Șeful UniCredit a explicat că, deși atingerea controlului total ar fi un rezultat pozitiv pentru acționari, o astfel de evoluție nu este considerată probabilă în acest moment, decizia finală urmând să aparțină investitorilor.

În prezent, UniCredit deține aproximativ 28% din Commerzbank și urmărește să își majoreze participația peste pragul de 30%, considerat esențial din punct de vedere reglementar. Oferta de schimb de acțiuni prin care banca italiană încearcă să își crească deținerea începe în această săptămână.

Inițiativa face parte din strategia UniCredit de consolidare a poziției pe piața europeană, însă planul a generat opoziție în Germania. Conducerea Commerzbank a avertizat că o eventuală preluare ar putea afecta modelul de afaceri al instituției și nu ar aduce beneficii clare acționarilor, conform CNBC.

În paralel, UniCredit a raportat rezultate financiare solide, înregistrând un profit net trimestrial de 3,2 miliarde de euro, în creștere cu peste 16% față de aceeași perioadă a anului trecut și peste estimările analiștilor.

Chiar și în absența unui control total, Andrea Orcel consideră că investiția în Commerzbank poate genera randamente ridicate, banca italiană mizând pe influența tot mai mare pentru a determina schimbări strategice la nivelul instituției germane.

Situația reflectă presiunea crescândă pentru consolidare în sectorul bancar european, într-un context în care liderii financiari susțin o integrare mai profundă a piețelor de capital și a sistemului bancar din Uniunea Europeană.

