CFR Călători încheie modernizarea a 42 de vagoane prin PNRR. Pasagerii vor beneficia de Wi-Fi, climatizare și condiții europene de călătorie

CFR Călători a anunțat finalizarea contractelor derulate cu Electroputere VFU Pașcani pentru modernizarea a 42 de vagoane de călători, finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Proiectul a fost implementat în cadrul programului destinat dezvoltării transportului feroviar sustenabil și a inclus, pe lângă lucrările de modernizare, și servicii de mentenanță. Vagoanele au fost deja recepționate și introduse în circulație, urmând să ofere condiții superioare de confort, siguranță și accesibilitate pentru pasageri.

CFR Călători a finalizat contractele încheiate cu S.C. Electroputere VFU S.A. Pașcani pentru modernizarea a 42 de vagoane de călători, investiția fiind realizată prin fonduri europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul Pilonului I – Tranziția spre o economie verde, Componenta C4 – Transport sustenabil, Investiția I2 – Material rulant feroviar.

Proiectul a inclus modernizarea a 20 de vagoane de clasa a II-a echipate cu facilități dedicate persoanelor cu mobilitate redusă (PMR), inclusiv spații pentru transportul bicicletelor și al echipamentelor sportive, precum și a altor 22 de vagoane de clasa a II-a destinate transportului feroviar de călători. Contractele au prevăzut și asigurarea serviciilor de mentenanță pentru întregul parc de vagoane modernizate.

Valoarea cumulată a lucrărilor de modernizare se ridică la 41.857.200 de euro, fără TVA, în timp ce serviciile de mentenanță aferente au o valoare totală de 25.249.455 de euro, fără TVA.

Prin finalizarea investiției, toate cele 42 de vagoane au fost recepționate și introduse în circulația trenurilor de călători, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de transport și la creșterea calității serviciilor oferite pasagerilor.

Modernizarea materialului rulant a urmărit alinierea vagoanelor la standardele europene privind confortul, siguranța, eficiența energetică și accesibilitatea, în vederea creșterii atractivității transportului feroviar de călători.

Toate cele 42 de vagoane sunt echipate cu instalații de climatizare, sisteme moderne de informare a pasagerilor, prize pentru alimentarea dispozitivelor electronice, conexiune Wi-Fi, sisteme de supraveghere video și toalete ecologice. Noile dotări sunt destinate să asigure un nivel superior de confort și siguranță pe întreaga durată a călătoriei.

În același timp, cele 20 de vagoane de clasa a II-a destinate persoanelor cu mobilitate redusă includ spații special amenajate pentru accesul acestora, dar și zone dedicate transportului bicicletelor și echipamentelor sportive, răspunzând cerințelor actuale privind accesibilitatea și mobilitatea în transportul feroviar.

Compania subliniază că implicarea industriei feroviare românești în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene contribuie direct la modernizarea infrastructurii și a serviciilor de transport feroviar din România.

Finalizarea contractelor cu Electroputere VFU Pașcani reprezintă o nouă etapă în programul amplu de modernizare a parcului de material rulant derulat de CFR Călători prin finanțare europeană.

În cadrul aceluiași program finanțat prin PNRR, compania derulează contracte și cu REMARUL „16 Februarie” S.A. Cluj-Napoca, pentru modernizarea a 30 de vagoane de clasa I și a 10 vagoane bar-bistro. Până în prezent au fost livrate și introduse în circulație 23 de vagoane de clasa I și două vagoane bar-bistro.

De asemenea, Atelierele CFR Grivița S.A. modernizează alte 57 de vagoane, respectiv 10 vagoane de clasa I, 27 de vagoane de clasa a II-a, 14 vagoane cușetă și șase vagoane de dormit. Din acest lot au fost deja livrate 24 de vagoane de clasa a II-a, un vagon cușetă și 10 vagoane de clasa I, toate fiind introduse în circulația trenurilor.

În ansamblu, programul de investiții finanțat prin PNRR prevede modernizarea a 139 de vagoane de călători, obiectivul fiind dezvoltarea unui transport feroviar modern, sigur și accesibil pentru pasagerii din România.

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