Evaluare Națională 2026, ziua primei probe. Elevii de clasa a IV-a susțin marți, 19 mai 2026, proba scrisă la Limbă și comunicare din cadrul Evaluării Naționale organizate la finalul ciclului primar.

Această testare importantă are loc simultan și pentru copiii care studiază în limbile minorităților naționale, desfășurându-se în timpul programului obișnuit de curs al unităților de învățământ.

Pentru rezolvarea eficientă a subiectelor primite, participanții au la dispoziție exact 60 de minute.

Potrivit regulilor stabilite de Ministerul Educației, rezultatele obținute nu sunt afișate public și nu sunt folosite pentru întocmirea unor clasamente. Acestea sunt incluse în portofoliul educațional al fiecărui elev și au rolul de a oferi o imagine asupra nivelului de pregătire al copiilor la finalul învățământului primar.

În acest context, această Evaluare Națională pentru clasa a IV-a este gândită să verifice competențele acumulate fără a pune o presiune suplimentară pe elevi.

Evaluare Națională 2026, regulile decise de Ministerul. Educației. Evaluările sunt organizate în școlile în care învață copiii, de regulă în sălile de clasă în care aceștia își desfășoară activitatea zilnică, pentru un mediu familiar. Fiecare probă are o durată de 60 de minute și se desfășoară în timpul programului obișnuit de curs.

La începutul testării, participanții primesc broșura cu subiectele, document pe care sunt completate și datele de identificare. Înainte de începere, profesorii pregătesc spațiul prin eliminarea materialelor care ar putea influența rezolvarea cerințelor.

Potrivit metodologiei Ministerului Educației, testele din cadrul acestei sesiuni de Evaluare Națională de la finalul clasei a IV-a sunt structurate diferit, în funcție de limba în care au studiat copiii. Pentru cei care au urmat cursurile în limba română, evaluarea cuprinde două probe.

Prima testează competențele de înțelegere a textului scris în limba română, iar cea de-a doua vizează cunoștințele și competențele la Matematică și Științe ale naturii.

În cazul copiilor aparținând minorităților naționale, această Evaluare Națională include trei teste distincte. Pe lângă probele la Limba română și Matematică și Științe ale naturii, aceștia susțin și o probă dedicată verificării competențelor de înțelegere a textului scris în limba maternă.

Metodologia prevede că testele la Matematică și Științe sunt puse la dispoziție atât în limba în care au studiat, cât și în română, pentru a asigura condiții echitabile.

Evaluare Națională 2026, ce trebuie să știe elevii despre note. Testele sunt evaluate în școli de profesorii desemnați pentru această activitate. Fiecare lucrare este analizată de doi evaluatori, iar unul poate fi chiar cadrul didactic de la clasă (învăţătorul/institutorul).

Pentru o evaluare unitară, profesorii implicați participă, înainte de corectare, la sesiuni de instruire dedicate aplicării baremelor și criteriilor de notare. Această etapă din cadrul programului de Evaluare Națională asigură obiectivitatea rezultatelor.

Punctajele obținute nu sunt afișate public și nici nu sunt trecute în catalog. Rezultatele au un rol orientativ, fiind folosite pentru monitorizarea progresului școlar al fiecărui copil. Fiecare participant primește un rezultat individual, inclus în portofoliul educațional. La cererea părinților, punctajele pot fi transformate în calificative ori note.

Procedurile stabilesc că evaluarea lucrărilor pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a trebuie încheiată în cel mult șapte zile de la ultima probă. Ministerul Educației precizează că informațiile obținute în urma acestor verificări sunt folosite pentru stabilirea unor măsuri personalizate de învățare.

În funcție de rezultate, profesorii pot decide activități de recuperare, consolidare sau aprofundare a anumitor noțiuni.

Totodată, metodologia prevede acordarea unui feedback individual atât elevilor, cât și părinților, pentru ca parcursul școlar să poată fi adaptat cât mai eficient nevoilor fiecărui copil.

Acest proces amplu de Evaluare Națională reprezintă un instrument de diagnoză esențial pentru sistemul educațional.

Calendarul probelor pentru clasa a IV-a este programat în săptămână.

♦ Pe data de 19 mai 2026 are loc proba scrisă la Limbă și comunicare – Limba română sau Limba română pentru minoritățile naționale.

♦ Miercuri, pe 20 mai 2026, elevii vor susține testul la Matematică și Științe ale naturii.

♦ Sesiunea se încheie pe 21 mai 2026 cu proba la Limbă și comunicare – Limba maternă, destinată minorităților.