehnologică cu responsabilitatea față de mediu și comunitățile locale implicate în producția de lapte.

Fabrica din București produce zilnic aproximativ 1,5 milioane de pahare de iaurt, iar anual sunt procesați în jur de 63 de milioane de litri de lapte provenit de la 22 de ferme și 70 de gospodării partenere din România. Investiția sprijină atât creșterea capacității de producție, cât și consolidarea parteneriatelor cu producătorii locali de lapte.

Prin noua linie de ambalare, Danone își consolidează poziția fabricii din București ca centru regional de producție. Unitatea deservește România și alte 18 țări, fiind una dintre cele mai importante fabrici ale grupului francez în regiune.

Danone a achiziționat fabrica de lactate Miorița din București în 1996 și a produs primul iaurt în 1999, după trei ani de modernizare și retehnologizare a unității. În prezent, fabrica distribuie aproximativ un milion de iaurturi zilnic către consumatorii români și alte 17 piețe europene.

În fiecare an, Danone România procesează peste 65.000 de tone de lapte 100% românesc, colectat de la 22 de ferme mari și peste 100 de gospodării. Compania este prezentă pe piața locală cu produse lactate proaspete (Danone, Activia, Danonino, Actimel), alternative pe bază de plante (Alpro) și produse pentru nutriția specializată a bebelușilor (Aptamil, Milupa, Forticare).

Danone este lider mondial în domeniul alimentelor și băuturilor, activând pe trei categorii de produse orientate către sănătate: lactate proaspete, produse pe bază de plante și nutriție specializată. În 2023, grupul a avut peste 96.000 de angajați, a comercializat produse în peste 120 de piețe și a înregistrat vânzări de 27,6 miliarde de euro.