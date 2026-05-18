Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat un decret prin care simplifică procedura de obținere a cetățeniei ruse pentru locuitorii regiunii transnistrene din Republica Moldova.

Potrivit noilor reguli, solicitanții nu mai sunt obligați să locuiască în Rusia și sunt scutiți de testele de limbă, istorie sau educație civică.

De această procedură simplificată pot beneficia cetățenii străini sau persoanele fără cetățenie care au împlinit 18 ani și care locuiesc permanent în regiunea transnistreană la data intrării în vigoare a decretului.

Măsura vine într-un context sensibil, în care autoritățile de la Chișinău au început să retragă cetățenia Republicii Moldova unor persoane din stânga Nistrului implicate în acțiuni legate de separatism.

Directorul Asociației Inițiativa pentru Pace din Chișinău, Alexandru Flenchea, fost vicepremier pentru reintegrare, consideră că această decizie are și o dimensiune politică importantă.

El a declarat pentru IPN că Moscova încearcă să transmită cetățenilor din Transnistria ideea că doar Federația Rusă este dispusă să îi protejeze.

Potrivit acestuia, Kremlinul ar putea organiza în perioada următoare și o distribuire coordonată de pașapoarte rusești în regiune.

Flenchea a explicat că majoritatea celor care și-au dorit cetățenia rusă au obținut-o deja în anii anteriori, iar eventualele cozi la structurile consulare ruse ar putea fi create artificial pentru a susține această imagine publică.

Fostul vicepremier avertizează că autoritățile moldovene trebuie să răspundă acestei provocări prin măsuri clare care să arate că Republica Moldova își protejează cetățenii din stânga Nistrului.

El a atras atenția că simpla reacție politică nu este suficientă și că trebuie evitate deciziile care i-ar putea îndepărta pe locuitorii regiunii transnistrene de statul moldovean.

Alexandru Flenchea a spus că, dacă Republica Moldova nu își apără propriii cetățeni din regiunea transnistreană, acest rol va fi preluat de Rusia, iar modul în care Moscova își apără cetățenii în afara granițelor a fost deja văzut în mai multe state și continuă să fie vizibil în Ucraina.

„Dacă nu ne apărăm noi cetăţenii din regiunea transnistreană, atunci o va face Rusia. Şi cum îşi apără Rusia cetăţenii peste hotare am văzut deja în mai multe state şi continuăm să vedem în Ucraina”, a mai spus Flenchea.

La începutul acestui an, președinta Maia Sandu a retras cetățenia Republicii Moldova pentru nouă persoane care au deținut sau dețin funcții în cadrul regimului separatist de la Tiraspol.

Printre acestea se află și Ruslan Mova, fost ministru de interne transnistrean.

Decizia a fost luată la sesizarea Serviciului de Informații și Securitate, pentru fapte considerate grave și îndreptate împotriva suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.

În acest context, decretul semnat de Vladimir Putin este privit la Chișinău nu doar ca o măsură administrativă, ci și ca un nou episod al confruntării politice din jurul regiunii transnistrene.