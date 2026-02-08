Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD), a explicat motivele pentru care prima zi de concediu medical nu mai este plătită și a detaliat excepțiile introduse ulterior, menite să protejeze pacienții vulnerabili.

Potrivit acestuia, măsura a fost gândită ca un instrument de combatere a fraudelor masive din sistem, nu ca o sancțiune generală aplicată tuturor angajaților. În acest context, pacienții cronici incluși în programele naționale de sănătate, gravidele și persoanele care necesită spitalizare de zi vor beneficia în continuare de plata primei zile de concediu medical.

Rogobete a arătat că fenomenul concediilor medicale fictive a generat pierderi uriașe pentru bugetul public, estimând că acestea ajungeau la aproximativ 1–1,5 miliarde de lei anual. El a precizat că, încă din prima săptămână de mandat, a atras atenția asupra existenței a milioane de astfel de concedii, concluzie desprinsă din analiza datelor și a graficelor discutate cu specialiștii din minister.

Ministrul a subliniat că subiectul a fost intens dezbătut, dar a evitat să indice sursa inițiativei legislative.

În urma măsurilor adoptate în vara anului trecut și a controalelor demarate atunci, care au continuat fără întrerupere, numărul concediilor medicale a scăzut semnificativ. Conform ministrului, această reducere s-a tradus într-o economie medie de aproximativ 120 de milioane de lei pe lună la bugetul Sănătății, ceea ce înseamnă peste 1,5 miliarde de lei economisiți într-un an.

Alexandru Rogobete a explicat pentru B1 TV că, anterior, aproape 10% din bugetul național al Sănătății era direcționat către plata concediilor medicale, multe dintre ele suspectate de fraudă, situație care nu mai putea continua din cauza impactului direct asupra finanțării tratamentelor reale.

„Acest fenomen al concediilor medicale fictive, care ne costă multe miliarde în fiecare an, a fost dezbătut și arhidezbătut mai ales de mine. În prima săptămână de mandat am spus că sunt câteva milioane de concedii medicale fictive, din graficele pe care le-am văzut și interpretat cu colegii. Ele ne costă undeva la 1 – 1,5 miliarde pe an. Înainte de acest concurs de declarații politice și amendamente în Parlament, cred că trebuie să ne păstrăm echilibrul și responsabilitatea. Nu voi spune niciodată de la cine a venit această idee, că sunt un om responsabil și nu e acesta subiectul. După măsurile din vară, controalele care se fac din vară și nu s-au oprit, numărul de concedii medicale a scăzut semnificativ și s-a înregistrat o economie la bugetul Sănătății de 120 de milioane de lei pe lună, în medie. La un an, vorbim de peste un miliard și jumătate. Vorbind plastic, sunt bani pe care-i iau de la gura bolnavului, ca să-i mut în concediile inventate ale unora. Acest fenomen, care a fost ignorat din indolență, nepăsare, frica de a nu agita spiritele, s-a maturizat și am ajuns într-un punct în care nu se mai putea continua. Aproape 10% din bugetul național al Sănătății mergea în această direcție. Sigur că au apărut normative pentru a reduce acest fenomen cât de mult se poate”, a spus Alexandru Rogobete pentru postul de televiziune.

Ministrul a insistat că neplata primei zile de concediu medical trebuie privită într-un cadru nuanțat. El a explicat că, în cazuri precum cancerul, sarcina, bolile rare sau tratamentele oncologice de tip radioterapie și chimioterapie, nu se poate vorbi despre concedii fictive.

În acest sens, Ordonanța de Urgență aflată în transparență pe site-ul Ministerului Sănătății introduce excepții clare, tocmai pentru a proteja persoanele care au probleme medicale reale și documentate. VEZI AICI categoriile ce vor fi exceptate.

Alexandru Rogobete a arătat că scopul principal al măsurii a fost reducerea fraudei, nu afectarea generalizată a populației active. El a mai precizat că, de la adoptarea cadrului normativ inițial, în decembrie, a fost anunțat public faptul că acesta va fi ulterior ajustat, astfel încât să nu producă efecte nedrepte asupra pacienților vulnerabili.

Ministrul a criticat exploatarea politică a subiectului, susținând că tema a fost amplificată artificial în momentul în care a devenit un subiect sensibil în spațiul public.

„Această măsură, evident, trebuie nuanțată. Când vorbim de cancer, o femeie gravidă sau o boală rară, evident că nu vorbim de un concediu medical fictiv. Ținta era să reducem frauda, nu să afectăm pe toată lumea. Asta face această OUG care e în transparență pe pagina Ministerului Sănătății – vine să nuanțeze și să reducă măsura de neplată a primei zile de concedii acolo unde nu poate fi pus la îndoială că cineva încearcă să fraudeze sistemul sau să beneficieze de o zi de concediu medical fictivă. Exemplu: cancer, pacienții care fac radioterapie, chimioterapie, cei cu talasemie sau boli rare, gravidele… Din păcate, așa cum se întâmplă de multe ori în această țară minunată în care trăim cu toții, politicul simte miros de sânge când el apare și exploatează politic subiectul. Așa s-a întâmplat și cu acest fenomen. Eu am spus de când s-a adoptat această măsură, din decembrie, că e un cadru normativ general ce a apărut prin Ordonanță și urmează să fie nuanțată, așa încât persoanele care cu adevărat au o problemă să nu fie afectate”, a completat Alexandru Rogobete.

În același timp, oficialul a menționat că autoritățile au aplicat numeroase sancțiuni, „amenzi peste amenzi”, acolo unde s-au descoperit concedii medicale fictive, subliniind că verificările vor continua.

În opinia sa, diminuarea acestui fenomen va permite ca măsura neplății primei zile de concediu medical să fie una temporară, urmând să fie eliminată pe termen mediu, odată ce sistemul va fi stabilizat și fraudele vor fi semnificativ reduse.