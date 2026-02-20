Estimarea pornește de la valoarea medie a indemnizației zilnice și de la numărul de zile de concediu medical decontabile de la stat.

De exemplu, raportat la un salariu mediu brut de aproximativ 9.300–9.500 lei, indemnizația de concediu medical de 75% înseamnă în jur de 7.000 lei lunar, adică aproximativ 230–240 lei pe zi.

Dacă luăm în calcul un concediu medical de 16 zile, dintre care 10 zile sunt decontabile de la stat, suma de recuperat pentru un singur episod poate fi de aproximativ 2.300–2.400 lei.

În cazul unei companii cu:

50 de angajați

20 de astfel de episoade pe an

Valoarea totală de recuperat poate ajunge la aproximativ 45.000–50.000 lei anual.

Impactul asupra bugetului este semnificativ, deoarece aceste sume sunt plătite inițial din fondurile proprii ale companiei și, dacă rambursarea întârzie, afectează direct lichiditățile și planificarea financiară. În cazul firmelor mai mari sau al concediilor medicale de lungă durată, sumele pot depăși ușor 100.000 lei pe an.

Recuperarea indemnizațiilor de concediu medical implică, de regulă, o colaborare între mai multe departamente:

1. Resurse Umane (HR)

Gestionează documentele medicale, verifică eligibilitatea concediilor, centralizează certificatele și întocmește documentația necesară pentru decontare.

2. Financiar–Contabilitate

Calculează indemnizațiile, efectuează plățile către angajați, evidențiază creanțele față de stat și monitorizează sumele de recuperat și impactul asupra cash-flow-ului.

3. Juridic (intern sau extern, colaborarea cu un avocat)

Intervine în cazul întârzierilor sau refuzului la plată, redactează plângerea prealabilă și, dacă este necesar, formulează acțiunea în instanță pentru recuperarea sumelor, dobânzii și cheltuielilor de judecată.

4. Management / CFO

Evaluează impactul financiar și decide strategia – dacă se așteaptă rambursarea sau se inițiază demersuri legale pentru protejarea lichidităților.

În practică, succesul recuperării depinde de o bună coordonare între HR, financiar și juridic, precum și de monitorizarea atentă a termenelor legale.

În cazul concediilor medicale de durată sau al afecțiunilor grave, impactul financiar și operațional poate deveni semnificativ, iar gestionarea trebuie să fie atât legal corectă, cât și strategic planificată.

În primul rând, compania trebuie să asigure respectarea strictă a procedurilor legale privind plata indemnizațiilor și depunerea documentației pentru recuperarea sumelor de la Casa de Asigurări, pentru a evita erori administrative care pot întârzia rambursarea.

În al doilea rând, este esențială o monitorizare atentă a termenelor de rambursare și a termenului de prescripție de 3 ani, astfel încât sumele să nu fie pierdute prin pasivitate.

Din perspectivă financiară, compania ar trebui:

să prevadă în buget rezerve pentru astfel de situații;



să evalueze impactul asupra cash-flow-ului, mai ales dacă există mai multe cazuri simultane;



să analizeze oportunitatea demarării rapide a demersurilor legale în cazul întârzierilor



În paralel, la nivel intern, este recomandată o abordare echilibrată, care să combine respectarea drepturilor angajatului cu o bună organizare a activității (redistribuirea sarcinilor, înlocuiri temporare, ajustarea planificării).

Gestionarea corectă, atât juridic, cât și financiar, poate face diferența între un episod dificil controlat și un dezechilibru major în bugetul companiei.

Cele mai afectate sunt industriile cu număr mare de angajați și cu fluctuație ridicată de personal, unde concediile medicale apar frecvent și generează volume semnificative de sume de recuperat.

În practică, impactul este resimțit în special în:

Retail și distribuție

Producție și industrie

Construcții

Logistică și transport

HoReCa

Servicii de pază și securitate

Alte servicii cu volum mare de personal (curățenie, call-center, servicii externalizate)

În aceste domenii, chiar și un procent relativ mic de concedii medicale poate însemna zeci sau sute de mii de lei anual blocați în creanțe nerecuperate, afectând direct lichiditățile și stabilitatea financiară.

De asemenea, companiile mici pot fi afectate disproporționat în situația unui singur concediu medical de lungă durată, unde impactul financiar devine semnificativ raportat la dimensiunea bugetului.

