Indicele pan-european Stoxx 600 a închis cu un plus de 0,7%, marcând o sesiune favorabilă pentru investitori. Toate piețele bursiere importante din regiune au înregistrat aprecieri, pe fondul unei combinații de factori externi și interni.

Catalizatorul principal al optimismului a venit după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a decis, cu votul de 6-3, să anuleze o parte importantă din tarifele comerciale globale implementate în mandatul președintelui Donald Trump, potrivit CNBC. Decizia a fost interpretată de piețe drept un potențial semnal de relaxare a tensiunilor comerciale.

Pe lângă impulsul extern, investitorii au reacționat la raportările financiare ale mai multor companii europene de referință. Printre emitenții monitorizați s-au numărat Air Liquide, Danone, Sika, Anglo American și Kingspan Group.

Publicarea rezultatelor a contribuit la creșterea lichidității și la repoziționarea portofoliilor, într-un context în care piețele rămân sensibile la perspectivele economice și la evoluțiile geopolitice.

Acțiunile Moncler au consemnat una dintre cele mai spectaculoase evoluții ale zilei, urcând cu 13%. Creșterea a fost determinată de rezultate peste așteptări, compania raportând vânzări de 3,13 miliarde de euro în 2025.

Performanța a alimentat interesul investitorilor pentru sectorul de lux, perceput în continuare ca relativ rezilient în fața incertitudinilor economice.

În sectorul minier, Anglo American a anunțat un profit operațional ajustat de 6,4 miliarde de dolari. Rezultatul a fost sprijinit de contribuția diviziilor de cupru și minereu de fier, precum și de economii de costuri de 1,8 miliarde de dolari.

Cu toate acestea, grupul a raportat o pierdere netă de 3,7 miliarde de dolari la final de an, în principal ca urmare a unei deprecieri de 2,3 miliarde de dolari asociată diviziei de diamante De Beers. Datoria netă s-a redus la 8,6 miliarde de dolari, un element privit pozitiv de analiști.

Datele oficiale publicate în Regatul Unit au arătat o creștere de 1,8% a vânzărilor retail în ianuarie 2026, semnalând o posibilă revigorare a consumului. În paralel, finanțele publice au indicat un excedent lunar de 30,4 miliarde de lire sterline, aproximativ dublu comparativ cu perioada similară din anul precedent.

Pe piața valutară, lira sterlină s-a menținut stabilă în jurul nivelului de 1,347 dolari. Randamentele obligațiunilor guvernamentale britanice au avut evoluții mixte, reflectând prudența investitorilor.

În Statele Unite, datele privind produsul intern brut pentru trimestrul al patrulea au indicat o creștere de 1,4%. Ritmul sub estimările analiștilor a readus în discuție perspectivele economiei americane și traiectoria politicii monetare.

Indicatorul a temperat parțial entuziasmul global, însă impactul asupra burselor europene a fost limitat în sesiunea de vineri.

Pe fundalul evoluțiilor economice, investitorii rămân atenți la riscurile geopolitice. Președintele Trump a declarat că analizează posibilitatea unor lovituri militare limitate împotriva Iranului, o decizie care ar putea fi luată în următoarele zece zile.

Astfel de declarații mențin un grad ridicat de incertitudine pe piețele financiare, în special în sectoarele sensibile la riscurile externe, precum energia și materiile prime.

Analiștii avertizează că volatilitatea ar putea rămâne ridicată în perioada următoare, pe fondul interacțiunii dintre deciziile juridice cu impact economic, datele macroeconomice și evoluțiile geopolitice.

Investitorii vor urmări îndeaproape reacțiile piețelor americane, dinamica randamentelor obligațiunilor și eventuale actualizări privind politica comercială și relațiile internaționale.