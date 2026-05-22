Propunerea legislativă urmărește modificarea și completarea Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și este susținută de 28 de deputați din PNL, PSD și USR.

Potrivit expunerii de motive, în ultimii ani a fost observată o creștere a incidentelor de violență în mediul școlar, precum și o diversificare a formelor de agresiune. Deputații menționează atât violența fizică și verbală, cât și bullyingul online și alte forme de hărțuire care afectează elevii.

Inițiatorii consideră că actuala legislație nu oferă suficiente instrumente pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de risc și nici pentru acordarea unui sprijin psihologic adecvat copiilor și adolescenților care se confruntă cu astfel de probleme.

Una dintre cele mai importante modificări propuse vizează introducerea consimțământului expres al părinților sau al elevilor majori pentru participarea la ședințe de consiliere școlară și psihologică.

Conform proiectului, aceste ședințe pot fi dispuse de cadrele didactice sau de conducerea unității de învățământ atunci când sunt identificate situații care necesită intervenție specializată.

În aceste cazuri, participarea copilului la consiliere ar deveni obligatorie.

Totodată, regulamentul intern al fiecărei școli va trebui să stabilească proceduri clare privind organizarea și desfășurarea activităților de consiliere, precum și mecanisme de identificare și raportare a comportamentelor cu risc.

Proiectul prevede și posibilitatea introducerii monitorizării audio-video în incinta unităților de învățământ, cu respectarea legislației privind protecția datelor personale.

Accesul la înregistrări va fi strict reglementat, iar părinții sau elevii majori vor trebui să își exprime acordul în cadrul contractului educațional încheiat cu școala.

Inițiatorii susțin că monitorizarea ar putea contribui la prevenirea incidentelor violente și la clarificarea situațiilor conflictuale care apar în mediul școlar.

În plus, regulamentul de ordine interioară va trebui să stabilească proceduri privind sesizarea părinților atunci când elevii manifestă comportamente considerate riscante, precum și modalități de informare a autorităților competente în cazurile în care există suspiciuni de violență domestică, neglijare sau alte situații care pot pune în pericol siguranța copilului.

O altă măsură inclusă în proiect vizează utilizarea dispozitivelor electronice. Potrivit textului propus, folosirea telefoanelor mobile și a altor echipamente de comunicații electronice ar fi interzisă pe întreaga perioadă a desfășurării cursurilor din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal.

Interdicția s-ar aplica inclusiv în timpul activităților educaționale desfășurate în afara școlii.

Dispozitivele ar urma să fie depozitate în spații special amenajate pe durata prezenței elevilor în unitatea de învățământ. Excepție vor face situațiile în care telefoanele sunt utilizate în scop educativ sau în zone autorizate expres prin regulamentul intern al școlii.

Prevederile nu se vor aplica echipamentelor utilizate de elevii cu cerințe educaționale speciale (CES), atunci când acestea sunt necesare în procesul educațional.

Proiectul introduce și o obligație nouă pentru părinți sau reprezentanții legali ai elevilor. Aceștia vor trebui să informeze educatorul, învățătorul, dirigintele, mediatorul școlar sau consilierul școlar despre orice faptă de violență produsă în incinta unității de învățământ de care au cunoștință.

Inițiatorii susțin că toate aceste măsuri trebuie privite ca instrumente de protecție și prevenție, nu ca sancțiuni. În opinia lor, schimbările propuse urmăresc transformarea școlii într-un spațiu mai sigur, în care procesul educațional să se desfășoare fără riscul agresiunilor fizice, verbale sau online.

Proiectul de lege a fost depus la Camera Deputaților, care este prima Cameră sesizată, iar Senatul va avea rol decizional. Dezbaterea publică asupra inițiativei este deschisă până la jumătatea lunii iunie.