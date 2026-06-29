Ministerul Finanțelor elimină o obligație pentru firme. Companiile nu vor mai depune raportările contabile semestriale în 2026

Ministerul Finanțelor anunță o măsură de simplificare administrativă destinată mediului de afaceri. În anul 2026, operatorii economici nu vor mai avea obligația de a întocmi și depune raportările contabile semestriale aferente datei de 30 iunie, măsura fiind prezentată de autorități drept un pas pentru reducerea birocrației și a sarcinilor administrative impuse companiilor.

Potrivit instituției, eliminarea acestei obligații nu modifică regimul situațiilor financiare anuale, care rămân obligatorii potrivit legislației în vigoare.

Ministerul Finanțelor precizează că decizia se aplică exclusiv pentru anul 2026 și vizează operatorii economici aflați în aria de reglementare a instituției.

În ultimii ani, numeroase societăți comerciale au fost obligate să transmită, pe lângă situațiile financiare anuale, și raportări contabile semestriale la data de 30 iunie. Aceste documente reprezentau o obligație suplimentară pentru companiile care îndeplineau criteriile prevăzute de lege.

Prin eliminarea acestei cerințe, autoritățile urmăresc reducerea timpului și a resurselor alocate de firme pentru întocmirea documentației contabile, fără a afecta obligațiile privind raportarea financiară anuală.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că măsura răspunde solicitărilor venite din partea mediului de afaceri privind simplificarea relației cu administrația fiscală.

„Firmele au nevoie de reguli clare și de mai puține obligații administrative care consumă timp, fără să aducă valoare reală. Pentru anul 2026, eliminăm raportarea contabilă semestrială, fără să afectăm raportarea anuală prevăzută de lege. Este o măsură simplă, dar necesară: mai puțină birocrație pentru mediul economic și o relație mai predictibilă între companii și administrația fiscală”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Potrivit acestuia, obiectivul este reducerea poverii administrative asupra companiilor, în special într-un context în care digitalizarea și simplificarea procedurilor fiscale reprezintă priorități asumate de autorități.

Conform Legii contabilității nr. 82/1991, Ministerul Finanțelor are posibilitatea de a solicita raportări contabile și în alte momente ale exercițiului financiar, nu doar la finalul anului.

Această obligație putea fi impusă operatorilor economici care au înregistrat, la sfârșitul exercițiului financiar precedent, o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei al sumei de un milion de euro.

În baza acestor prevederi, numeroase firme au fost obligate anual să întocmească și să depună raportările contabile aferente primului semestru.

Prin decizia anunțată de Ministerul Finanțelor, această obligație este suspendată pentru exercițiul financiar 2026.

Ministerul subliniază că eliminarea raportărilor contabile semestriale nu înseamnă renunțarea la obligațiile de raportare financiară prevăzute de legislația contabilă.

Companiile vor continua să întocmească și să depună situațiile financiare anuale, în condițiile și termenele stabilite de lege.

Astfel, modificarea privește exclusiv raportarea contabilă intermediară de la 30 iunie și nu afectează celelalte obligații fiscale și contabile ale operatorilor economici.

Ministerul Finanțelor precizează că decizia este valabilă doar pentru anul 2026.

După această perioadă, autoritățile implicate în procesul de raportare contabilă vor analiza dacă raportările contabile semestriale mai sunt necesare sau dacă simplificarea administrativă poate fi menținută și în anii următori.

Astfel, posibilitatea reintroducerii sau eliminării definitive a acestei obligații va depinde de concluziile evaluării pe care Ministerul Finanțelor o va realiza împreună cu instituțiile implicate în reglementarea contabilă.