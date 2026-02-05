În practică, cele mai multe probleme apar nu din cauza bolii în sine, ci din nerespectarea procedurilor legale.

Deși certificatul medical este emis de un medic, plata concediului medical depinde de respectarea strictă a condițiilor prevăzute de lege. Angajatorul și Casa de Asigurări de Sănătate verifică legalitatea documentului, nu diagnosticul.

Cu alte cuvinte, poți fi bolnav și, totuși, să nu primești concediul medical plătit dacă regulile nu sunt respectate.

Există mai multe cazuri clare în care concediul medical poate fi respins sau neplătit:

1. Certificatul medical este completat greșit

Erori precum:

lipsa codului de indemnizație;

date incorecte ale angajatorului;

perioade trecute greșit;

lipsa parafei sau semnăturii medicului

pot duce la refuzul concediului medical.

2. Certificatul este depus prea târziu

Legea impune termene clare pentru depunerea certificatului medical la angajator. Dacă documentul este predat cu întârziere nejustificată, plata poate fi refuzată.

3. Medicul nu avea dreptul să emită concediul

Nu orice medic poate acorda concediu medical pentru orice situație. Dacă certificatul este emis de un medic neautorizat pentru tipul respectiv de concediu, acesta poate fi invalidat.

4. Lipsa stagiului minim de cotizare

Pentru anumite tipuri de concedii medicale este necesar un stagiu minim de cotizare la sistemul de asigurări sociale de sănătate. În lipsa acestuia, concediul poate fi refuzat la plată.

5. Boala nu este acoperită de asigurare

Există situații în care afecțiunea sau contextul medical nu intră în categoria celor pentru care se acordă indemnizație de concediu medical.

6. Concediul medical se suprapune peste alte perioade

Dacă perioada concediului medical se suprapune cu:

concediu fără plată;

suspendarea contractului de muncă;

alte situații legale de absență,

indemnizația poate fi refuzată.

7. Nerespectarea regimului de boală

Dacă angajatul nu respectă indicațiile medicale sau este depistat desfășurând activități incompatibile cu starea de boală, concediul medical poate fi anulat.

Angajatorul nu poate refuza concediul medical din proprie inițiativă, dar:

poate refuza plata dacă documentele sunt neconforme;

poate sesiza Casa de Asigurări de Sănătate pentru verificări;

poate solicita clarificări sau corecturi.

Decizia finală privind validitatea concediului medical aparține, în multe cazuri, Casei de Asigurări.

Casa de Asigurări de Sănătate are dreptul să verifice:

modul de acordare a concediului;

corectitudinea documentelor;

respectarea regimului de boală.

În urma controalelor, concediul medical poate fi:

confirmat;

corectat;

anulat, cu recuperarea sumelor plătite necuvenit.

Pentru a evita refuzul concediului medical, angajații ar trebui:

să verifice corectitudinea certificatului medical;

să îl depună la timp la angajator;

să respecte indicațiile medicului;

să se informeze cu privire la drepturile și obligațiile lor.

Concediul medical este un drept important al angajaților, dar nu este unul absolut. Respectarea procedurilor legale este esențială, iar orice abatere poate transforma un drept aparent sigur într-o problemă financiară sau administrativă.