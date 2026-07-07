România intră în zona de risc privind consumul de apă. Doar câteva state europene stau mai prost. Avertismentul experților pentru următorii ani

România se confruntă cu o presiune tot mai mare asupra resurselor de apă dulce, iar cele mai recente date europene arată că țara noastră a intrat în zona de avertizare privind utilizarea apei. În contextul unui nou val de caniculă care afectează Europa, statisticile publicate de Eurostat și Agenția Europeană de Mediu (EEA) indică faptul că România se află printre statele cu cel mai ridicat nivel de exploatare a resurselor de apă în sezonul cald.

Deși, la nivelul Uniunii Europene, media utilizării resurselor de apă dulce este de doar 5,8%, diferențele dintre state sunt foarte mari. În timp ce unele țări folosesc doar o mică parte din rezervele disponibile, altele se apropie de un nivel considerat critic.

Potrivit datelor Eurostat și ale Agenției Europene de Mediu, România utilizează în perioada verii aproximativ 33,9% din resursele sale de apă dulce, nivel care o plasează în zona de avertizare.

Specialiștii explică faptul că o țară este considerată în situație de risc atunci când consumul depășește 20% din resursele disponibile.

Astfel, România se află peste Portugalia, Italia și Spania în ceea ce privește exploatarea resurselor de apă în sezonul estival și este depășită doar de câteva state cu climă mult mai aridă, precum Cipru, Grecia, Malta și Turcia.

Creșterea consumului este pusă pe seama temperaturilor ridicate, a perioadelor de secetă și a cererii tot mai mari de apă pentru populație, agricultură și economie.

La nivel european, cea mai dificilă situație este înregistrată în Cipru.

Potrivit statisticilor, statul insular utilizează anual aproximativ 72% din resursele sale de apă dulce, iar în lunile de vară consumul ajunge până la 92%, unul dintre cele mai ridicate niveluri din lume.

Pentru a face față deficitului de apă, autoritățile cipriote au fost nevoite să investească masiv în instalații de desalinizare a apei din Marea Mediterană, astfel încât să poată asigura alimentarea populației și a sectorului turistic.

În paralel, locuitorii au fost îndemnați să reducă consumul zilnic de apă cu aproximativ 10%, în contextul în care schimbările climatice și creșterea populației pun o presiune tot mai mare asupra resurselor disponibile.

După Cipru, Malta se află pe locurile fruntașe în ceea ce privește stresul hidric.

În timpul verii, nivelul de exploatare a resurselor de apă ajunge aici la aproximativ 67%.

Printre țările aflate în zona de avertizare se mai numără:

Grecia;

România;

Portugalia;

Italia;

Spania.

Aceste state sunt afectate în special de temperaturile extreme din sezonul estival și de reducerea cantităților de precipitații.

Experții europeni avertizează că situația nu se va îmbunătăți în următorii ani.

Agenția Europeană de Mediu estimează că „frecvența, intensitatea și impactul” deficitului de apă provocat de caniculă și secetă vor continua să crească cel puțin până în anul 2030.

Pe fondul schimbărilor climatice, perioadele lungi fără precipitații și temperaturile record sunt așteptate să pună o presiune tot mai mare asupra resurselor de apă din numeroase regiuni ale Europei.

Situația României este îngrijorătoare și dintr-o altă perspectivă.

Un raport separat al Agenției Europene de Mediu arată că aproximativ 9% dintre cetățenii Uniunii Europene întâmpină dificultăți în accesarea unei cantități suficiente de apă potabilă sigură și curată.

În România, procentul este însă mult mai ridicat, ajungând la 21%, adică peste dublul mediei europene.

Mai multe probleme sunt raportate doar în:

Cipru – aproximativ 37%;

Grecia – aproximativ 32%;

Bulgaria – aproximativ 27%.

Specialiștii europeni subliniază că dificultățile privind accesul la apă nu sunt cauzate exclusiv de lipsa resurselor naturale.

În multe state, inclusiv în unele care dispun de suficiente resurse de apă, infrastructura veche și pierderile din rețelele de distribuție reprezintă principalele cauze ale accesului dificil la apă potabilă.

Raportul EEA arată că țări precum Bulgaria, Ungaria, Croația sau Irlanda înregistrează probleme privind accesul la apă sigură, chiar dacă nivelul exploatării resurselor de apă dulce nu este la fel de ridicat.

În schimb, state precum Franța, Portugalia și Spania, deși utilizează intens resursele de apă în sezonul cald, reușesc să gestioneze mai eficient distribuția apei potabile către populație, menținând procentul persoanelor afectate sub media Uniunii Europene.

Concluziile raportului evidențiază faptul că provocările legate de apă vor deveni tot mai importante în următorii ani, iar investițiile în infrastructură, reducerea pierderilor din rețele și utilizarea eficientă a resurselor vor avea un rol esențial în adaptarea statelor europene la efectele schimbărilor climatice.