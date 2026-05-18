Noile plafoane de preț pentru carburanții din Republica Moldova. ANRE (Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică) a publicat noile prețuri maximale pentru carburanți auto, valabile în data de marți, 19 mai 2026.

Potrivit noilor valori, benzina se va scumpi cu opt bani pe litru, urmând să fie vândută la un preț maxim de 30,91 lei/litru (7,99 lei românești).

În schimb, motorina va înregistra o ieftinire de nouă bani, iar prețul maxim de comercializare va ajunge la 29 de lei pentru un litru (7,49 lei românești).

Săptămâna trecută, în Republica Moldova au fost aduse peste 12 mii de tone de motorină și aproape 7 mii de tone de benzină prin trei puncte de trecere a frontierei:

Portul Internațional Liber Giurgiulești;

Postul vamal Leușeni;

Postul vamal Ungheni.

Potrivit datelor raportate de autoritățile din țara vecină vineri, 15 mai, stocurile se ridică la 18 zile de consum mediu de benzină, 16 zile de consum de motorină și 15 zile de consum de gaz petrolier lichefiat (GPL).

La jumătatea lunii martie, prețul motorinei din Republica Moldova era un pic mai mare decât cel al benzinei. A fost o tendință în multe țări, totul având ca punct de plecare conflictul dintre SUA și Iran din Orientul Mijlociu.

Autoritățile de la Chișinău au explicat cum s-a ajuns la scumpirea accelerată a motorinei, în raport cu benzina.

Ele au indicat un prim motiv, poate principal, pentru care motorina se scumpește mai tare decât benzină în multe țări, în vremuri de criză: rezervele de motorină sunt în general mai mici, transmitea în martie Radio Europa Liberă Moldova.

Altă explicație – legată de prima – este că rafinăriile europene produc mai puțină motorină.

Europa dispune de o capacitate de rafinare suficientă pentru a fi exportatoare netă de benzină, dar suferă de un deficit cronic de motorină, ceea ce o obligă să depindă de importuri pentru a-și satisface cererea internă – iar ele vin în mare parte din zona Golfului Persic.