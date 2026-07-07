Ministerul Finanțelor şi ANAF pregătesc inspectorii fiscali. Experți OECD și din Marea Britanie susțin instruirea privind serviciile intragrup

Ministerul Finanțelor şi ANAF desfășoară, în perioada 7–9 iulie 2026, un program de instruire dedicat analizei serviciilor intragrup. Sesiunile sunt susținute de experți ai Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) și ai administrației fiscale din Marea Britanie. La instruire participă 35 de inspectori fiscali din structurile de inspecție fiscală, antifraudă și din echipele responsabile de acordurile de preț în avans și procedurile amiabile.

Ministerul Finanțelor şi ANAF organizează, în perioada 7–9 iulie 2026, un program de instruire specializat privind analiza serviciilor intragrup, într-un context în care standardele internaționale în materia prețurilor de transfer sunt în curs de actualizare.

Programul este susținut de doi experți ai Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), alături de un expert din cadrul administrației fiscale din Marea Britanie. La sesiuni participă 35 de inspectori fiscali din structurile de inspecție fiscală, antifraudă fiscală, precum și din echipa responsabilă cu gestionarea procedurilor de emitere a acordurilor de preț în avans și desfășurarea procedurilor amiabile.

Organizarea instruirii are loc într-un moment considerat relevant, după ce OECD a lansat recent în consultare publică noul Capitol VI – Servicii intragrup al Liniilor directoare privind prețurile de transfer pentru întreprinderile multinaționale și administrațiile fiscale.

Proiectul propune clarificări și orientări actualizate referitoare la modul de analiză a serviciilor intragrup, având ca obiectiv promovarea unei abordări unitare și a unei aplicări consecvente a regulilor la nivel internațional.

Pe parcursul celor trei zile de instruire, participanții analizează principalele aspecte tehnice care trebuie avute în vedere în verificarea serviciilor intragrup și în aplicarea regulilor privind prețurile de transfer.

Temele abordate includ delimitarea exactă a tranzacției, modalitatea de analiză a bazei de cost și stabilirea cheilor de alocare, evaluarea beneficiului obținut de contribuabil în urma achiziției de servicii intragrup, precum și situațiile de dublă impunere generate în timpul controalelor fiscale, fie ca urmare a ajustării prețurilor de transfer, fie în urma analizelor privind deductibilitatea cheltuielilor.

Aceste subiecte sunt esențiale pentru aplicarea uniformă a regulilor fiscale și pentru reducerea diferențelor de interpretare în cadrul verificărilor desfășurate asupra companiilor care derulează tranzacții intragrup.

Prin organizarea acestui program de instruire, ANAF urmărește consolidarea competențelor profesionale ale inspectorilor fiscali implicați în domeniul prețurilor de transfer și alinierea practicilor de administrare fiscală la cele mai recente standarde și recomandări elaborate de OECD.

Totodată, schimbul de experiență cu experții internaționali are rolul de a contribui la dezvoltarea expertizei tehnice a personalului fiscal și la aplicarea unor metode moderne și coerente de analiză.

Potrivit instituției, această abordare are în vedere implementarea bunelor practici internaționale în domeniul prețurilor de transfer, cu scopul de a sprijini o administrare fiscală mai eficientă și de a crește gradul de conformare voluntară al contribuabililor.