Țările din UE cu cea mai curată apă. Unde se află cele mai sigure zone pentru îmbăiere. Topul publicat de Parlamentul European

Parlamentul European a anunțat că majoritatea zonelor de îmbăiere din Uniunea Europeană pot fi utilizate în siguranță în această vară, după ce cele mai recente date privind calitatea apei arată că 96% dintre locurile monitorizate respectă cel puțin standardele minime de calitate.

Evaluările sunt realizate anual de Agenția Europeană de Mediu pe baza informațiilor transmise de statele membre ale Uniunii Europene, care au obligația de a monitoriza calitatea apei atât în zonele de îmbăiere de pe litoral, cât și în cele din interiorul țării.

Potrivit raportului Agenției Europene de Mediu pentru 2025, întocmit pe baza datelor colectate în același an, calitatea apelor de îmbăiere din Uniunea Europeană s-a îmbunătățit semnificativ în ultimele decenii.

Raportul a analizat peste 22.000 de zone de îmbăiere din statele membre ale Uniunii Europene, precum și din Albania și Elveția.

Rezultatele arată că peste 85% dintre aceste zone au fost încadrate la categoria „excelent”, în timp ce 96% au îndeplinit cel puțin standardele minime de calitate. Acest lucru indică faptul că majoritatea apelor analizate nu prezentau contaminare bacteriană care să reprezinte un risc pentru sănătatea oamenilor.

Totuși, aproximativ 1,5% dintre apele de îmbăiere din Uniunea Europeană au fost clasificate drept având o calitate slabă. Raportul arată că, în aceste cazuri, măsurile de gestionare a calității apei nu au fost întotdeauna adecvate sau nu au fost aplicate eficient.

Parlamentul European subliniază că monitorizarea calității apei este esențială deoarece înotul în ape contaminate cu bacterii poate provoca probleme digestive, infecții ale urechilor, ochilor și pieptului, precum și alte boli infecțioase mai grave.

Prima legislație europeană privind calitatea apelor de îmbăiere a fost adoptată în anul 1976, în urmă cu 50 de ani. În prezent, autoritățile locale și naționale monitorizează calitatea apei în baza actualei Directive privind apele de îmbăiere, aflată în vigoare de 20 de ani.

Înainte și pe durata sezonului de îmbăiere sunt prelevate probe de apă pentru depistarea bacteriilor Escherichia coli (E. coli) și enterococilor intestinali, indicatori ai contaminării fecale provenite din ape uzate sau dejecții animale.

În funcție de nivelul bacteriilor identificate, fiecare zonă de îmbăiere este încadrată într-una dintre cele patru categorii: excelentă, bună, suficientă sau slabă.

Acest sistem permite autorităților să interzică îmbăierea în zonele unde apa nu este sigură pentru populație.

Conform raportului, cele mai ridicate procente de zone de îmbăiere încadrate la categoria „excelent” au fost înregistrate în Cipru, unde toate zonele monitorizate au primit această clasificare.

Pe următoarele locuri se află Grecia, cu 97,1% dintre zone evaluate drept excelente, Bulgaria, cu 96,9%, și Austria, cu 96,5%.

La polul opus, cele mai mici procente de zone de îmbăiere încadrate la categoria „excelent” au fost înregistrate în Slovacia, cu 70%.

Urmează Belgia, cu 67,9%, Ungaria, cu 64%, Polonia, cu 58,7%, iar Estonia ocupă ultima poziție în clasament, cu doar 56,9% dintre zonele monitorizate evaluate la nivelul „excelent”.