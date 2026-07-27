easyJet lansează „Teddy Trackers”, programul care ajută familiile să găsească jucăriile pierdute! Se aplică din 31 iulie
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Compania aeriană easyJet lansează o inițiativă menită să reducă stresul familiilor care călătoresc cu copii. Începând din data de 31 iulie, pasagerii vor putea ridica gratuit dispozitive de urmărire pentru jucăriile de pluș din patru aeroporturi din Marea Britanie, astfel încât acestea să poată fi localizate rapid dacă se pierd în vacanță.
easyJet oferă gratuit dispozitive de urmărire pentru jucăriile copiilor, ca să nu fie pierdute în vacanță
Compania aeriană easyJet a lansat o inițiativă prin care îi ajută pe părinți să nu piardă jucăriile de pluș preferate ale copiilor în timpul vacanțelor. În cadrul programului, compania oferă gratuit dispozitive de urmărire care pot fi atașate jucăriilor, astfel încât acestea să poată fi localizate rapid dacă se rătăcesc.
Inițiativa pornește de la faptul că, pentru mulți copii, jucăria de pluș preferată este un obiect indispensabil în vacanță, oferindu-le confort și siguranță. Tocmai de aceea, easyJet își propune să se asigure că aceste jucării îi însoțesc pe cei mici atât la destinație, cât și la întoarcerea acasă.
Pentru implementarea proiectului, compania aeriană a încheiat un parteneriat cu o aplicație cunoscută de tracking. Prin intermediul acesteia, părinții primesc gratuit dispozitive de urmărire pe care le pot atașa jucăriilor de pluș, astfel încât să le poată găsi cu ușurință în cazul în care sunt pierdute.
Din 31 iulie, easyJet distribuie trackere pentru jucării în patru aeroporturi din Marea Britanie
Începând cu 31 iulie, familiile vor putea ridica gratuit trackerele pentru jucăriile de pluș de la punctele de colectare a bagajelor easyJet din aeroporturile Londra Gatwick, Manchester, Edinburgh și Belfast. Pentru utilizarea dispozitivelor, acestea trebuie atașate jucăriei, apoi este necesară descărcarea aplicației dedicate și conectarea trackerului la telefon prin Bluetooth.
Compania aeriană a explicat că, pentru mulți copii, ursulețul de pluș sau jucăria preferată reprezintă o parte importantă a călătoriei, iar pierderea acesteia poate transforma o vacanță într-o experiență neplăcută. Din acest motiv, easyJet a lansat inițiativa „Teddy Trackers”, despre care spune că le oferă familiilor un plus de liniște pe durata călătoriei.
Un sondaj realizat în rândul a peste 1.000 de părinți ai copiilor cu vârsta de până la 10 ani arată cât de importante sunt aceste jucării pentru cei mici. Potrivit cercetării, 55% dintre respondenți au declarat că și-ar modifica planurile din timpul vacanței pentru a recupera jucăria pierdută.
„Pentru mulți copii, ursulețul de pluș sau jucăria preferată este o parte importantă a călătoriei. Pierderea ei poate fi supărătoare într-un moment în care ar trebui să se bucure de vacanță. De aceea am lansat Teddy Trackers. Această inițiativă oferă familiilor liniște sufletească sporită în timpul plecării”, a transmis compania aeriană.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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