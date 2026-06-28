Reforma fiscală din Republica Moldova. Ministrul Finanțelor explică de ce TVA de 20% nu ar majora prețurile

Reforma fiscală pregătită de Guvernul Moldovei continuă să stârnească dezbateri, în special după propunerile privind uniformizarea cotei TVA la 20% pentru mai multe categorii de bunuri și servicii. Măsura ar putea viza inclusiv alimentele de bază, medicamentele, gazele naturale, energia și serviciile din sectorul HORECA. Într-un interviu acordat publicației Ziarul de Gardă, ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, susține însă că obiectivul reformei nu este majorarea prețurilor, ci schimbarea modului în care statul colectează și redistribuie banii.

Totodată, ministrul afirmă că, în urma consultărilor publice și a discuțiilor din Guvern, unele măsuri au fost deja amânate, inclusiv cele referitoare la salarizare și la domeniul sănătății.

Întrebat dacă noua politică fiscală urmărește în principal creșterea încasărilor la buget și dacă populația trebuie să se aștepte la scumpiri, ministrul a declarat că accentul este pus pe simplificarea sistemului fiscal și eliminarea numeroaselor excepții existente în prezent.

„Accentul principal, din perspectiva cetățeanului, este, pe bună dreptate, frica că vor crește prețurile. S-a creat impresia că se dorește a se colecta mai mulți bani. Dar eu aș scoate în evidență că principalul obiectiv al acestei reforme nu este atât impactul fiscal pe termen scurt, cât faptul că noi începem o schimbare de paradigme: de la scutiri, derogări, tratamente diferențiate de la un sector la altul – către un model în care statul este mai capabil să administreze o regulă simplă și clară pentru toată lumea, iar în schimb, acele fonduri sunt direcționate și țintite înapoi în economie și către cetățeni în cel mai eficient mod.”

Acesta a insistat că statul nu ar trebui să urmărească menținerea artificială a unor prețuri reduse, ci protejarea puterii de cumpărare.

„Și un lucru pe care eu tot îl spun despre prețuri: nu ar trebui să fie rolul statului să promită prețuri. Statul trebuie să asigure puterea de cumpărare. Și asta este ceea ce se întâmplă, de fapt, în statele dezvoltate.”

Una dintre cele mai contestate prevederi ale reformei este aplicarea cotei standard de TVA pentru energie și gaze naturale. Ministrul moldovean susține însă că majoritatea populației nu ar urma să suporte costuri suplimentare, deoarece Guvernul intenționează să folosească mecanisme de compensare.

„Nu neapărat. Să luăm domeniul energetic. Există un mecanism extrem de simplu prin care poți compensa înapoi în factură majoritatea părții de consum care este vizată de TVA. Obiectivul nu este să crească costurile sau să impozităm mai mult resurse energetice pentru persoanele obișnuite. Absoluta majoritate a cetățenilor trebuie să nu resimtă acest TVA.”

Întrebat dacă operatorii din energie nu vor solicita majorarea tarifelor în urma modificării TVA, ministrul a răspuns:

„Și noi avem exact sumele care urmează să vină din TVA și ele merg în compensație în marea lor parte și ne asigurăm că nimeni din cetățeni nu resimte.”

Un alt subiect sensibil îl reprezintă modificările care vizează medicamentele și sistemul de sănătate, criticate inclusiv de ministrul Sănătății.

Andrian Gavriliță admite că nu au existat suficiente consultări și spune că măsurile ar putea fi amânate.

„Nu este o problemă să amânăm această măsură, inclusiv să discutăm alte opțiuni. Voi propune ca, cel puțin, să existe o amânare pentru această decizie pe domeniul sănătății și să discutăm foarte clar de cât timp este nevoie ca să punem la punct un mecanism funcțional.”

În opinia sa, fondurile rezultate din modificarea TVA trebuie să rămână în sistemul de sănătate și să fie direcționate către categoriile care au cea mai mare nevoie de sprijin.

Ministrul moldovean a confirmat că una dintre cele mai importante schimbări din proiectul inițial nu va mai fi aplicată în această etapă.

„Această decizie va fi amânată.”

El a explicat că măsura privind impozitul unic pe salarii a fost retrasă temporar în urma consultărilor.

„Ca urmare a consultărilor, da. Dar obiectivul era să putem avea un impozit unic din salariu, uniform, egal, pentru toată lumea (…) am spus că mai bine această componentă o amânăm ca să o lucrăm mai bine, să o implementăm confortabil în anul următor.”

Ministrul a comentat și propunerea privind impozitarea câștigului obținut din vânzarea locuințelor, precizând că intenția era eliminarea unor mecanisme prin care unele companii evitau plata unor taxe mai mari.

Totuși, el admite că situația locuinței de bază este diferită.

„Dar când vine vorba de locuința de bază, este, într-adevăr, ceva foarte diferit. Pentru că e un lucru să cumperi și să vinzi locuință ca o afacere și e alta când o familie, de exemplu, a cumpărat o locuință cu 50 de mii, s-a scumpit cu timpul până la 200 de mii, și atunci când familia o vinde, o vinde de obicei nu ca să facă un profit, dar ca să-și cumpere alta. Și aici noi acceptăm că, într-adevăr, a fost o scăpare.”

La finalul interviului, ministrul Finanțelor a fost întrebat dacă poate garanta că reforma fiscală nu va duce la scumpiri importante pentru populație.

Răspunsul său a fost: