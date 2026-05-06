Potrivit raportului publicat de Erste Group, instabilitatea politică generată de căderea Executivului prin moțiune de cenzură a avut efecte rapide asupra piețelor financiare și asupra cursului valutar.

Analiștii arată că leul a coborât la un minim istoric în raport cu moneda europeană, în jurul pragului de 5,23 lei pentru un euro, evoluție care amplifică presiunile inflaționiste într-o economie puternic dependentă de importuri și de cursul de schimb.

„Având în vedere deprecierea recentă a leului și transmiterea relativ ridicată în inflație, ne-am revizuit în sus estimarea privind inflația medie în 2026 la 8%”, arată raportul Erste.

Economiștii subliniază că România are un nivel ridicat de transmitere a variațiilor cursului valutar în prețurile de consum, fenomen cunoscut în economie drept „FX pass-through”. Cu alte cuvinte, deprecierea monedei naționale se reflectă rapid în costurile produselor și serviciilor.

Cum vede Erste evoluția economiei României

Indicator economic Estimare / Situație Inflație medie estimată pentru 2026 8% Curs euro/leu atins după criza politică aproximativ 5,23 lei/euro Ținta de deficit bugetar 6,2% din PIB Perspectiva României negativă Următoarea evaluare Fitch finalul lunii iulie Scenariul privind dobânzile BNR menținere fără majorări

În noul context economic, analiștii consideră că Banca Națională a României va evita, cel puțin pe termen scurt, o nouă majorare a dobânzii-cheie.

Raportul indică faptul că o creștere a dobânzii de politică monetară este considerată „foarte puțin probabilă” în următoarele trimestre. În schimb, banca centrală ar putea interveni prin măsuri de control al lichidității pentru a limita presiunea asupra cursului de schimb și volatilitatea din piață.

Analiștii atrag atenția că menținerea stabilității financiare devine tot mai dificilă într-un climat politic instabil și într-un context regional tensionat.

Raportul Erste arată că investitorii și piețele financiare mizează încă pe o soluționare relativ rapidă a crizei politice, în condițiile în care președintele Nicușor Dan urmează să înceapă consultări cu partidele parlamentare pentru formarea unei noi majorități pro-europene.

Totuși, negocierile dintre principalele formațiuni politice sunt complicate de tensiunile acumulate în ultimele luni, iar lipsa unui acord rapid ar putea accentua presiunea asupra economiei și asupra încrederii investitorilor.

În analiza băncii este menționat faptul că incertitudinea politică rămâne unul dintre cele mai importante riscuri pentru economia României în perioada următoare.

Pe lângă presiunile inflaționiste și volatilitatea cursului valutar, raportul atrage atenția și asupra riscurilor fiscale.

Potrivit Erste Group, execuția bugetară din primul trimestru oferă încă un anumit spațiu pentru atingerea țintei de deficit de 6,2% din PIB, însă autoritățile trebuie să accelereze reformele asumate pentru accesarea fondurilor europene.

În special, sunt vizate reformele necesare pentru deblocarea banilor din Mecanismul de Redresare și Reziliență, care pot fi afectate dacă instabilitatea politică persistă.

Situația fiscală și politică a României este monitorizată atent și de marile agenții internaționale de rating. Potrivit raportului, acestea și-au exprimat deja îngrijorarea privind capacitatea țării de a continua consolidarea fiscală pe termen mediu.

România se află în prezent la limita categoriei „investment grade”, având perspectivă negativă din partea principalelor agenții de rating.

Următoarea evaluare importantă este programată la finalul lunii iulie de către Fitch Ratings, într-un moment considerat crucial pentru credibilitatea financiară a țării și pentru costurile viitoare de finanțare ale statului român.