Plățile pentru fermieri sunt reglementate prin Hotărârea de Guvern nr. 359/29.04.2026, publicată în Monitorul Oficial nr. 358/30.04.2026, iar plafonul total alocat este de 180.750.799 euro, sumă asigurată de la bugetul de stat prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Pentru ANT 1 – culturi în teren arabil, plafonul alocat este de 56.481.569 euro, iar cuantumul stabilit este de 7,9964 euro pe hectar, echivalent cu aproximativ 7,99 euro/ha. APIA precizează că la culturile în teren arabil se înregistrează o scădere semnificativă față de anul precedent.

Pentru celelalte scheme ANT, valorile sunt următoarele: ANT 2 și ANT 3 (in și cânepă pentru fibră) au un plafon de 4.400 euro și un cuantum de 19,5407 euro/ha. ANT 4 (tutun) are un plafon de 1.466.972 euro și un cuantum de 5.431,0169 euro/ha. ANT 5 (hamei) dispune de un plafon de 67.200 euro și un cuantum de 442,9211 euro/ha. ANT 6 (sfeclă de zahăr) are un plafon de 2.622.628 euro și un cuantum de 186,6325 euro/ha.

Plățile se fac în lei, la un curs de schimb de 5,0806 lei/euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la 30 septembrie 2025 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 4506 din 1 octombrie 2025.

Pentru comparație, anul anterior, în baza cererilor depuse în 2024, fermierii au primit sume mai mari la ANT 1, respectiv 10,69 euro/ha (aproximativ 54,52 lei/ha), calculate la un curs de 4,9753 lei/euro stabilit de Banca Centrală Europeană la 30 septembrie 2024 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C/2024/5035 din 1 octombrie 2024.

În același an, celelalte ajutoare naționale tranzitorii din sectorul vegetal au avut următoarele valori: ANT 2 și 3 (in și cânepă pentru fibră) – 10,1942 euro/ha; ANT 4 (tutun) – 5.211,0001 euro/ha; ANT 5 (hamei) – 279,3378 euro/ha; ANT 6 (sfeclă de zahăr) – 109,9707 euro/ha.

De asemenea, APIA a demarat luni, 4 mai, procesul de autorizare la plată pentru Ajutoarele Naționale Tranzitorii (ANT) din sectoarele vegetal și zootehnic, aferente anului de cerere 2025. Măsura vizează în special fermierii din sectorul zootehnic, unde au fost stabilite cuantumurile pentru vacile de lapte și vacile de carne.

Pentru fermierii încadrați la ANTZ 7 – sector lapte bovine, valoarea sprijinului este de 38,8640 euro pe tona de lapte, în timp ce pentru ANTZ 8 – sector carne bovine, cuantumul stabilit este de 69,6524 euro pe cap de animal. Plățile sunt diferențiate în funcție de data de referință și de animalele existente în exploatație, iar fermierii primesc și un minim de 0,2 euro pe cap de vacă scoasă din exploatație, alături de plata integrală pentru animalele aflate în ferme.

Sumele sunt achitate în lei, la un curs de schimb de 5,0806 lei/euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la 30 septembrie 2025 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 4506 din 1 octombrie 2025. Astfel, valoarea efectivă este de 197,45 lei pe tona de lapte și 353,87 lei pe cap de animal, fiind aferente unor plafoane de 26.578.830 euro pentru lapte și 62.277.600 euro pentru carne.

Fermierii vor începe să primească primele sume în conturi în perioada următoare, după finalizarea autorizării la plată de către APIA. Toate subvențiile ANT, atât din sectorul zootehnic, cât și din cel vegetal, sunt finanțate integral de la bugetul de stat.