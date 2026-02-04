Analiza actului normativ arată că prima zi de concediu medical neplătită nu este considerată stagiu de cotizare, ceea ce înseamnă că acea zi nu este luată în calcul la vechimea în muncă necesară pensionării. Avertismentul a fost formulat public de senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, care a atras atenția asupra faptului că măsura nu sancționează doar financiar salariații, ci produce efecte structurale asupra drepturilor lor viitoare.

„Am făcut o evaluare a acestui text de lege – OUG 91/2025 – și am văzut că, de fapt, noi nu îi sancționăm pe cei care își iau concediu medical doar prin neplata primei zile. Îi sancționăm și prin faptul că pensia lor este afectată”, a declarat Nicoleta Pauliuc, parlamentar PNL din partidul aflat la guvernare.

Impactul este cu atât mai mare în cazul persoanelor care, din motive medicale, acumulează mai multe zile de concediu medical într-un an. Lipsa plății primei zile se traduce automat într-o zi fără contribuție la sistemul public de pensii, ceea ce produce un efect cumulativ în timp.

„Dacă o persoană are 20 de zile neplătite de concediu medical pe an, vârsta de pensionare se amână corespunzător cu numărul de zile de concediu medical neplătite, iar cuantumul pensiei scade și el corespunzător. O persoană care are o zi neplătită de concediu medical nu are nici stagiu de cotizare la pensie pentru ziua respectivă”, a explicat Nicoleta Pauliuc, miercuri, în cadrul unui eveniment dedicat Zilei mondiale de luptă împotriva cancerului.

În acest context, senatoarea PNL a anunțat că a depus un amendament în Parlament care vizează exceptarea pacienților cu afecțiuni cronice de la această reglementare. Inițiativa legislativă a fost înregistrată miercuri dimineață și urmărește corectarea unei prevederi considerate discriminatorii pentru persoanele aflate în tratamente de lungă durată.

Nicoleta Pauliuc, care este supraviețuitoare a cancerului, a subliniat că amendamentul are la bază realitățile din sistemul medical și numărul mare de pacienți afectați anual de boli cronice. Potrivit acesteia, măsura actuală lovește exact în categoriile cele mai vulnerabile de salariați, care nu pot evita perioadele repetate de concediu medical.

„Am depus astăzi, cu gândul la cei aproape 100.000 de români care au primit acest diagnostic anul trecut și la cei 500.000 aflați în tratament, un amendament care vine să îndrepte o eroare, din punctul meu de vedere, și anume că prima zi de concediu medical este neplătită”, mai spune parlamentarul.

Argumentația amendamentului se bazează și pe practicile existente în alte state europene, unde bolile cronice sunt tratate distinct în legislația muncii și a asigurărilor sociale. Senatoarea susține că neplata primei zile de concediu medical pentru aceste categorii de pacienți nu are un corespondent în politicile publice europene.

„În orice țară din Uniunea Europeană, atunci când vorbim despre bolile cronice – boli care sunt despre o lungă durată în sistemul de sănătate – aceste zile sunt plătite”.

Inițiativa legislativă a primit deja semnale de susținere din interiorul Parlamentului, potrivit declarațiilor făcute de autoarea amendamentului. Discuțiile purtate cu alți parlamentari indică o deschidere pentru corectarea textului de lege, în special în ceea ce privește pacienții oncologici și alte categorii de bolnavi cronici.

„M-au sunat foarte mulți colegi care susțin amendamentul. Bolnavii cronici – fie că vorbim de pacienții oncologici, de cei care au diabet, boli urologice, neurologice etc. – vor beneficia de un tratament corect, spun eu, și anume, prima zi de concediu medical se va plăti, după ce acest amendament va fi adoptat”, a precizat senatoarea PNL.

În forma actuală, Ordonanța de Urgență care reglementează plata concediilor medicale stabilește explicit diminuarea indemnizației prin eliminarea unei zile de plată, pe o perioadă determinată. Textul legal prevede că această măsură se aplică tuturor certificatelor de concediu medical eliberate într-un interval clar delimitat.

(1) Pentru certificatele de concediu medical eliberate în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027, indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (…) se calculează și se plătesc prin diminuarea cu o zi.

Amendamentul depus în Parlament introduce o excepție clar formulată, care vizează exclusiv persoanele diagnosticate cu boli cronice și aflate în evidențele medicale oficiale.