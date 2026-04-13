Implementarea EES, noul sistem electronic de control la frontiere al Uniunii Europene (Entry/Exit System), a generat blocaje majore pe aeroporturile din Europa la scurt timp după intrarea sa în vigoare, pe 10 aprilie 2026.

Companiile aeriene și operatorii aeroportuari semnalează întârzieri semnificative, cozi uriașe și chiar pasageri care au pierdut zborurile din cauza procedurilor prelungite de verificare, relatează Express.co.uk.

Noul sistem presupune înregistrarea electronică a datelor din pașaport și a datelor biometrice pentru cetățenii din afara Uniunii Europene care călătoresc pentru perioade scurte, inclusiv pentru cetățenii britanici. Deși scopul acestuia este de a crește securitatea și eficiența la frontieră, debutul implementării a fost marcat de dificultăți serioase în mai multe aeroporturi europene.

În contextul vacanței de Paște, una dintre cele mai aglomerate perioade pentru transportul aerian, aeroporturile și companiile aeriene au raportat timpi de așteptare care ajung frecvent la două sau chiar trei ore.

Reprezentanții industriei au cerut autorităților europene să permită suspendarea temporară a sistemului în momentele în care fluxul de pasageri devine imposibil de gestionat.

Directorul Airports Council International Europe, Oliver Jankovec, a declarat că autoritățile de frontieră ar trebui să aibă posibilitatea de a opri complet sistemul EES atunci când timpii de așteptare devin excesivi, subliniind că această măsură este esențială nu doar pe termen scurt, ci și pentru sezonul de vară.

„Autoritățile de frontieră trebuie să poată opri complet sistemul EES atunci când timpul de așteptare devine prea mare. Acest lucru este important nu doar în următoarele săptămâni, ci și pe durata sezonului de vară, când traficul este foarte mare”, afirmă Oliver Jankovec.

El a avertizat că imaginea Europei ca destinație accesibilă și eficientă este pusă în pericol, mai ales în contextul dificultăților deja existente în transportul aerian.

„Imaginea Europei ca destinație ușor accesibilă și eficientă pentru turism și afaceri este în pericol, mai ales că transportul aerian este deja afectat de problemele provocate de situația din Orientul Mijlociu”, a adăugat directorul ACI Europe.

Deși Comisia Europeană susține că verificarea unui pasager durează, în medie, aproximativ 70 de secunde, realitatea din teren indică perturbări majore. Operatorii aerieni au raportat situații în care zborurile au decolat cu zeci de locuri goale, deoarece pasagerii nu au reușit să ajungă la timp la poarta de îmbarcare din cauza controalelor prelungite.

Cazurile concrete ilustrează amploarea problemelor cauzate de implementarea sistemului EES. Potrivit unui comunicat al operatorilor aeroportuari și al companiilor aeriene, un zbor către Marea Britanie a plecat cu 51 de pasageri mai puțin, iar un alt avion nu avea niciun pasager la momentul închiderii porții de îmbarcare. Chiar și după 90 de minute, o parte dintre pasageri nu reușiseră să ajungă la poartă.

„De exemplu, un zbor spre Marea Britanie a plecat cu 51 de pasageri mai puțin. Un alt zbor nu avea niciun pasager la bord în momentul închiderii porții de îmbarcare, iar 90 de minute mai târziu, 12 pasageri încă nu ajunseseră la poartă”, se arată într-un comunicat de presă comun al ACI cu mai multe companii aeriene europene.

Situația a devenit critică pe aeroportul Linate din Milano, unde aproximativ 100 de pasageri ai unei curse easyJet către Manchester au rămas blocați ore în șir. Unii dintre aceștia s-au simțit rău după ce au stat la coadă până la trei ore, fără informații clare despre situația zborurilor.

Compania aeriană a recunoscut că încearcă să gestioneze situația, dar a catalogat contextul drept scăpat de sub control, punând problemele pe seama sistemului EES.

Un caz individual relevă impactul asupra pasagerilor: o tânără din Marea Britanie a relatat că ea și partenerul său au fost nevoiți să își cumpere bilete noi, în valoare de 520 de lire, pentru un alt zbor, după ce l-au ratat pe cel inițial.

Ea a explicat că ajunsese la aeroport cu mai bine de trei ore înainte de plecare, dar a fost blocată într-o coadă foarte lungă la controlul de frontieră, iar în apropierea orei de îmbarcare li s-a comunicat că avionul plecase deja.

Reprezentanții Comisiei Europene au recunoscut existența unor probleme tehnice în anumite state membre, precizând că instituția este în contact cu autoritățile naționale pentru a remedia situația cât mai rapid. Sistemul EES fusese programat inițial pentru lansare în octombrie anul trecut, însă implementarea completă a avut loc abia în aprilie 2026.

EU's Entry/Exit System (EES) is now fully in force, and third-party nationals entering the Schengen area must register using these automated machines that collect biometrics. The entry and exit should subsequently be a smoother process. Expect hours long lines and missed…

