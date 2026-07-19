Criza din sectorul laptelui se adâncește. PSD avertizează că fermele riscă să se închidă (video)

Sectorul producției de lapte din România se confruntă cu o criză accentuată, pe fondul scăderii consumului și al creșterii costurilor de producție, susțin deputatul PSD Florin Barbu și antreprenorul Florin Chirea. Cei doi avertizează că numeroase ferme riscă să se închidă în lipsa unor măsuri urgente din partea autorităților.

Deputatul PSD Florin Barbu a declarat, duminică, 19 iulie 2026, că sectorul zootehnic, în special cel al producției de lapte, traversează o criză profundă, în condițiile în care fermierii ajung să vândă laptele sub costul de producție.

Potrivit acestuia, atunci când un fermier produce un litru de lapte cu aproximativ 2,30 lei și îl vinde cu doar 1,80 lei, nu mai este vorba despre o problemă punctuală, ci despre o criză care poate duce la închiderea fermelor, pierderea locurilor de muncă și afectarea întregii industrii alimentare din România.

Barbu a susținut că, în ultimele luni, consumul a scăzut, în timp ce costurile de producție au crescut, ceea ce i-a determinat pe fermieri să lucreze în pierdere. El a subliniat că în spatele fiecărei ferme se află familii, angajați și comunități care depind de activitatea acestora.

Deputatul PSD a criticat lipsa de reacție a Executivului, afirmând că fondurile destinate sprijinirii fermierilor sunt blocate, Guvernul nu funcționează, iar agricultorii nu mai au la cine să apeleze. În opinia sa, statul i-a abandonat pe fermieri într-un moment critic.

Barbu a cerut intervenția autorităților în piața laptelui, apreciind că nu este normal ca litrul de lapte să plece de la poarta fermei cu aproximativ 1,80 lei și să ajungă la circa 9 lei pe rafturile magazinelor. El a precizat că sumele necesare sunt prevăzute în Planul Național Strategic, însă actele normative aferente sunt blocate de aproximativ trei luni în Guvern. Totodată, acesta a avertizat că, în lipsa unor măsuri urgente pentru sectoarele considerate strategice, România riscă să își afecteze suveranitatea și securitatea alimentară.

„Când un fermier produce un litru de lapte cu 2,30 lei și îl vinde cu 1,80 lei, nu mai vorbim despre o problemă izolată. Vorbim despre o criză care poate închide ferme, poate lăsa oameni fără locuri de muncă și poate lovi direct industria alimentară din România. În ultimele luni, consumul a scăzut, costurile au crescut, iar fermierii au ajuns să muncească în pierdere. În spatele fiecărei ferme sunt familii, angajați, copii ținuți la facultate din munca de zi cu zi și comunități întregi care depind de aceste locuri. Iar în timp ce fermierii cer soluții, premierul demis nu face nimic. Sumele sunt blocate, Guvernul nu funcționează, iar oamenii nu mai știu la cine să meargă. Statul le-a întors spatele exact când aveau cea mai mare nevoie de sprijin. Trebuie să intervenim în piață. Nu este normal ca laptele să plece de la poarta fermei cu 1,80 lei și să ajungă la 9 lei în magazin. Dacă nu acționăm la timp, riscăm să pierdem ferme, locuri de muncă și o parte importantă din suveranitatea alimentară a României. Fermierii români trebuie sprijiniți acum, nu după ce va fi prea târziu”, a avertizat Barbu,

La rândul său, antreprenorul Florin Chirea a afirmat că sectorul se confruntă cu o criză începută în luna aprilie, despre care spune că este cea mai gravă din ultimii zece ani. Acesta a explicat că majorarea costurilor, determinată în principal de scumpirea energiei, a făcut ca producția unui litru de lapte să ajungă la 2,20–2,30 lei, în timp ce prețul de vânzare a coborât până la aproximativ 1,75 lei.

Chirea a avertizat că închiderea fermelor ar putea împinge spre faliment și industria procesării laptelui din România. El a mai susținut că, în ultimele luni, consumul a scăzut, că fermierii nu mai găsesc sprijin din partea autorităților și că numeroase exploatații agricole s-au închis sau sunt în curs de închidere.