Începând cu 8 iulie 2026, regulile de călătorie pe unele aeroporturi din Marea Britanie se vor modifica, schimbarea vizând în special familiile care călătoresc împreună cu copii în vacanță sau în concediu. Este vorba despre o ajustare importantă a modului de acces prin porțile electronice din aeroporturi, menită să facă procesul de intrare în țară mai rapid și mai ușor.

Ministerul de Interne de la Londra a confirmat că vârsta minimă pentru utilizarea porților electronice va fi redusă de la 12 ani la 8 ani. Această măsură va intra în vigoare chiar înainte de sezonul de vară, una dintre cele mai aglomerate perioade de călătorie, potrivit presei britanice. Se estimează că aproximativ 1,5 milioane de copii în plus vor putea beneficia de aceste porți, ceea ce ar trebui să reducă timpii de așteptare pentru familiile care revin în Marea Britanie.

Pentru a putea folosi aceste sisteme de control automatizat, copiii vor trebui să aibă și o înălțime de minimum 120 cm, astfel încât să poată vedea fără dificultate ecranele biometrice. În plus, aceștia trebuie să fie însoțiți de un adult. În prezent, accesul prin porțile electronice este permis în principal familiilor cu copii de cel puțin 10 ani, în timp ce familiile cu copii mai mici sunt nevoite să utilizeze culoarele obișnuite, unde timpul de așteptare poate fi mai mare. După schimbare, familiile cu copii de la vârsta de 8 ani în sus vor putea trece mai rapid prin controalele de frontieră și prin punctele de reintrare în țară.

Ministrul pentru Migrație și Cetățenie, Mike Tapp, susține că această modificare va contribui la o „călătorie spre casă mai rapidă și mai lină” pentru familii în perioada vacanței de vară.

Măsura va fi aplicată pe 13 aeroporturi din Marea Britanie unde sunt instalate porți electronice, respectiv Birmingham, Bristol, Cardiff, East Midlands, Edinburgh, Glasgow, London City, London Gatwick, London Heathrow, London Luton, London Stansted, Manchester și Newcastle.

„Va oferi mai multor familii posibilitatea de a profita de această tehnologie, accelerând procesul de trecere a frontierei și reducând timpii de așteptare pentru mulți. Aeroporturile lucrează din greu cu autoritățile de frontieră pentru a se asigura că intrarea în Marea Britanie este atât sigură, cât și primitoare, iar cei care se întorc acasă și vizitează se bucură de o experiență lină”, a spus Karen Dee, director executiv al AirportsUK, organismul comercial pentru aeroporturile din Marea Britanie.

Porțile electronice de pe aeroporturi fac parte din sistemul Autorizației Electronice de Călătorie (ETA) implementat de guvern și sunt concepute pentru a scana pașapoartele pasagerilor, accelerând astfel procesul de control la intrarea în țară. Aceste sisteme sunt destinate să reducă timpii de așteptare și să fluidizeze fluxul de pasageri la frontieră.

De această facilitate vor beneficia și cetățenii din Australia, Canada, Islanda, Japonia, Liechtenstein, Noua Zeelandă, Norvegia, Singapore, Coreea de Sud, Elveția și Statele Unite ale Americii, în contextul extinderii utilizării acestor porți electronice în aeroporturi.

În paralel, Uniunea Europeană a lansat complet, începând cu 10 aprilie 2026, Sistemul de intrare/ieșire (EES), care funcționează pe toate aeroporturile din spațiul Schengen. Acest sistem impune călătorilor britanici care intră în spațiul Schengen să își creeze o înregistrare digitală și să furnizeze date biometrice, inclusiv amprentele digitale și o fotografie.

Înregistrarea se realizează la prima sosire la o frontieră Schengen, iar după finalizarea acesteia, datele rămân valabile pentru o perioadă de trei ani. Totuși, sistemul nu se aplică în prezent în Grecia, deși țara face parte din spațiul Schengen, aceasta alegând să nu implementeze cerințele UE pentru cetățenii britanici.

Spațiul Schengen include în prezent Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Elveția.

Tot mai multe aeroporturi și companii aeriene din lume implementează facilități dedicate persoanelor cu așa-numite „dizabilități invizibile”, precum ADHD, autism, dislexie sau anxietate, prin intermediul programului „Hidden Disabilities Sunflower”. Inițiativa este recunoscută în prezent de peste 300 de aeroporturi și 31 de companii aeriene internaționale, printre care se numără Ryanair, British Airways și EasyJet.

Persoanele care aleg să participe la acest program poartă un șnur verde cu floarea-soarelui, care semnalează discret faptul că pot avea nevoie de sprijin suplimentar în medii aglomerate sau solicitante, cum sunt aeroporturile.

În funcție de aeroport și de compania aeriană, pasagerii care utilizează acest sistem pot beneficia de o serie de facilități menite să le ușureze călătoria. Printre acestea se numără accesul la ghișee speciale de check-in, îmbarcarea prioritară, sprijin suplimentar din partea personalului, timp suplimentar la controlul de securitate, zone de așteptare mai liniștite și, în unele cazuri, acces la lounge-uri sau alte servicii dedicate.

Programul a fost conceput pentru persoanele care suferă de afecțiuni ce nu sunt vizibile la exterior, dar care pot transforma experiența din aeroport într-una dificilă sau copleșitoare. Totuși, unul dintre aspectele care au generat controverse este faptul că șnururile pot fi achiziționate online fără a fi necesară prezentarea unui document medical. Această situație a declanșat dezbateri în Europa, unii critici susținând că sistemul ar putea fi utilizat în mod abuziv pentru obținerea unor avantaje, cum ar fi evitarea cozilor sau accesul mai rapid la servicii.

Pe de altă parte, susținătorii programului atrag atenția că multe persoane care au nevoie reală de acest sprijin nu au încă un diagnostic oficial, în special din cauza listelor lungi de așteptare pentru evaluări în cazul unor afecțiuni precum ADHD sau autism.

Șnurul verde cu floarea-soarelui, destinat persoanelor cu dizabilități invizibile, este deja utilizat în numeroase aeroporturi internaționale și a devenit una dintre cele mai recunoscute forme de sprijin pentru pasagerii cu afecțiuni neurologice sau psihologice.

Acest semn discret este folosit pentru a indica faptul că purtătorul ar putea avea nevoie de ajutor suplimentar în contexte precum aeroporturile, unde aglomerația și stimulii puternici pot fi copleșitori.

Companiile aeriene și aeroporturile implicate în program subliniază că scopul inițiativei nu este acordarea de privilegii, ci reducerea nivelului de stres și facilitarea călătoriilor pentru persoanele care se confruntă cu dificultăți în medii aglomerate sau intens stimulante. Astfel, programul este conceput ca o formă de sprijin discret, menită să îmbunătățească experiența de călătorie fără a crea avantaje nejustificate.