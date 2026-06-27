Olguța Vasilescu avertizează asupra blocajelor din PNRR: Întârzieri la plăți, lucrări oprite și recepții blocate

Implementarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) întâmpină probleme serioase, avertizează președintele Asociației Municipiilor din România, Olguța Vasilescu. Aceasta susține că întârzierile la decontarea facturilor, lipsa resurselor financiare în multe primării și blocajele apărute la recepția lucrărilor riscă să afecteze gradul de absorbție a fondurilor europene.

Potrivit edilului Craiovei, numeroase administrații locale și firme implicate în proiectele finanțate prin PNRR au fost puse în dificultate după ce, anul trecut, timp de mai multe luni, plățile nu au fost efectuate.

Olguța Vasilescu afirmă că unele administrații locale au reușit să continue investițiile doar pentru că au avut fonduri proprii suficiente pentru a acoperi temporar cheltuielile, însă multe alte primării nu au avut această posibilitate.

„Suntem în situaţia în care sunt probleme cu PNRR-ul, să ştiţi că chiar sunt probleme cu PNRR-ul şi asta pentru că anul trecut, timp de nouă luni de zile, nu s-au decontat facturile pentru PNRR. Noi am strigat, primarii, am spus acest lucru. Ce s-a întîmplat? Unele primării, cum a fost şi Craiova, am avut finanţare din bugetul local ca să acoperim toate aceste facturi, celelalte primării nu au avut de unde şi atunci firmele fie au dat faliment, fie s-au oprit din lucrări pentru că nu au mai avut cu ce să continue lucrările. Evident că toate acestea au produs întârzieri la PNRR, evident că toate acestea se vor vedea acum, la final, când vom trage linie”, a afirmat Lia Olguţa Vasilescu.

Potrivit acesteia, lipsa lichidităților a afectat atât administrațiile locale, cât și companiile care executau lucrările, unele dintre acestea fiind nevoite să își întrerupă activitatea sau chiar să intre în faliment.

Președintele Asociației Municipiilor din România susține că problemele nu se opresc la finanțare.

În opinia sa, în mai multe județe din țară există blocaje generate de modul diferit în care instituțiile statului interpretează legislația privind recepția investițiilor realizate cu fonduri europene.

Olguța Vasilescu afirmă că atât Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC), cât și Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) au creat dificultăți în unele cazuri, solicitând modificări suplimentare după finalizarea lucrărilor.

„Mai mult decât atât, vreau să vă spun, vorbesc zilnic cu primari, vă daţi seama, că instituţiile statului fac un adevărat blocaj în recepţia lucrărilor. Atât ISC-ul, cât şi ISU, am avut situaţii în mai multe judeţe din România, în unele este, în unele nu este, pentru că se interpretează diferit legea, dar în unele judeţe, de exemplu, deşi s-a dat aviz ISU la nişte şcoli, ca să pună uşi de o anumită dimensiune, când a fost să facă recepţia, «Schimbaţi uşile că, între timp, nouă ni s-a modificat legislaţia!». Vă daţi seama, pe banii constructorului, că nu se pot folosi alţi bani din fonduri europene! Deci sunt probleme reale, instituţiile statului nu fac altceva decât să frâneze absorbţia de fonduri europene şi noi stăm în această situaţie în care nu avem guvern, avem miniştri care nu au puteri depline şi nu ştiu ce aşteptăm să se întâmple!”, a adăugat Olguţa Vasilescu.

Declarațiile vin într-un moment în care România încearcă să accelereze implementarea investițiilor asumate prin PNRR, pentru a respecta termenele stabilite în relația cu Comisia Europeană.

Autoritățile locale gestionează o parte importantă dintre proiectele finanțate prin acest mecanism, de la modernizarea școlilor și spitalelor până la investiții în infrastructură, eficiență energetică și mobilitate urbană.

Potrivit Olguței Vasilescu, întârzierile la decontarea facturilor și blocajele administrative riscă să afecteze finalizarea acestor investiții și, implicit, gradul de absorbție a fondurilor europene.

În opinia sa, lipsa unui guvern cu puteri depline și imposibilitatea adoptării rapide a unor măsuri administrative contribuie la menținerea acestor probleme și întârzie implementarea proiectelor finanțate prin PNRR.