OMS lansează un avertisment dur pentru Europa: există un risc major pentru milioane de oameni

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează că statele europene trebuie să își consolideze pregătirea pentru perioadele de căldură extremă, după ce temperaturile ridicate din ultimele săptămâni au pus presiune pe sistemele de sănătate. Directorul regional pentru Europa al OMS, Hans Kluge, a transmis că regiunea trebuie să fie mai bine organizată înaintea următoarelor „săptămâni mortale” de căldură.

Un nou val de temperaturi ridicate se formează deasupra Atlanticului, iar prognozele indică valori de până la 43°C în Portugalia și sudul Spaniei în această săptămână.

Franța și statele din Benelux se pregătesc pentru o nouă creștere a temperaturilor, în timp ce anumite zone din Asia Centrală se confruntă deja cu valori de aproximativ 40°C.

OMS susține că multe țări europene nu dispun încă de mecanisme complete pentru gestionarea riscurilor provocate de temperaturile extreme. Hans Kluge a precizat că mai puțin de jumătate dintre statele din Regiunea Europeană a OMS au planuri naționale de acțiune pentru sănătate în contextul căldurii, documente destinate reducerii impactului temperaturilor ridicate asupra populației.

Potrivit reprezentantului OMS pentru Europa, toate țările ar trebui să aibă strategii care să includă sisteme de avertizare timpurie, informarea persoanelor vulnerabile și colaborarea între instituțiile responsabile de sănătate publică, medicina muncii, asistență socială, locuințe și dezvoltare urbană.

„Țările cu planuri funcționale știu dinainte care populații sunt cele mai expuse riscului și la ce prag de temperatură este activat fiecare nivel de răspuns”, a spus Kluge, adăugând că această claritate înainte de sosirea unui val de căldură face „diferența salvatoare” dintre un răspuns gestionat și unul reactiv.

Oficialul OMS a explicat că pregătirea trebuie realizată pe mai multe direcții, atât prin îmbunătățirea măsurilor existente, cât și prin dezvoltarea unor sisteme capabile să facă față mai eficient episoadelor de căldură severă.

„Munca se desfășoară acum pe două fronturi”, a spus el. „Repararea a ceea ce a eșuat în ultimele săptămâni înainte de a lovi următorul val de căldură și construirea tipului de sisteme de sănătate care nu doar răspund la căldura extremă, ci sunt pregătite pentru ea”, a spus el.

Datele preliminare din Europa de Vest arată că peste 4.000 de decese suplimentare ar putea fi asociate cu temperaturile ridicate înregistrate în luna iunie, perioadă în care serviciile medicale au fost supuse unei presiuni crescute.

Pentru a evita repetarea situațiilor înregistrate anterior, Hans Kluge a convocat o reuniune de urgență dedicată căldurii extreme. La întâlnire au participat reprezentanți din 41 de țări europene, reprezentanți ai Comisiei Europene și membri ai unor organizații ale societății civile.

Discuțiile au vizat evaluarea măsurilor aplicate în timpul valurilor de căldură precedente și identificarea soluțiilor care pot fi utilizate pentru o reacție mai eficientă la temperaturile extreme.

Șeful OMS pentru Europa a menționat mai multe exemple de măsuri adoptate de unele state, printre care sistemul italian de supraveghere a mortalității, strategia de comunicare media folosită în Spania și planul actualizat privind perioadele de căldură al Austriei.

„Aceste exemple contează pentru că se pot repeta”, a spus Kluge, subliniind că există instrumente. „Atunci când planurile sunt implementate și testate înainte de o criză, va salva vieți”, a spus el.

OMS continuă să solicite statelor europene să dezvolte și să testeze măsuri de răspuns înaintea perioadelor cu temperaturi extreme, astfel încât autoritățile să poată interveni coordonat atunci când riscurile pentru sănătatea populației cresc.