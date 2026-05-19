Evaluare Națională 2026. Marți, 19 mai, încep examenele pentru elevii de clasa a IV-a
Evaluare Națională 2026, ziua primei probe. Elevii de clasa a IV-a susțin marți, 19 mai 2026, proba scrisă la Limbă și comunicare din cadrul Evaluării Naționale organizate la finalul ciclului primar.
Această testare importantă are loc simultan și pentru copiii care studiază în limbile minorităților naționale, desfășurându-se în timpul programului obișnuit de curs al unităților de învățământ.
Pentru rezolvarea eficientă a subiectelor primite, participanții au la dispoziție exact 60 de minute.
Potrivit regulilor stabilite de Ministerul Educației, rezultatele obținute nu sunt afișate public și nu sunt folosite pentru întocmirea unor clasamente. Acestea sunt incluse în portofoliul educațional al fiecărui elev și au rolul de a oferi o imagine asupra nivelului de pregătire al copiilor la finalul învățământului primar.
În acest context, această Evaluare Națională pentru clasa a IV-a este gândită să verifice competențele acumulate fără a pune o presiune suplimentară pe elevi.
Fiecare probă de examen va dura o oră și se va desfășura în timpul programului obișnuit de curs
Evaluare Națională 2026, regulile decise de Ministerul. Educației. Evaluările sunt organizate în școlile în care învață copiii, de regulă în sălile de clasă în care aceștia își desfășoară activitatea zilnică, pentru un mediu familiar. Fiecare probă are o durată de 60 de minute și se desfășoară în timpul programului obișnuit de curs.
La începutul testării, participanții primesc broșura cu subiectele, document pe care sunt completate și datele de identificare. Înainte de începere, profesorii pregătesc spațiul prin eliminarea materialelor care ar putea influența rezolvarea cerințelor.
Potrivit metodologiei Ministerului Educației, testele din cadrul acestei sesiuni de Evaluare Națională de la finalul clasei a IV-a sunt structurate diferit, în funcție de limba în care au studiat copiii. Pentru cei care au urmat cursurile în limba română, evaluarea cuprinde două probe.
Prima testează competențele de înțelegere a textului scris în limba română, iar cea de-a doua vizează cunoștințele și competențele la Matematică și Științe ale naturii.
În cazul copiilor aparținând minorităților naționale, această Evaluare Națională include trei teste distincte. Pe lângă probele la Limba română și Matematică și Științe ale naturii, aceștia susțin și o probă dedicată verificării competențelor de înțelegere a textului scris în limba maternă.
Metodologia prevede că testele la Matematică și Științe sunt puse la dispoziție atât în limba în care au studiat, cât și în română, pentru a asigura condiții echitabile.
Cadrele didactice vor analiza apoi lucrările și vor stabili măsuri de sprijin educațional
Evaluare Națională 2026, ce trebuie să știe elevii despre note. Testele sunt evaluate în școli de profesorii desemnați pentru această activitate. Fiecare lucrare este analizată de doi evaluatori, iar unul poate fi chiar cadrul didactic de la clasă (învăţătorul/institutorul).
Pentru o evaluare unitară, profesorii implicați participă, înainte de corectare, la sesiuni de instruire dedicate aplicării baremelor și criteriilor de notare. Această etapă din cadrul programului de Evaluare Națională asigură obiectivitatea rezultatelor.
Punctajele obținute nu sunt afișate public și nici nu sunt trecute în catalog. Rezultatele au un rol orientativ, fiind folosite pentru monitorizarea progresului școlar al fiecărui copil. Fiecare participant primește un rezultat individual, inclus în portofoliul educațional. La cererea părinților, punctajele pot fi transformate în calificative ori note.
Procedurile stabilesc că evaluarea lucrărilor pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a trebuie încheiată în cel mult șapte zile de la ultima probă. Ministerul Educației precizează că informațiile obținute în urma acestor verificări sunt folosite pentru stabilirea unor măsuri personalizate de învățare.
Care este calendarul examenelor din cadrul Evaluării Naționale pentru clasa a IV-a
În funcție de rezultate, profesorii pot decide activități de recuperare, consolidare sau aprofundare a anumitor noțiuni.
Totodată, metodologia prevede acordarea unui feedback individual atât elevilor, cât și părinților, pentru ca parcursul școlar să poată fi adaptat cât mai eficient nevoilor fiecărui copil.
Acest proces amplu de Evaluare Națională reprezintă un instrument de diagnoză esențial pentru sistemul educațional.
Calendarul probelor pentru clasa a IV-a este programat în săptămână.
♦ Pe data de 19 mai 2026 are loc proba scrisă la Limbă și comunicare – Limba română sau Limba română pentru minoritățile naționale.
♦ Miercuri, pe 20 mai 2026, elevii vor susține testul la Matematică și Științe ale naturii.
♦ Sesiunea se încheie pe 21 mai 2026 cu proba la Limbă și comunicare – Limba maternă, destinată minorităților.
|Aspect Cheie
|Detalii Oficiale (Metodologie Ministerul Educației)
|Impact asupra Elevului / Utilitate Pedagogică
|Calendar Probe (2026)
|
19 mai: Limbă și comunicare (Română);
20 mai: Matematică și Științe;
21 mai: Limbă maternă.
|Asigură o planificare predictibilă și o examinare structurată pe parcursul a trei zile.
|Condiții de examinare
|Durată de 60 de minute per probă; se desfășoară în sălile de clasă obișnuite, în timpul cursurilor.
|Reduce stresul emoțional prin menținerea elevilor într-un spațiu familiar și sigur.
|Structură Subiecte
|Diferențiată: 2 probe pentru secția română; 3 probe și traduceri duble (română/maternă) pentru minorități.
|Garantează echitatea și accesul egal la evaluare, respectând limba de studiu a fiecărui copil.
|Sistem de Corectare
|Evaluare internă realizată obligatoriu de doi profesori (unul fiind cadrul didactic de la clasă).
|Asigură transparență, elimină subiectivismul și respectă ghidurile naționale de notare.
|Confidențialitate
|Rezultatele nu se publică, nu fac ierarhii și nu se trec în catalog; se includ în Portofoliul Educațional.
|Protejează identitatea minorului și servește exclusiv ca instrument de diagnoză și feedback.
|Măsuri Post-Evaluare
|Termen de corectare de 7 zile; se stabilesc planuri individuale de recuperare sau consolidare.
|Oferă părinților și profesorilor o radiografie clară pentru personalizarea procesului de predare.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.