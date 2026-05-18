Oficialii din fruntea Ministerului Educației susțin că actualul sistem, bazat aproape exclusiv pe Evaluarea Națională la două discipline, nu oferă întotdeauna o imagine completă asupra nivelului real al unui elev.

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a explicat că se lucrează la o reformă care să permită evaluarea mai corectă și mai echilibrată a copiilor, inclusiv prin luarea în calcul a mediilor din anii de gimnaziu și a mai multor discipline.

Acesta a arătat că obiectivul este ca evaluările să nu mai fie privite doar ca un moment de stres, ci ca un instrument care ajută la identificarea punctelor ce trebuie îmbunătățite.

Ministrul a declarat că elevii trebuie să continue să învețe, iar părinții trebuie să îi încurajeze în acest proces. De asemenea, profesorii ar trebui să lucreze cu ei atât pentru pregătirea evaluărilor, cât și după susținerea acestora, astfel încât rezultatele să fie folosite pentru corectarea eventualelor probleme și pentru îmbunătățirea performanțelor până la finalul anului școlar.

„Să învețe și, de asemenea, părinții lor să-i încurajeze să învețe. Profesorii să lucreze cu ei atât pentru pregătirea evaluărilor, dar și după. După ce va fi prezentată această imagine de moment, să vadă ce aspecte sunt de îmbunătățit și să încercăm să ne îmbunătățim până la finalul acestui an școlar și ulterior”, a declarat Dimian la Digi24.

Una dintre cele mai mari probleme identificate de minister este lipsa de uniformitate în acordarea notelor la nivel național. Potrivit ministrului, există situații în care diferențele dintre evaluarea din catalog și rezultatul de la Evaluarea Națională sunt uriașe.

Mihai Dimian a explicat că uneori aceste diferențe ajung chiar și la trei puncte, ceea ce arată că mediile din timpul gimnaziului nu sunt standardizate la nivel național.

El a oferit exemplul elevilor care au avut medii de 5 sau chiar mai mari în anii de gimnaziu, dar au obținut nota 2 la Evaluarea Națională. În opinia sa, acest lucru arată clar că există o problemă în modul în care se face evaluarea pe parcursul anilor.

Din acest motiv, ministerul lucrează acum la o reformă a standardelor, astfel încât o medie 5 obținută într-o școală să însemne aproximativ același lucru ca o medie 5 obținută în orice altă localitate din țară.

Abia după această uniformizare, admiterea la liceu ar putea lua în calcul și media din clasa a VIII-a, din clasa a VII-a sau chiar rezultatele la mai multe discipline.

„Uneori chiar de trei puncte. Drept urmare, pare că notele pe care le acordăm și mediile pe care le închidem la finalul anului nu sunt standardizate la nivel național și lucrăm în acest moment la o reformă a standardelor, astfel încât o medie cinci dintr-o anumită localitate sau dintr-o anumită școală să reprezinte aproximativ același lucru cu o medie cinci din altă școală. Dacă atunci când ne uităm și vedem că un elev a luat nota doi la Evaluarea Națională și el până atunci în fiecare clasă a luat media cinci sau chiar mai mult înseamnă că există o problemă a evaluării pe parcurs. Pe de altă parte, dacă acest sistem se standardizează pe parcursul anilor, atunci și admiterea în liceu poate lua în calcul nu doar media la evaluare națională, ci și o medie de clasa a 8-a, clasa a 7-a sau să iei în calcul mai multe discipline. Dacă vorbim despre viitorul unui copil, poate că a-l evalua doar la două discipline nu reprezintă un profil al elevului pentru o anumită specializare sau pentru anumit viitor profesional”, a explicat ministrul.

Ministrul consideră că evaluarea unui copil doar la două discipline nu este suficientă pentru a contura profilul său educațional sau direcția profesională potrivită.

Acesta a explicat că, atunci când se discută despre viitorul unui elev, ar trebui analizate mai multe competențe și mai multe rezultate, nu doar performanța la două probe susținute într-o singură perioadă.

În paralel, ministerul reevaluează și structura examenelor pentru a le alinia mai bine metodologiilor internaționale și rezultatelor testelor standardizate precum PISA.

Referitor la discuțiile despre dificultatea noilor subiecte, Mihai Dimian a precizat că nu este suficient să fie comparat un singur exercițiu cu unul din anii trecuți, deoarece complexitatea generală a testului poate fi diferită.

El a spus că aceste teste sunt standardizate de comisii de experți și sunt analizate inclusiv prin prisma evaluărilor internaționale realizate nu doar la vârsta de 14-15 ani, ci și la clase intermediare.

„Se compară un exercițiu de anul ăsta cu un exercițiu de anul trecut, dar au o complexitate diferită. Deci trebuie făcută o analiză globală și vă asigur că aceste teste sunt totuși standardizate de către comisia de experți, inclusiv prin evaluările pe care le facem la nivel internațional. Pe lângă testele PISA, care sunt cunoscute de toată lumea, noi am realizat în acești ani mai multe teste și la clase intermediare, deci nu doar la 14-15 ani. Drept urmare, văzând și rezultatele de la aceste teste, încercăm să îmbunătățim evaluarea pe care o facem în pe parcursul anilor”, a conchis Dimian.

Strategia urmărită este folosirea acestor date pentru a calibra mai bine nivelul examenelor și pentru a reduce dependența de rezultatul unei singure zile de examen, astfel încât admiterea la liceu să reflecte mai fidel parcursul real al fiecărui elev.