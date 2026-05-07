CEC Bank își extinde oferta de servicii financiare și introduce posibilitatea trimiterii de bani din România către alte state direct din agențiile băncii. Noul serviciu, dezvoltat în parteneriat cu Transfer Rapid, vine într-un context în care cererea pentru transferuri internaționale rapide și accesibile este în creștere, atât din partea românilor care susțin financiar membri ai familiei aflați în străinătate, cât și din partea clienților care efectuează frecvent plăți externe.

CEC Bank a anunțat extinderea serviciilor de transfer de bani prin introducerea unei noi opțiuni care permite trimiterea de fonduri din România către destinații internaționale direct din rețeaua de agenții a băncii.

Noul serviciu completează gama deja existentă de transferuri:

transferuri de bani din străinătate în România;

transferuri pe teritoriul României;

transferuri internaționale din România către alte state.

Potrivit reprezentanților instituției financiare, noua facilitate este destinată clienților care caută soluții rapide, sigure și accesibile pentru trimiterea banilor în afara țării.

Oficialii băncii susțin că noul serviciu face parte din strategia de dezvoltare și adaptare la nevoile unei economii tot mai conectate la nivel internațional.

„Extinderea serviciilor de transfer de bani din România către destinații internaționale reprezintă un pas firesc în consolidarea ofertei noastre și în sprijinirea clienților care au nevoie de soluții rapide și sigure pentru a rămâne conectați financiar cu membrii familiei. Ne propunem să oferim servicii accesibile și eficiente, adaptate unei economii tot mai dinamice și interconectate”, a declarat Adina Călin, Director al Direcției Produse și Servicii Bancare în cadrul CEC Bank.

Reprezentanții instituției afirmă că serviciul răspunde inclusiv nevoilor persoanelor care sprijină financiar rude aflate în străinătate sau efectuează frecvent transferuri către alte țări.

Transferurile sunt disponibile direct în agențiile CEC Bank și sunt susținute de platforma tehnologică Transfer Rapid, care permite efectuarea rapidă a operațiunilor de trimitere și primire de bani.

Potrivit informațiilor transmise de bancă, sistemul contribuie la:

reducerea timpilor de procesare;

simplificarea operațiunilor;

îmbunătățirea experienței clienților;

facilitarea accesului la transferuri internaționale.

Pentru a simplifica utilizarea serviciului inclusiv pentru cetățenii străini, în agenții vor fi disponibile materiale informative și coduri QR cu explicații privind pașii necesari efectuării transferurilor.

Tabel: Ce include noul serviciu de transfer de bani lansat de CEC Bank

Element Detalii Serviciu nou Transferuri de bani din România către străinătate Disponibilitate Agențiile CEC Bank Partener tehnologic Transfer Rapid Tipuri de transfer Interne și internaționale Beneficii Procesare rapidă și proceduri simplificate Destinații menționate Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Filipine Acces pentru clienți străini Materiale informative și coduri QR Rețeaua CEC Bank Peste 1.000 de unități teritoriale

Prin extinderea serviciului, CEC Bank își consolidează poziția pe piața transferurilor de bani și facilitează trimiterea fondurilor către mai multe destinații internaționale, inclusiv către state asiatice precum:

Nepal;

Sri Lanka;

Bangladesh;

Filipine.

Banca precizează că extinderea vine pe fondul creșterii mobilității internaționale și al nevoii unor soluții rapide pentru transferurile de bani între diferite regiuni ale lumii.

În ultimii ani, piața serviciilor financiare a fost puternic influențată de digitalizare și de nevoia unor operațiuni rapide și simplificate.

Clienții caută tot mai frecvent:

servicii bancare accesibile;

transferuri rapide;

costuri predictibile;

operațiuni simplificate;

soluții disponibile în cât mai multe state.

CEC Bank susține că noul serviciu este adaptat unei economii „tot mai dinamice și interconectate” și urmărește să răspundă noilor cerințe din piața financiară.

Fondată în 1864, CEC Bank este una dintre cele mai vechi instituții financiare din România și deține în prezent peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale la nivel național.

Instituția oferă servicii pentru persoane fizice, IMM-uri și companii mari prin:

rețeaua de agenții;

ATM-uri și POS-uri;

aplicația mobilă CECapp;

platforma online CEC_IN.

Grupul CEC Bank include și Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR), instituție specializată în garantarea finanțărilor pentru sectorul agricol și agroalimentar din România.