În materia decontării indemnizațiilor de concediu medical, reducerea volumului creanțelor restante și a litigiilor presupune intervenții punctuale, orientate spre disciplină financiară și mecanisme automate de echilibrare.

Reglementarea unui termen de plată efectiv și sancționabil

Se impune consacrarea expresă a unui termen de plată cu caracter imperativ pentru decontarea sumelor, corelat cu:

– curgerea automată a dobânzii legale penalizatoare de la expirarea termenului, fără formalități suplimentare;

– eventual, instituirea unei penalități administrative suplimentare pentru depășirea termenului.

Un mecanism sancționator clar reduce stimulentul instituțional pentru amânarea plăților și crește predictibilitatea raporturilor juridice.

Bugetare distinctă și fond dedicat pentru decontări

Pentru a evita blocajele generate de constrângeri bugetare, ar fi utilă:

– constituirea unui fond distinct, cu destinație specială, exclusiv pentru decontarea concediilor medicale;

– alimentarea automată a acestuia în funcție de necesarul validat;

– interdicția realocării sumelor către alte capitole bugetare.

Separarea contabilă și funcțională a resurselor ar reduce întârzierile sistemice.

Digitalizarea integrală și interoperabilitatea bazelor de date

O parte a litigiilor își are originea în necorelări tehnice și verificări repetate. Ar contribui substanțial la reducerea acestora:

– implementarea unui sistem informatic integrat între angajatori, medici și casele de asigurări;

– validarea automată a datelor la momentul depunerii;

– emiterea unei decizii administrative motivate într-un termen scurt și verificabil.

Standardizarea și trasabilitatea procedurii diminuează incertitudinea și marja de apreciere discreționară.

Compensarea automată cu obligațiile lunare de plată a CASS

O soluție cu impact direct ar fi reglementarea posibilității compensării de drept între:

– sumele datorate lunar de angajatori cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate (CASS), și

– sumele certe, lichide și exigibile pe care aceștia le au de recuperat de la Casa de Asigurări de Sănătate cu titlu de indemnizații de concediu medical.

Compensarea ar putea opera automat sau la cererea angajatorului, printr-un mecanism informatic integrat ANAF – Casa de Asigurări, evitând astfel transferuri financiare circulare și blocaje de lichiditate.

Un asemenea mecanism ar reduce presiunea asupra cash-flow-ului societăților, ar diminua numărul acțiunilor în contencios și ar eficientiza fluxurile financiare publice, prin stingerea reciprocă a obligațiilor.

Experiența ultimilor ani, în special în materia concediilor medicale, TVA, scheme de sprijin sau alte decontări bugetare, a generat o schimbare de paradigmă în modul în care companiile tratează creanțele față de stat.

În primul rând, aceste creanțe nu mai sunt tratate ca fluxuri de numerar certe, ci ca expuneri juridico financiare. În practică, societățile își construiesc bugetele pe scenarii prudente, anticipând întârzieri și blocaje administrative.

În al doilea rând, faza administrativă este abordată ca o etapă precontencioasă. Documentația este structurată riguros, corespondența este formalizată, iar solicitările sunt redactate în termeni tehnici, cu anticiparea unui eventual litigiu. Această disciplină procedurală reduce riscul respingerilor formale și consolidează poziția procesuală.

În al treilea rând, monitorizarea termenului de prescripție a devenit o practică esențială. Companiile tratează cu prioritate conservarea dreptului material la acțiune și evitarea perimării creanțelor prin inacțiune.

De asemenea, s-a consolidat practica solicitării cumulative a dobânzii legale penalizatoare și a actualizării cu indicele de inflație, în temeiul reparării integrale a prejudiciului. Această abordare are atât o funcție compensatorie, cât și una de disciplinare instituțională.

În fine, litigiul nu mai este perceput exclusiv ca ultimă soluție, ci ca instrument legitim de asigurare a executării obligațiilor bugetare. O jurisprudență favorabilă într-un prim dosar produce adesea efecte sistemice în relația ulterioară cu autoritatea.

În ansamblu, lecția majoră este că gestionarea creanțelor față de stat impune aceeași rigoare juridică și strategică precum administrarea unui portofoliu de debitori comerciali cu risc ridicat.