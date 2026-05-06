Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că a avut mai multe discuții cu reprezentanții agenției internaționale Fitch Ratings, în contextul tensiunilor politice generate după căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan. Oficialul susține că autoritățile române încearcă să transmită un mesaj de stabilitate către piețele externe, investitori și instituțiile europene, într-un moment în care România este atent monitorizată din cauza deficitului bugetar și a reformelor asumate prin PNRR.

Alexandru Nazare a explicat că dialogul cu agenția de rating a avut loc atât în ultimele zile, cât și săptămâna trecută, pe fondul îngrijorărilor apărute după adoptarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Potrivit ministrului, reprezentanții Fitch au solicitat informații detaliate privind execuția bugetară, nivelul încasărilor, situația reformelor și stadiul implementării proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Agențiile internaționale de rating, precum Fitch Ratings, Moody’s sau S&P Global Ratings, influențează direct modul în care investitorii percep stabilitatea unei economii. Calificativele acordate de aceste instituții pot afecta costurile de finanțare ale statului, dobânzile la care România se împrumută și nivelul de încredere al piețelor financiare.

În cazul României, menținerea ratingului recomandat investițiilor este considerată esențială pentru stabilitatea economică. O eventuală deteriorare a perspectivei de rating ar putea duce la creșterea costurilor de împrumut și la presiuni suplimentare asupra cursului valutar.

În ultimele luni, agențiile de evaluare au atras atenția asupra deficitului bugetar ridicat și asupra necesității continuării reformelor fiscale și administrative asumate în relația cu Comisia Europeană.

Ministrul Finanțelor a insistat că România trebuie să respecte în continuare țintele fiscal-bugetare și angajamentele asumate prin PNRR, chiar și în condițiile actualei instabilități politice.

„Traiectoria fiscal-bugetară nu trebuie neglijată, pentru că este la fel de importantă ca şi înainte, astfel încât în toată această perioadă de interimat să nu transmitem un semnal de derapaj. De fapt, Comisia Europeană, agenţiile şi investitorii sunt extrem de atenţi şi îngrijoraţi asupra ceea ce se întâmplă astăzi în România”, a afirmat acesta.

Deficitul bugetar reprezintă una dintre cele mai mari vulnerabilități ale economiei românești. România se află în procedură europeană de deficit excesiv, iar autoritățile s-au angajat să reducă treptat dezechilibrele fiscale.

În acest context, orice blocaj politic sau întârziere în implementarea reformelor poate afecta relația cu instituțiile europene și poate pune presiune pe finanțele publice.

Alexandru Nazare a subliniat că implementarea proiectelor din PNRR trebuie să continue fără întârzieri, mai ales că finalul lunii mai aduce mai multe termene importante pentru România.

Planul Național de Redresare și Reziliență reprezintă una dintre cele mai importante surse de finanțare pentru infrastructură, digitalizare, sănătate și reforme administrative. Întârzierile în îndeplinirea jaloanelor asumate pot afecta absorbția fondurilor europene.

„Atât timp cât aceste agenţii, şi în special agenţia Fitch, solicită informaţii, trebuie să fim acolo şi să le oferim aceste informaţii, astfel încât să încercăm să transmitem mesaje care să ajute în situaţia dată”, a mai spus ministrul.

Oficialul a precizat că următoarele săptămâni sunt decisive pentru succesul unor programe strategice și pentru continuarea investițiilor finanțate din bani europeni.

Referitor la evoluția cursului valutar și reacțiile piețelor financiare, ministrul Finanțelor a declarat că a avut mai multe discuții cu guvernatorul Mugur Isărescu și că Banca Națională a României încearcă să țină situația sub control.

„Am avut în această perioadă mai multe convorbiri cu domnul guvernator. Sunt convins că Banca Naţională face tot ce-i stă în putinţă în acest moment pentru a ţine lucrurile sub control, având în vedere situaţia dată”, a declarat Alexandru Nazare.

În perioadele de instabilitate politică, investitorii urmăresc atent evoluția monedei naționale, nivelul dobânzilor și reacțiile băncii centrale. O eventuală depreciere puternică a leului poate influența inflația, ratele la credite și costurile de finanțare ale statului.

Întrebat despre informațiile apărute în spațiul public privind o posibilă nominalizare a sa pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Nazare a evitat să ofere un răspuns direct și a transmis că este concentrat pe proiectele din cadrul Ministerului Finanțelor.

„Am proiecte importante în derulare la Ministerul Finanţelor pe care intenţionez să le continui. Sunt foarte importante aceste proiecte, ţin foarte mult la ele, ţin de digitalizare, de creşterea încasărilor, de transformări strategice importante ale Ministerului Finanţelor pe termen mediu şi lung”, a afirmat acesta.

Ministrul a precizat că perioada următoare este crucială pentru absorbția fondurilor europene și pentru implementarea mai multor programe strategice.

Parlamentul României a adoptat moțiunea de cenzură depusă de PSD, AUR și PACE – Întâi România împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Moțiunea a trecut cu 281 de voturi „pentru”, patru voturi „împotrivă”, iar trei voturi au fost anulate.

Căderea Executivului a amplificat incertitudinile politice și economice, într-o perioadă în care România încearcă să reducă deficitul bugetar, să păstreze încrederea investitorilor și să respecte jaloanele asumate prin PNRR.