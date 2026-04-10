Elevii din România se află în plină vacanță de Paște, o perioadă de respiro cu prilejul Sfintelor Sărbători, care face trecerea către ultima etapă a anului școlar 2025-2026.

Această vacanță, începută pe data de 4 aprilie, a fost configurată astfel încât să cuprindă atât Paștele Catolic, cât și cel Ortodox, oferind o durată extinsă pentru odihnă. Totuși, numărătoarea inversă a început, deoarece activitatea școlară va fi reluată oficial de miercuri, 15 aprilie.

Revenirea în bănci marchează debutul celui de-al cincilea și ultim modul de studiu. Conform structurii actuale a anului școlar, decisă de Ministerul Educației, acesta este cel mai lung interval de cursuri neîntrerupte, întinzându-se pe parcursul a peste nouă săptămâni.

Deși sistemul modular a fost conceput pentru a echilibra efortul depus de elevi, această ultimă etapă este adesea considerată cea mai solicitantă, fiind perioada în care se finalizează mediile și se consolidează materia pentru evaluările finale.

Pentru majoritatea elevilor, cursurile se vor desfășura până pe data de 19 iunie 2026, zi care va marca oficial începutul vacanței de vară. Cu toate acestea, ritmul nu va fi uniform în toate unitățile de învățământ, unele școli alegând să dedice primele zile de după vacanță unor activități extracurriculare sau proiecte speciale din programele „Școala Altfel” sau „Săptămâna Verde”.

Ca în fiecare an, elevii aflați în ani terminali vor urma un program accelerat, adaptat calendarului examenelor naționale. Aceștia vor părăsi băncile școlii mult mai devreme decât colegii lor mai mici, pentru a se concentra pe pregătirea intensivă.

Absolvenții de liceu (clasa a XII-a): Vor încheia cursurile pe data de 4 iunie , având în vedere că probele examenului de Bacalaureat sunt programate să înceapă imediat, pe 8 iunie .

Elevii de clasa a VIII-a: Vor finaliza cursurile pe 12 iunie, cu zece zile înainte de debutul Evaluării Naționale, programat pentru data de 22 iunie.

Această diferențiere este vitală pentru a asigura logistica necesară desfășurării examenelor și pentru a oferi candidaților timpul necesar recapitulărilor finale.

Anul școlar 2025-2026 este structurat în cinci module de cursuri, după cum urmează:

De luni, 8 septembrie 2025, până vineri, 24 octombrie 2025;

De luni, 3 noiembrie 2025, până vineri, 19 decembrie 2025;

De joi, 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026, sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ;

De luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026, sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026;

De miercuri, 15 aprilie 2026, până vineri, 19 iunie 2026.

Vacanțele din anul școlar 2025-2026:

Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025;

Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026;

Vacanța mobilă: 9 februarie – 1 martie 2026 (datele diferă în funcție de județ);

Vacanța de primăvară: 4 – 14 aprilie 2026;

Vacanța de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026.

Inspectoratele școlare pot modifica la nivel local datele unor vacanțe sau module, pentru a se adapta la nevoile comunității școlare. În unele județe, modulul 3 sau vacanța mobilă pot fi decalate cu o săptămână.