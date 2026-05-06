Acordul UE–Mercosur stârnește controverse. Acordul comercial provizoriu dintre Uniunea Europeană și blocul Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay) a intrat în aplicare parțial de la 1 mai, urmând să fie complet implementat după aprobarea instituțiilor europene și un aviz al Curții de Justiție a UE.

În acest context, fostul ministru al Agriculturii, Florin Barbu, a transmis o serie de avertismente legate de siguranța alimentară, standardele de producție și protecția fermierilor europeni.

„România a mai solicitat un punct foarte important, ca societăţile care importă din zona de Mercosur, fiecare stat să poată licenţia aceste societăţi. De ce spun acest lucru? Pentru că pericolul cel mai mare este ca anumite societăţi să fie agreate la nivelul Comisiei Europene să aducă aceste produse. Pericolul cel mai mare este că, odată intrate pe teritoriul unui stat din Uniunea Europeană, acel produs devine european.”, a declarat Florin Barbu la conferinţa „Diplomaţie în agribusiness. Provocări şi oportunităţi într-un context global în schimbare”, organizată de AgroTV, în parteneriat cu Profit.ro.

Florin Barbu susține introducerea unor măsuri suplimentare de verificare pentru produsele agroalimentare provenite din zona Mercosur. În viziunea sa, niciun produs nu ar trebui să ajungă pe piața românească fără testare în laboratoarele naționale, chiar și în cazul comerțului intracomunitar.

El avertizează că, odată intrate într-un stat membru, produsele pot circula liber în întreaga Uniune Europeană, ceea ce poate genera riscuri pentru producătorii locali dacă standardele nu sunt aliniate.

Printre măsurile propuse se numără și posibilitatea ca fiecare stat membru să acorde licențe proprii companiilor importatoare, pentru un control mai riguros al lanțului comercial.

„Am solicitat ca fiecare stat să importe produse agroalimentare din zona Mercosur, prin licenţe date de fiecare stat, iar acel stat care a importat aceste produse agroalimentare să le consume pe teritoriul statului unde s-a făcut acest comerţ pentru a nu afecta ceilalţi producători şi procesatori din alte ţări din Uniunea Europeană”, a explicat fostul ministru PSD al Agriculturii.

Unul dintre principalele argumente invocate de fostul ministru vizează diferențele dintre normele de producție din UE și cele din statele Mercosur.

Acesta susține că în unele țări sud-americane sunt utilizate substanțe și metode interzise în Uniunea Europeană, precum anumite pesticide, hormoni de creștere sau antibiotice în creșterea animalelor.

În contrast, legislația europeană impune restricții stricte, inclusiv în sectorul vegetal și zootehnic, ceea ce ar crea un dezechilibru competitiv între producătorii locali și importuri.

„Noi nu putem creşte pui cu antibiotic. Noi nu putem creşte vacă de carne utilizând hormonii. Noi nu avem voie să utilizăm în sectorul vegetal din România, categoria 1, pesticide. Aceste pesticide sunt utilizate în zona de Mercosur. Am cerut nişte garanţii de bun simţ, pentru că nu sunt împotriva comerţului liber, dar trebuie să ne protejăm”, a subliniat Florin Barbu.

Un alt punct central al declarațiilor sale vizează capacitatea laboratoarelor din România de a detecta substanțe neconforme.

Potrivit lui Florin Barbu, infrastructura actuală de testare este calibrată pe standardele și substanțele prevăzute în legislația UE, ceea ce poate limita detectarea unor compuși utilizați în afara Uniunii.

Din acest motiv, el propune investiții suplimentare și sprijin financiar european pentru modernizarea laboratoarelor de control alimentar, înainte de implementarea completă a acordului Mercosur.

„Dacă Dumnezeu mă ajută să mă întorc la Ministerul Agriculturii, nu va intra niciun produs din zona de Mercosur chiar dacă se realizează intra-comunitar, până acel produs nu va intra în laboratoarele din România”, a mai transmis Florin Barbu.

Pe lângă subiectul importurilor, fostul ministru a criticat și direcția actuală a politicii agricole a Uniunii Europene, considerând că există riscul unor dezechilibre în viitorul exercițiu financiar 2028–2034.

El susține menținerea separată a celor două componente ale PAC:

plățile directe către fermieri

fondurile pentru dezvoltare rurală

În opinia sa, integrarea acestor mecanisme într-un sistem unificat ar putea afecta continuitatea proiectelor de investiții agricole.

„Noi avem acele kituri, acei markeri doar pentru acele produse. În cazul în care sunt utilizate alte substanţe care sunt interzise pe teritoriul României, acei markeri nu pot identifica acele produse. Şi am solicitat, inclusiv din partea Uniunii Europene, un sprijin, o finanţare pentru a calibra aceste laboratoare până va intra acest acord Mercosur”, a mai precizat Florin Barbu.

Florin Barbu a atras atenția și asupra unui posibil scenariu financiar problematic: proiectele de dezvoltare care nu sunt finalizate până la termenul limită ar putea deveni neeligibile pentru tranziție în noul cadru bugetar.

În acest caz, fermierii ar putea fi obligați să returneze fonduri deja utilizate, dacă investițiile nu sunt finalizate conform calendarului stabilit.

„Trebuie să fim atenţi pe noul exerciţiu financiar 2028-2034. Pentru că este foarte important ca cele două componente, cei doi piloni, vorbim de subvenţii, plăţi directe către fermieri, dar şi partea de dezvoltare, să rămână ca şi politica agricolă comună separată faţă de fondul total. Pentru că vă spun că Uniunea Europeană, în momentul de faţă, prin decizia pe care a publicat-o, merge într-o direcţie greşită din punct de vedere al politicii agricole din Uniunea Europeană”, a declarat Florin Barbu la conferinţa „Diplomaţie în agribusiness. Provocări şi oportunităţi într-un context global în schimbare”, organizată de AgroTV, în parteneriat cu Profit.ro.

Dezbaterea privind acordul UE–Mercosur reflectă tensiunea dintre liberalizarea comerțului internațional și menținerea standardelor europene de siguranță alimentară.

Declarațiile lui Florin Barbu evidențiază o poziție fermă în favoarea controlului strict al importurilor și a protejării producătorilor locali, în paralel cu apeluri pentru investiții în infrastructura de laborator și pentru menținerea stabilității politicii agricole comune.