Inițiativa vine în contextul în care milioane de europeni, în special femei, își reduc programul de muncă, renunță temporar la carieră sau chiar ies complet de pe piața muncii pentru a avea grijă de copii, părinți în vârstă ori membri ai familiei care suferă de boli grave sau dizabilități.

Eurodeputații susțin că această muncă, deși esențială pentru funcționarea societății, rămâne insuficient recunoscută și slab protejată din punct de vedere social și economic.

Raportul adoptat joi de Parlamentul European solicită Comisiei Europene și statelor membre să stabilească un cadru comun pentru protejarea persoanelor care desfășoară activități de îngrijire.

Documentul se referă atât la îngrijitorii profesioniști — asistente medicale, infirmieri, personal din centre sociale sau medicale — cât și la persoanele care îngrijesc membri ai familiei fără să fie plătite pentru această activitate.

Potrivit eurodeputaților, accesul la servicii de îngrijire trebuie tratat ca „un drept fundamental”, iar statele membre trebuie să adopte politici care să reducă inegalitățile dintre femei și bărbați în acest domeniu.

Datele prezentate în raport arată că femeile continuă să suporte cea mai mare parte a responsabilităților de îngrijire neplătită. În medie, femeile petrec cu aproximativ 17 ore pe săptămână mai mult decât bărbații pentru astfel de activități.

„Povara îngrijirii cade încă în mod disproporționat asupra femeilor, deși ar trebui să fie responsabilitatea tuturor”, a declarat Eleonora Meleti, raportoare pentru Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale.

Aceasta a precizat că în Uniunea Europeană există aproximativ 6,2 milioane de îngrijitori profesioniști și alte 53 de milioane de persoane care îngrijesc apropiați sau membri ai familiei.

„Raportul de astăzi recunoaște, în sfârșit, îngrijirea ca pilon al societății și economiei noastre, nu ca o muncă invizibilă pe care o considerăm de la sine înțeleasă”, a afirmat eurodeputata.

Una dintre cele mai importante direcții discutate la nivel european vizează recunoașterea perioadelor dedicate îngrijirii în calculul pensiei și al altor beneficii sociale.

În prezent, multe persoane care renunță temporar la serviciu pentru a avea grijă de copii sau rude bolnave ajung să acumuleze mai puțini ani de contribuție și, implicit, să primească pensii mai mici la vârsta pensionării.

Europarlamentarii susțin că acest model afectează în special femeile și contribuie la diferențele dintre pensiile femeilor și cele ale bărbaților în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene.

Prin noul statut european al îngrijitorilor, Parlamentul European cere măsuri prin care activitatea de îngrijire să fie mai bine recunoscută și protejată social, inclusiv prin politici care să permită concilierea vieții profesionale cu responsabilitățile familiale.

Deocamdată, raportul nu stabilește exact cum ar urma să fie aplicate aceste măsuri și nici dacă statele membre vor fi obligate să introducă perioade asimilate la pensie pentru persoanele care îngrijesc rude dependente.

Totuși, tema începe să capete tot mai multă importanță la nivel european, pe fondul îmbătrânirii populației și al creșterii numărului de persoane dependente de îngrijire.

Pentru persoanele care îngrijesc membri ai familiei, eurodeputații solicită dreptul la programe de lucru flexibile și concedii speciale.

„Vrem condiții de muncă flexibile și concedii pentru persoanele care îngrijesc membri ai familiei”, se arată în documentul adoptat de Parlamentul European.

În cazul îngrijitorilor profesioniști, raportul cere salarii mai bune, condiții de muncă îmbunătățite, sprijin psihologic și măsuri pentru reducerea epuizării profesionale.

Parlamentarii europeni avertizează că sectorul îngrijirii se confruntă deja cu lipsă de personal în multe state europene, iar presiunea va crește în următorii ani din cauza îmbătrânirii populației.

În plus, eurodeputații au propus campanii prin care bărbații să fie încurajați să se implice mai mult în îngrijirea copiilor, părinților sau rudelor dependente, pentru a reduce diferențele dintre femei și bărbați pe piața muncii.

Eurodeputata spaniolă Rosa Estaràs Ferragut, raportoare pentru Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen, a declarat că munca de îngrijire rămâne „subevaluată și subfinanțată” în Europa.

„Serviciile de îngrijire accesibile și de calitate sunt un drept pentru toată lumea”, a afirmat aceasta.

Raportul adoptat nu oferă însă detalii clare despre modul concret în care măsurile vor funcționa în practică. De exemplu, nu este precizat dacă statele membre vor fi obligate să asigure servicii temporare care să preia îngrijirea unei persoane bolnave atunci când îngrijitorul are nevoie de concediu sau timp liber.

Comisia Europeană intenționează să prezinte în 2027 un „pact european pentru îngrijire”, document care ar urma să includă măsuri dedicate reducerii diferențelor dintre femei și bărbați în acest domeniu și sprijinirii persoanelor care îngrijesc copii, rude bolnave sau persoane în vârstă.

Pactul european ar urma să clarifice și modul în care statele membre vor putea introduce aceste măsuri în legislația națională, inclusiv eventuale beneficii sociale, concedii speciale sau perioade recunoscute la pensie pentru persoanele care desfășoară activități de îngrijire.