Programul de sprijin pentru preșcolari și elevi merge mai departe în 2026, iar autoritățile au anunțat o nouă rundă de alimentări ale cardurilor educaționale. Sumele acordate sunt destinate acoperirii unor cheltuieli de bază, necesare participării la cursuri.

Potrivit datelor oficiale, 12.700 de carduri vor fi încărcate cu câte 500 de lei fiecare. Banii pot fi folosiți pentru rechizite și articole vestimentare necesare elevilor și preșcolarilor.

În paralel, aproximativ 9.000 de tichete sociale se află în diferite etape administrative. O parte dintre acestea sunt deja emise și urmează să fie distribuite și validate de unitățile de învățământ, în timp ce altele urmează să fie generate sau reemise, în funcție de situațiile beneficiarilor.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a explicat că sunt în curs de procesare 5.437 de tichete deja emise, aflate în distribuire și validare, precum și 3.962 de tichete care urmează să fie emise pentru beneficiarii nou intrați în anul școlar sau reemise în cazuri administrative, cum ar fi schimbarea reprezentantului legal sau a unității de învățământ.

„Mai sunt în curs de procesare 5.437 de tichete sociale pe suport electronic deja emise, aflate în proces de distribuire și validare de către unitățile de învățământ, precum și 3.962 de tichete sociale pe suport electronic care urmează a fi emise (pentru beneficiarii nou intrați în anul școlar 2025-2026) sau reemise (ca urmare a modificării reprezentantului legal ori a schimbării județului unității de învățământ)”, a precizat Pîslaru.

Cardurile educaționale sunt finanțate prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, care continuă inițiative similare din perioada de finanțare europeană 2014-2020. Obiectivul principal este sprijinirea copiilor din familii cu venituri reduse și reducerea riscului de abandon școlar.

Datele publicate de Edupedu arată amploarea programului la nivel național. În anul școlar 2025-2026, au fost alimentate până în prezent 684.873 de tichete sociale pe suport electronic pentru preșcolari și elevi dezavantajați.

Programul se adresează copiilor din învățământul de stat, iar unul dintre criteriile principale de eligibilitate este ca venitul mediu lunar pe membru de familie să nu depășească 50% din salariul minim brut, stabilit la 4.050 de lei.

În primele luni ale anului 2026, au fost deja distribuite 64.461 de tichete educaționale, în valoare totală de peste 32 de milioane de lei.

Fiecare beneficiar primește anual suma de 500 de lei, încărcată pe cardul educațional. Acești bani pot fi utilizați exclusiv pentru achiziția de rechizite și articole de îmbrăcăminte necesare participării la cursuri.

Cardurile nu permit retragerea de numerar și nu pot fi folosite în alte scopuri. Fondurile sunt valabile timp de un an de la data încărcării, iar sprijinul se acordă o singură dată pe an, în funcție de îndeplinirea criteriilor de eligibilitate.